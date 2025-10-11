ETV Bharat / bharat

నలుగురు పిల్లలతో సహా తల్లి బలవన్మరణం- కుళ్లిపోయిన స్థితిలో మృతదేహాలు!

మరో కేసు- భార్య ప్రియుడితో వెళ్లిపోయిందని మనస్థాపం చెందిన తండ్రి- తన ముగ్గురు పిల్లలను చంపేసి పోలీసులు ఎదుట లొంగిపోయిన వైనం!

Woman Killed Her Four Childrens
Woman Killed Her Four Childrens (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 11, 2025 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Woman Killed Her Four Childrens : తల్లి తన పిల్లలకు విషం ఇచ్చి, ఆపై ఆమె కూడా బలవన్మరణానికి పాల్పడిన విషాదకర ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. రాజస్థాన్​లో ఈ ఘటన జరిగి చాలా రోజులు కావస్తుండడంతో మృతదేహాలు కుళ్లిపోయాయి. దీంతో పెర్ఫ్యూమ్స్​ఉపయోగించి లోనికి ప్రవేశించాల్సి వచ్చిందని పోలీసులు తెలిపారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
"కిరణ్ అలియాస్ పింకీ చౌదరి అనే మహిళ 2019లో మొదటి భర్తతో విడాకులు తీసుకొని ఒంటరిగా జీవనం సాగిస్తోంది. అయితే అప్పటికే ఆమెకు ఒక కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. కొంతకాలానికి ఆమె మరోవివాహం చేసుకోగా మరో ఇద్దరు సంతానం కలిగారు. అయితే ఆ మహిళ తన నలుగురి పిల్లలతో కలిసి అనిరుధ్ రెసిడెన్సీలోని తమ ఫ్లాట్‌లో విషం సేవించి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది" అని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటన చాలా రోజుల క్రితం జరిగి ఉంటుందని, మృతదేహాలు కుళ్లిపోయిన స్థితిలో గుర్తించామని పోలీసులు తెలిపారు.

చాలా రోజులుగా మూసి ఉన్న ఫ్లాట్​లో నుంచి దుర్వాసన రావడంతో స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించగా నలుగురు పిల్లలు, ఆ మహిళ మృతదేహాలు నేలపై పడి ఉండటాన్ని గుర్తించామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా, లోపలికి ప్రవేశించడం కూడా చాలా కష్టంగా మారిందని తెలిపారు. దుర్వాసనను తగ్గించడానికి ధూపం కర్రలు, పెర్ఫ్యూమ్‌ను ఉపయోగించామన్నారు. అయితే బలవన్మరణానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదని తెలిపారు. ఘటన స్థలి నుంచి ఆధారాలు సేకరించి దర్యాప్తు ప్రారంభించామన్నారు. మృతురాలి ఫ్లాట్ దాదాపు వారం రోజులుగా మూసివేసి ఉందని, చాలా రోజులుగా ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరూ బయట కనిపించలేదని స్థానికులు తెలిపారన్నారు. అయితే పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక తర్వాత మాత్రమే మరణానికి కచ్చితమైన సమయం, కారణాలు స్పష్టంగా తెలుస్తాయని పోలీసులు వెల్లడించారు.

ఇలాంటి ఘటనే మరోచోట!
తన భార్య ప్రియుడితో కలిసి వెళ్లిపోవడంతో మనస్థాపం చెందిన ఓ వ్యక్తి తన ముగ్గురు పిల్లలను చంపి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. ఈ ఘటన తమిళనాడులో జరిగింది.

"తంజావూరు జిల్లా మదుక్కూరు సమీపంలోని గోపాలసముద్రం గ్రామానికి చెందిన వినోద్​ కుమార్​(38) ఫొటోగ్రాఫర్​గా, డ్రైవర్​గా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయనకు భార్య నిత్య(35), ఓవియా(12), కీర్తి(8), ఈశ్వరన్​(5) అనే ముగ్గురు పిల్లలున్నారు. అయితే తిరువరూర్​ జిల్లా మన్నార్గుడికి చెందిన వ్యక్తితో నిత్యకు సోషల్​ మీడియా ద్వారా పరిచయం ఏర్పడింది. దీంతో ఆమె ఆరు నెలల క్రితం తన భర్త, పిల్లల్ని విడిచిపెట్టి ప్రియుడితో వెళ్లిపోయింది. అయితే భార్య నుంచి దూరంగా ఉండలేని వినోద్​ కొద్దిరోజుల క్రితం తనతో వచ్చేయమని భార్యను కోరాడు. దానికి ఆమె నిరాకరించడంతో మనస్థాపానికి గురయ్యాడు.

ఈ నేపథ్యంలో భార్యపై కోపంతో శుక్రవారం సాయంత్రం పిల్లలు తింటుండగా ముగ్గురు పిల్లల గొంతుకోశాడు వినోద్​. తీవ్ర రక్తస్రావంతో కొట్టుమిట్టాడుతూ చిన్నారులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అనంతరం ముగ్గురు పిల్లలను తానే చంపినట్లు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. దీంతో పోలీసుల అతడిని అరెస్ట్​ చేసి కేసు నమోదు చేశారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించడం జరిగింది" అని పోలీసులు తెలిపారు.

పిల్లల మధ్య గొడవ- మద్యం మత్తులో బాలిక చెవి కొరికిన వ్యక్తి- చివరికి!

15రోజుల శిశువు నోట్లో రాళ్లు కుక్కి పాతిపెట్టారు- ఒంటిపై కాలిన గాయాలు కూడా!

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN KILLED HER CHILDERNSWOMEN KILLED CHILDRENS SIKARFATHER KILLED HER CHILDRENSTAMILNADU THREE CHILDRENS DEATHWOMAN KILLED HER OUR FOUR CHILDRENS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.