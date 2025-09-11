'విస్పోటనం సృష్టించే ఆధారాలు ఇవ్వబోతున్నాం'- ఓట్ల చోరీపై రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 11, 2025 at 5:14 PM IST
Rahul Gandhi on Vote Chori : ఓట్ల చోరీ విషయంలో త్వరలోనే శక్తిమంతమైన హైడ్రోజన్ బాంబు పేలుస్తామని ఇటీవల కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే తాజాగా ఓట్ల చోరీకి సంబంధించి విస్పోటనం సృష్టించే ఆధారాలను ఇవ్వబోతున్నానని అని పేర్కొన్నారు. లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఓట్ల చోరీ జరిగిందంటూ గురువారం మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని తన లోక్సభ నియోజకవర్గం రాయ్బరేలీలో పర్యటిస్తున్న రాహుల్ గాంధీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఓట్ల దొంగతనం జరిగింది అనేది వాస్తవం. మేం మీకు శక్తివంతమైన పేలుడు రీతిలో ఉన్న సాక్ష్యాలను ఇవ్వబోతున్నాం. 'ఓట్ చోర్- గద్దీ ఛోడ్' అనే నినాదం దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిధ్వనిస్తోంది. ఓట్లను దొంగలించడం ద్వారానే ప్రభుత్వాలు ఏర్పడుతున్నాయి. అందుకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలను ఉన్నాయని, వాటిని అందిస్తామని హామీ ఇస్తున్నాం.' అని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు.
అలాగే మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకల్లో ఓట్ల అవకతవకలు జరిగాయని బుధవారం రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. మహారాష్ట్రలో లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత ఓటర్ జాబితాలోకి సుమారు కోటి మంది కొత్త ఓటర్లు చేరారని విమర్శించారు. ఆ కొత్త ఓట్లన్నీ బీజేపీకే వెళ్లాయన్నారు. లోక్సభ, శాసనసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్, ఎన్సీపీ, శివసేనలు పొందిన ఓట్ల శాతంలో పెద్దగా మార్పులేకపోయినా, బీజేపీ పొందిన ఓట్లలో గణనీయమైన మార్పు కనిపించిందని తెలిపారు. నాలుగు నెలల్లో కోటి మంది కొత్త ఓటర్లు ఎలా చేరారు అనే దానిపై దర్యాప్తు చేయాలని ఈసీ విజ్ఞప్తి చేశామని పేర్కొన్నారు. ఈసీ అందుకు నిరాకరించిందని చెప్పారు. ఇదే విధమైన అవకతవకలు కర్ణాటక, ఉత్తర్ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్ల్లోనూ జరిగాయని తెలిపారు.
ఆగస్టులో భారత ఎన్నికల సంఘంపై రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఓట్ల దొంగతనంలో ఈసీ నేరుగా భాగస్వామి అయ్యిందని ఆరోపించారు. పెద్ద ఎత్తున ఓట్ల చోరీ జరిగిందని ఆరోపించడానికి కాంగ్రెస్ వద్ద స్పష్టమైన రుజువులు ఉన్నాయని తెలిపారు. అలాగే కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన పరిశోధనను గురించి వివరించారు. మహాదేవపుర అనే నియోజకవర్గంలో 1,00,250 ఓట్లు దొంగతనం జరిగాయని రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. ఎన్నికల సంఘం, బీజేపీ కుమ్మక్కై ఓట్లను దొంగిలించాయని రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ ఓట్ల చోరీతోనే ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చారని అన్నారు. కొందరు పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రయోజనం కలిగించేందుకు ప్రజల ఓటు హక్కును దొంగిలించేందుకు భాజపా ప్రయత్నిస్తోందని ఘాటు విమర్శలు చేశారు.
బిహార్లో త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ రాహుల్ గాంధీ ఓటరు అధికార్ యాత్ర చేపట్టారు. ఆగస్టు 17న ససారాంలో మొదలైన ఈ యాత్ర 25 జిల్లాల్లోని 110 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల మీదుగా 1,300 కి.మీ. మేర కొనసాగింది. బిహార్లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ మొదలు మహిళా, రైతు సమస్యలు, నిరుద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణం, పారిశ్రామికాభివృద్ధి వంటి అంశాలను లేవనెత్తుతూ స్థానికులకు చేరువయ్యే ప్రయత్నం చేశారు. తమ ఓట్లను దొంగిలిస్తే బిహార్ ప్రజలు సహించబోరన్నారు ఈ యాత్రలో పలుమార్లు పేర్కొన్నారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 65 లక్షల మంది ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారని ఆరోపించారు. అందులో ఎక్కువమంది బడుగు బలహీనవర్గాల వారే ఉన్నారని అన్నారు.