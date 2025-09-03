32 ఏళ్ల క్రితం మరణించిన మహిళ, ఇప్పుడు కలెక్టర్ ముందు హాజరైంది! అంతేకాదు తనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని చెప్పుకుంటోంది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు చుట్టూ తిరుగుతోంది. లెక్టర్ కార్యాలయంలో జరిగిన జనదర్శన్కు వెళ్లి తనకు న్యాయం కావాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ ఘటన ఛత్తీస్గడ్లోని బేమ్తరా జిల్లాలో జరిగింది. అసలు విషయమేమిటంటే?
Death Certificate of Living Woman : బతికుండగానే అత్తకు నకిలీ మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం సృష్టించింది ఓ కోడలు. అనంతరం ఆమె మామ పేరిట ఉన్న భూమిని తన కూతురి పేరిట మార్చింది. మారో ప్రాంతానికి చెందిన శైల్ శర్మ పేరిట నకిలీ మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం సృష్టించి దాని ఆధారంగా ఆమె భర్త పేరిట ఉన్న భూమిని కాజేశారు. భర్త దేవనారాయణ్ శర్మ పేరిట ఉన్న భూమికి వారసులు ఎవరూ లేరని చెబుతూ మధ్యప్రదేశ్ సత్నాలోని భూమిని మనవరాలి పేరిట మార్చుకుంది.
అయితే, ఈ విషయం కొద్ది రోజుల క్రితం శైల్ శర్మకు తెలియడంతో తనకు న్యాయం చేయాలంటూ ప్రభుత్వ అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో జరిగిన జనదర్శన్కు వెళ్లి తన గోడు వెల్లదీసుకుంది. తాను బతికే ఉన్నానని, కలెక్టర్ ఎదుట హాజరై గుర్తింపు పత్రాలు చూపించింది. ఈ ఘటనపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ను కోరింది. తన కోడలితో పాటు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించిన అధికారులపైనా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది.
"నా కోడలు నకిలీ పత్రాలు సృష్టించి భూమి కాజేశింది. నాకు నకిలీ మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం సాయంతో నా భర్త పేరిట ఉన్న భూమిని మనవారిలి పేరిట మార్చింది. నా భర్త భూమికి వారసులు ఎవరూ లేరని అధికారులకు చెప్పి నాకు తెలియకుండానే మార్చుకుంది."
--శైల్ శర్మ, బాధితురాలు
"తాత పేరిట ఉన్న భూమిని మా అత్త అక్రమంగా తీసుకుంది. నానమ్మ చనిపోయినట్లుగా నకిలీ ధ్రువపత్రాలు సృష్టించింది. వీటిని చూపించి తాత వారసులు లేరని చెప్పింది. అనంతరం వీటి ఆధారంగా సత్నాలోని తాత భూమిని కాజేశింది. ఈ నకిలీ ధ్రువపత్రం మారోలో జారీ చేయగా, సత్నాలో చూపించి భూమిని కొట్టేసింది." అని బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
శైల్ శర్మ ఇచ్చిన పత్రాల ప్రకారం ఈ నకిలీ ధ్రువపత్రం 1993లో జారీ చేశారు. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి ఛత్తీస్గఢ్ విభజన కాకముందే ఈ సర్టిఫికెట్ జారీ చేశారు. అయితే అప్పటికి తనకు 58 ఏళ్లు ఉంటాయని, తన భర్త సైతం అప్పటికి మరణించలేదని బాధితురాలు వాపోయింది. అయితే, తాజాగా కలెక్టర్కు వచ్చిన ఆమె ఆధార్ కార్డ్తో పాటు బ్యాంక్ పాస్ బుక్, పాన్ కార్డ్ తీసుకువచ్చి ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిని పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్ వెంటనే దర్యాప్తు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
