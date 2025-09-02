PM Modi On Abuse Her Mother: తన తల్లిపై చేసిన రాజకీయ విమర్శలపై ప్రధాని మోదీ స్పందించారు. చనిపోయిన నా తల్లిని కూడా రాజకీయాల్లోకి లాగారని వాపోయారు. మంగళవారం బిహార్ స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలతో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మోదీ మాట్లాడారు. తన తల్లికి రాజకీయాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు. ప్రతి తల్లినీ కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ అవమానించిందని ప్రధాని మోదీ దుయ్యబట్టారు. ఆర్జేడీ పాలనలో మహిళలు ఇబ్బందులకు గురయ్యారని గుర్తు చేశారు. కాంగ్రెస్ నీచమనస్తత్వం మరోసారి బయటపడిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
