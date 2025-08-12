Rahul Slams EC Over Vote Chori : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఎలక్షన్ కమిషన్ (ఈసీ)పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 'ఒక మనిషి, ఒక ఓటు' సూత్రాన్ని అమలు చేయాల్సిన ఈసీ, తన విధిని నిర్వర్తించడం లేదని ఆరోపించారు. ఓటర్ల జాబితాలో అవకతవకలు జరిగాయన్నారు. 'అసలు సినిమా ముందుంది' అని వ్యాఖ్యానించారు. పార్లమెంట్ హౌస్ కాంప్లెక్స్లో మాట్లాడిన రాహుల్ గాంధీ, ఈసీపై కీలక కామెంట్స్ చేశారు.
"ఓట్ల చోరీ కేవలం ఒక సీటుకే పరిమితం కాలేదు. దేశంలోని అనేక నియోజకవర్గాల్లో ఇది జరిగింది. వాస్తవానికి ఈ ఓట్ల చోరీ అనేది జాతీయ స్థాయిలో, ఒక క్రమపద్ధతిలో జరుగుతోంది. ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఇదంతా తెలుసు. ఆ విషయం మాకు కూడా తెలుసు. గతంలో మా దగ్గర ఆధారాలు లేవు. కానీ ఇప్పుడు అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఒక మనిషి, ఒక ఓటు అనేది రాజ్యాంగానికి పునాది. వాస్తవానికి దీన్ని అమలు చేయాల్సిన ఈసీ తన విధిని సక్రమంగా నిర్వర్తించడం లేదు. కనుక మేము రాజ్యాంగాన్ని రక్షిస్తున్నాం. దానిని అలాగే కొనసాగిస్తాం. మేము ఈ విషయంలో ఆగేది లేదు."
- రాహుల్ గాంధీ, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు
124 ఏళ్ల మహిళకు మొదటిసారి ఓటు హక్కు
"బిహార్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ రూపొందించిన ఓటర్ల జాబితాలో 124 ఏళ్ల మింటా దేవీ ఉన్నారు. పైగా ఆమెకు మొదటిసారి ఓటు హక్కు కల్పించారు. ఇలాంటి కేసులు అపరిమితంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడితో ఆగలేదు అసలు సినిమా ముందుంది(అబీ పిక్చర్ బాకీ హై)" అని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు.
బిహార్ 'ఎస్ఐఆర్'పై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ
ఎలక్షన్ కమిషన్ బిహార్లో ఎస్ఐఆర్ చేపట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం నుంచి విచారణను ప్రారంభించింది. ఈ సందర్భంగా ఆర్జేడీ నేత మనోజ్ ఝా తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్- జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జోయ్మాల్య బాగ్చిల ధర్మాసనం ముందు వాదనలు వినిపించారు.
"బిహార్లోని ఒక నియోజకవర్గంలో 12 మంది చనిపోయారని పేర్కొంటూ ఈసీ వారి పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించింది. కానీ ఆ 12 మంది సజీవంగా ఉన్నట్లు తేలింది. మరొక సందర్భంలోనూ సజీవంగా ఉన్న వ్యక్తులను చనిపోయినట్లు ప్రకటించారు" అని కపిల్ సిబల్ వాదించారు.
ఈసీ తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది రాకేశ్ ద్వివేది, "ఎస్ఐఆర్ లాంటివి చేసేటప్పుడు కొన్ని పొరపాట్లు జరుగుతాయి. చనిపోయిన వ్యక్తులను సజీవంగా ఉన్నట్లు, లేదా సజీవంగా ఉన్న వ్యక్తులు చనిపోయినట్లు ప్రకటించబడవచ్చు. అయితే వీటిని కచ్చితంగా సరిదిద్దవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఒక ముసాయిదా జాబితా మాత్రమే" అని అన్నారు. దీనిపై స్పందించిన ధర్మాసనం, 'వాస్తవ గణాంకాలతో సిద్ధంగా ఉండండి' అని ఎలక్షన్ కమిషన్కు సూచించింది.
ఇంతకు ముందు, అంటే జులై 29న ఎన్నికల సంఘానికి ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించేందుకు రాజ్యాంగబద్ధమైన అధికారం ఉందని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఒక వేళ ఎస్ఐఆర్లో సామూహికంగా ఓట్ల తొలగింపు లాంటివి ఉంటే, తాము వెంటనే జోక్యం చేసుకుంటామని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసిన విషయం తెలిసిందే.
ఈసీ కార్యాలయానికి ర్యాలీ
సోమవారం కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని విపక్ష పార్టీలు అన్నీ పార్లమెంట్ నుంచి ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ చేపట్టాయి. బిహార్లో చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్, ఓట్ల చోరీ అంశంపై ఈసీకి మొమొరాండం సమర్పిస్తామని చెప్పాయి. కానీ ఈ ర్యాలీకి ముందస్తు అనుమతి లేదంటూ, వారిని దిల్లీ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీనితో పరిస్థితి ఒక్కసారి ఉద్రిక్తంగా మారింది. చివరికి పోలీసులు రాహుల్ గాంధీ, సంజయ్ రౌత్ మొదలైన నాయకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఈ ర్యాలీలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ పార్లమెంటీ పార్టీ చీఫ్ సోనిమా గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, టీఎంసీకి చెందిన డెరెక్ ఓబ్రెయిన్, డీఎంకేకు చెందిన టీఆర్ బాలు, ఎన్సీపీ (ఎస్పీ)కి చెందిన సుప్రియా సూలే, సహా వామపక్ష పార్టీలకు చెందిన ఎంపీలు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ కూడా ఓటర్ల జాబితా అవకతవకలపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఓటర్ల జాబితాలోని చాలా చిరునామాలు, బంధువుల పేర్లు అన్నీ నకిలీవి అని ఆమె ఆరోపించారు. మరోవైపు, 'రాజీవ్ కుమార్, జ్ఞానేశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఎలక్షన్ కమిషన్ బీజేపీ విభాగంగా మారిపోయిందని' కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత మాణికం ఠాగూర్ ఆరోపించారు.
పార్లమెంట్లో ప్రతిష్టంభన
బిహార్లో చేపట్టిన ఎస్ఐఆర్పై పార్లమెంట్లో ప్రతిష్టంభన నెలకొంది. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైన తరువాత, ఒక్క ఆపరేషన్ సిందూర్పై మాత్రమే కాస్త చర్చ జరిగింది. ప్రతిపక్షాల నిరసనలతో ఉభయ సభలు పదేపదే వాయిదాలు పడుతున్నాయి.
