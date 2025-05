ETV Bharat / bharat

కాంగ్సెస్ వర్సెస్ బీజేపీ- అఖిలపక్ష బృందాలపై రాజకీయ రగడ - CONGRESS VS BJP

Congress Vs BJP ( Etv Bharat )

Published : May 19, 2025 at 5:00 PM IST

By ETV Bharat Telugu Team

Congress Vs BJP On All Party Delegations : పాకిస్థాన్ సీమాంతర ఉగ్రవాదం గురించి ప్రపంచ దేశాలకు వివరించడానికి ఏడు అఖిలపక్ష బృందాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో ఉన్న పేర్లపై ఇప్పుడు రాజకీయ రగడ రాజుకుంది. తాము సిఫార్సు చేసిన నలుగురు ఎంపీలకు అఖిలపక్ష బృందంలో చోటు దక్కలేదని కాంగ్రెస్ వాదిస్తుండగా, పేర్లను సిఫార్సు చేసే ఛాన్స్ ఇచ్చేది లేదని కేంద్ర మంత్రి కిరెణ్ రిజిజు తేల్చి చెబుతున్నారు. దేశానికి సంబంధించిన దౌత్య వ్యవహారాలతో ముడిపడిన అఖిలపక్ష బృందాలకు సమర్ధులైన నేతలను అన్ని పార్టీల నుంచి ప్రభుత్వమే ఎంపిక చేస్తుందని రిజిజు స్పష్టం చేశారు.

రిజిజు మాట్లాడుతున్నవన్నీ అబద్ధాలేనని కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యూనికేషన్స్ ఇంఛార్జి) జైరాం రమేశ్ సోమవారం మండిపడ్డారు. "మే 16న ఉదయం కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే, అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీలతో కిరెణ్ రిజిజు మాట్లాడారు. అఖిలపక్ష బృందంలోకి కాంగ్రెస్ ఎంపీల ఎంపికపై చర్చించారు. ఆ తర్వాత ఆనంద్ శర్మ, గౌరవ్ గొగోయ్, సయ్యద్ నసీర్ హుసేన్, అమరీందర్ సింగ్ రాజా వారింగ్‌ల పేర్లతో కాంగ్రెస్ పార్టీ సిఫార్సు లేఖను కేంద్ర మంత్రి రిజిజుకు పంపింది. అయితే విపక్ష ఎంపీల ఎంపిక విషయంలో ప్రధాని మోదీ చౌకబారు రాజకీయం చేశారు. అందుకే మా పార్టీ సిఫార్సు చేసిన ఎంపీల్లో ఒకరికి (ఆనంద్ శర్మ) మాత్రమే అఖిలపక్ష బృందంలో చోటుదక్కింది" అని జైరాం రమేశ్ వివరించారు. కాంగ్రెస్ సిఫార్సు చేయకున్నా, ఆ పార్టీ నేతలు శశిథరూర్, మనీశ్ తివారీ, అమర్ సింగ్, సల్మాన్ ఖుర్షీద్‌లను అఖిలపక్ష బృందంలో చేర్చారు. ఇప్పుడు ఈ అంశంపైనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తోంది.

ఖర్గే, రాహుల్‌లకు మోదీ ఫోన్ చేయొచ్చుగా!

"ఎంపీల ఎంపిక విషయంలో ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీలకు ప్రధాని మోదీ ఫోన్ చేసి మాట్లాడి ఉంటే బాగుండేది కదా. వాళ్లకు అంత మాత్రం ఆలోచన ఎందుకు రాదు ? ఈ అంశంపైనా విభజించి పాలించు రాజకీయం చేయాలని అనుకున్నారు. అదే చేశారు"’ అని జైరాం రమేశ్ ధ్వజమెత్తారు. "ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దేశ ప్రయోజనాలే కాంగ్రెస్‌కు ముఖ్యం. ఏక్ దేశ్, ఏక్ సందేశ్ అనే భావనతో ఉగ్రవాదంపై మనం పోరాడాలి. అయితే అధికార బీజేపీ విభజించి పాలించు రాజకీయ సిద్ధాంతాన్ని ఫాలో అవుతోంది" అని ఆయన ఆరోపించారు. "ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, ఖతర్, దక్షిణ కొరియా, చైనా లాంటి దేశాల్లో బహిరంగంగా కాంగ్రెస్‌ను ప్రధాని మోదీ విమర్శించారు. ఇప్పుడు అఖిలపక్ష బృందం కోసం అదే పార్టీ సాయాన్ని మోదీ తీసుకుంటున్నారు" అని జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు.

కాంగ్రెస్ అంతర్గత రాజకీయాలు మాకు అక్కర్లేదు : కేంద్ర మంత్రి రిజిజు

కాంగ్రెస్ వాదనను కేంద్ర మంత్రి కిరెణ్ రిజిజు ఖండించారు. గౌరవార్ధంగానే తాను ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీలతో మాట్లాడినట్లు వెల్లడించారు. అఖిలపక్ష బృందాల ఏర్పాటుపై వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున సమాచారం ఇచ్చానన్నారు. "కాంగ్రెస్ ఎంపీలకు అఖిలపక్ష బృందాలలో చోటు కల్పించాం. అయినా కొందరు ఎంపీలకు అవకాశం ఇవ్వనందుకు హస్తం పార్టీ చౌకబారు రాజకీయం చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ నేతలు శశిథరూర్, మనీశ్ తివారీ‌లకు విదేశాంగ వ్యవహారాలపై మంచి అవగాహన ఉంది. అందుకే వారిని ఎంపిక చేశాం. ఇలాంటి సమర్ధుల పేర్లను కాంగ్రెస్ సూచించలేకపోయింది. కాంగ్రెస్ నేతలు సల్మాన్ ఖుర్షీద్, అమర్ సింగ్‌లకు కూడా అఖిలపక్ష బృందాలలో స్థానం ఇచ్చాం. వాళ్ల గురించి కాంగ్రెస్ ఏమంటుంది?" అని కిరెణ్ రిజిజు ప్రశ్నించారు. "కాంగ్రెస్ అంతర్గత రాజకీయాలు, ఆ పార్టీ పెద్దల ఈర్ష్య, అసూయ, అభద్రతల గురించి మాకు అవసరం లేదు. విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లే అఖిలపక్ష బృందాలు భారత దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి. వాటిలో సమర్ధులకే మేం చోటు ఇవ్వగలం. అలాంటి వాళ్లనే అన్ని పార్టీల నుంచి ఎంపిక చేశాం. ఈ అంశంలో ఎవరి సిఫార్సులూ పనిచేయవు" అని కేంద్ర మంత్రి తేల్చి చెప్పారు.