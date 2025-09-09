ETV Bharat / bharat

ఆ ఆలయంలో 'కుల భేదాలు' ఉండవ్​- అందరూ పూజకు అర్హులే- అది ఎక్కడంటే?

అణగారిన వర్గాల వారికీ పూజించే హక్కును కల్పించిన ఆలయం- జాతిపిత మహాత్మా గాంధీకి ప్రత్యేక అనుబంధం!

Mahatma Gandhi Harijan Namghat : ఆలయం అనగానే మనకు భక్తిభావంతో కూడిన పూజాది కార్యక్రమాలు గుర్తుకొస్తాయి. అయితే ఒక చారిత్రక ఆలయం పేరును చెప్పగానే జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ బోధించిన సమ సమానత్వ భావన గుర్తుకొస్తుంది. అదే 'హరిజన్ నామ్‌ఘర్'. గత 90 ఏళ్లుగా కులాలకు అతీతంగా ప్రజలంతా ఇందులో భగవంతుడికి పూజలు చేస్తున్నారు. నాటి నుంచే ఇక్కడి అణగారిన వర్గాల వారు అందరితో సమానంగా దేవుడిని పూజించే హక్కును పొందుతున్నారు. సాంస్కృతిక, సాహిత్య, ఆధ్యాత్మిక అంశాలపై అన్ని సామాజిక వర్గాల వారు కలిసి కూర్చొని కూలంకషంగా చర్చించుకునే వేదికగానూ 'హరిజన్ నామ్‌ఘర్' నిలుస్తోంది. ఇది ఎక్కడుంది? దీనితో గాంధీజీకి సంబంధం ఏమిటి? నామ్‌ఘర్‌ల చరిత్ర ఏమిటి? సాంప్రదాయిక నామ్‌ఘర్‌‌‌లకు 'హరిజన్ నామ్‌ఘర్'కు తేడా ఏమిటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

భక్తి ఉద్యమపు వెలుగు 'నామ్‌ఘర్'
మనదేశంలో 15, 16 శతాబ్దాల్లో పెద్దఎత్తున భక్తి ఉద్యమం జరిగింది. ఈక్రమంలోనే 1449లో అసోం రాష్ట్రంలో జన్మించిన శ్రీమంత శంకర్ దేవ 'ఏకశరణ ధర్మాన్ని' స్థాపించారు. దీన్నే 'నయా వైష్ణవం' అని పిలుస్తారు. 'ఏకశరణ ధర్మాన్ని' అనుసరించే వారు ప్రధానంగా శ్రీకృష్ణుడిని ఆరాధిస్తారు. మతపరమైన బోధనలను ప్రజలందరికీ చేర్చే లక్ష్యంతో శ్రీమంత శంకర్ దేవ అసోంలో చాలా చోట్ల 'నామ్‌ఘర్' పేరుతో శ్రీకృష్ణుడి పూజా మందిరాలను ఏర్పాటు చేయించారు. ప్రజలంతా తమతమ ఏరియాల్లోని నామ్‌ఘర్​లలో కూర్చొని ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక, సాంస్కృతిక, చారిత్రక, విద్య, సాహిత్య అంశాలపై చర్చించుకునేవారు. అప్పట్లో గ్రామ న్యాయస్థానాలుగానూ అవి పనిచేసేవి. దీన్నిబట్టి అసోం సామాజిక నిర్మాణంలో నామ్‌ఘర్​లు పోషించిన పాత్ర ఎంత గొప్పదో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.

హరిజనుల కోసం తొలి 'నామ్‌ఘర్'
మనుషులంతా సమానమే. అందరి స్థాయీ ఒక్కటే. కానీ 15, 16 శతాబ్దాల నాటికి మనదేశంలోని చాలామంది ఈ విషయాన్ని గ్రహించలేకపోయారు. కొన్ని వర్గాల వారిని అంటరానివారిగా పరిగణించేవారు. దేవుడి దృష్టిలో అందరూ సమానులే. అయినప్పటికీ కొన్ని వర్గాల వారిని అసోంలోని నామ్‌ఘర్‌లలోకి అనుమతించే వారు కాదు. ఈనేపథ్యంలో స్వాతంత్య్ర పోరాట ఉద్యమంలో భాగంగా నాలుగుసార్లు అసోంలో గాంధీజీ పర్యటించారు. ఈ పర్యటనల సందర్భంగా అణగారిన వర్గాల స్థితిగతుల గురించి ఆయన తెలుసుకున్నారు. అసోం రాష్ట్రానికే తలమాణికాల లాంటి నామ్‌ఘర్‌ల ప్రత్యేకత గురించి కూడా సమాచారాన్ని సేకరించారు. దేశంలోని అంటరానితనాన్ని రూపుమాపే లక్ష్యంతో 'హరిజన్ యాత్ర'ను గాంధీజీ నిర్వహించారు. దీనిలో భాగంగా 1934 సంవత్సరంలో అసోంలోని జోర్హట్‌ పట్టణంలో ఆయన పర్యటించారు. ఈసందర్భంగా అసోంకు చెందిన గాంధేయవాది కృష్ణ‌నాథ్ శర్మ, గాంధీజీని కలిసి కీలక ప్రకటన చేశారు. తన ఇంటిలోని కొంత భాగాన్ని హరిజనుల నామ్ ఘర్ ఏర్పాటు కోసం కేటాయిస్తానని వెల్లడించారు. కృష్ణ‌నాథ్ శర్మ నిర్ణయాన్ని గాంధీజీ అభినందించారు. అసోంలో సామాజిక చైతన్యం దిశగా దాన్ని ముందడుగుగా అభివర్ణించారు.

Mahatma Gandhi Harijan Namghat
మహాత్మా గాంధీ హరిజన్ నామ్‌ఘర్ (ETV Bharat)

'హరిజన్ మందిర్', 'హరిజన్ నామ్‌ఘర్'
1934 సంవత్సరం చివర్లో జోర్హట్‌ పట్టణంలోని దహబోరా రోడ్‌లో హరిజనుల కోసం మరో కొత్త నామ్ ఘర్‌ను గాంధేయవాది కృష్ణ‌నాథ్ శర్మ ప్రారంభించారు. దీనికి అసోంలోని ఔనియాతీ సత్ర వైష్ణవ మఠం నిర్వాహకుడు పితంబర్ దేవ్ గోస్వామి తనవంతు సాయాన్ని అందించారు. కొత్త నామ్ ఘర్ ప్రారంభోత్సవంలో ఆయన స్వయంగా భగవద్గీతను పఠించారు. కొత్త నామ్ ఘర్‌ను తొలుత 'హరిజన్ మందిర్' అని పిలిచేవారు. ఆ తర్వాత దీనికి 'హరిజన్ నామ్‌ఘర్' అనే పేరొచ్చింది. నాటి నుంచి నేటి వరకు ఇది కొనసాగుతోంది. హరిజనులను భగవంతుడికి చేరువ చేస్తోంది. మనుషులంతా సమానులే, భగవంతుడిని అందరూ పూజించవచ్చు అనే సందేశాన్ని వ్యాప్తి చేస్తోంది. గాంధీజీ బోధించిన సమ సమానత్వానికి నిలయంగా విలసిల్లుతోంది.

గాంధీజీ అసోం పర్యటన చారిత్రకం
"1934లో గాంధీజీ అసోం పర్యటన చారిత్రకమైంది. ఆ పర్యటనలో గాంధీజీ వెంట ఆలిండియా హరిజన్ సేవక్ సంఘ్ ముఖ్య నేతలు కూడా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ దేవుడిని పూజించే హక్కు దక్కాలని గాంధీజీ కోరుకున్నారు. ప్రతీ మనిషికి ఆత్మగౌరవం ఉంటుందని, దానికి విఘాతం కలిగించకూడదని గాంధీజీ బోధించారు. అసోంలోని జోర్హట్‌ పట్టణం దహబోరా ఏరియాలో ఉన్న నామ్​ఘర్‌ను మన జాతిపిత సందర్శించారు. దహబోరా సమీపంలోని మఛర్‌హట్ నామ్‌ఘర్‌‌ను కూడా ఆనాడు గాంధీజీ విజిట్ చేశారు. అసోంలో సామాజిక చైతన్యం కోసం ఎంతో పాటుపడ్డారు" అని చరిత్రకారుడు, జోర్హట్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ సౌమిత్ర పుజారి చెప్పారు.

సామాజిక అడ్డుగోడలను ఆనాడే ధ్వంసం చేశారు
"జోర్హట్‌లో ఉన్న హరిజన్ నామ్‌ఘర్‌కు చారిత్రక ఘనత ఉంది. ఇది ఏర్పాటు కావడానికి ముందు వరకు, అసోంలో ఉన్న నామ్​ఘర్‌లలోకి కొన్ని వర్గాల వారిని అనుమతించేవారు. అంటరానివారు అనే ముద్రవేసి కొందరికి భగవంతుడిని పూజించుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చేవారు కాదు. కులం ప్రాతిపదికన ఏర్పడిన ఈ సామాజిక అడ్డుగోడలను ధ్వంసం చేసేందుకు గాంధీజీ పిలుపు మేరకు కృష్ణ‌నాథ్ శర్మ హరిజనుల కోసం జోర్హట్‌లో నామ్‌ఘర్‌ను నిర్మించారు. ప్రస్తుతం దీనితో 100కుపైగా కుటుంబాలు అనుసంధానమై ఉన్నాయి. రోజూ ఈ నామ్‌ఘర్‌‌లో ఆధ్యాత్మిక బోధనలు, కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. సమాజంలోని అందరినీ కలుపుకొని ముందుకు సాగడమే దీని లక్ష్యంఠ అని జోర్హట్‌లోని హరిజన్ నామ్‌ఘర్ కమిటీ ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు జితేంద్ర గోహైన్ తెలిపారు.

Mahatma Gandhi Harijan Namghat
హరిజన్ నామ్‌ఘర్​లో భక్తుల ప్రార్థనలు (ETV Bharat)

