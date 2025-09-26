నాటుకోడిని పట్టుకునేందుకు తుపాకీతో కాల్పులు- తూటా తగిలి పక్కింటి వ్యక్తి మృతి
అక్రమ నాటు తుపాకీతో కాల్పులు జరిపిన నిందితుడు
Published : September 26, 2025 at 10:46 PM IST
Man Killed by Gunshot : తమిళనాడు కల్లకురిచిలో దారుణం జరిగింది. నాటు తుపాకీ తూటా తగిలి ఓ వ్యక్తి మరణించాడు. నాటు కోడిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించే క్రమంలో కాల్పులు జరపగా పక్కింటి వ్యక్తి మృతి చెందాడు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అక్రమ నాటు తుపాకీ కలిగి ఉండడంతో పాటు వ్యక్తి కారణానికి కారణమైన వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
కొత్తపుపుత్తూర్ గ్రామ పంచాయితీకి చెందిన మెల్మదూర్కు చెందిన అన్నామలై అనే వ్యక్తి వద్ద అక్రమ నాటు తుపాకీ ఉంది. దీంతో అతడు అడవిలోకి వెళ్లి జంతువులను వేటాడుతుంటాడు. అయితే, అన్నామలై అల్లుడు ఇటీవలె ఇంటికి వచ్చాడు. దీంతో అతడికి నాటు కోడి కూర వండాలని భావించాడు. ఇందుకోసం ఇంటి పక్కన తిరుగుతున్న నాటుకోడిని చేతులతో పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ ఇది సఫలం కాకపోవడంతో తన వద్ద ఉన్న నాటు తుపాకీతో కాల్చాలని భావించాడు. వెంటనే ఇంట్లోకి వెళ్లి దాచిన నాటు తుపాకీతో నాటుకోడిని కాల్చేందుకు ప్రయత్నించగా అది తప్పించుకుంది. కానీ అన్నామలై పేల్చిన తూటా పక్కన ఇంట్లో పడుకున్న ప్రకాశ్ అనే వ్యక్తి తలలో దిగింది. దీంతో తీవ్రంగా గాయపడిన ప్రకాశ్ అక్కడిక్కడే మరణించాడు.
ఈ షాకింగ్ ఘటనతో భయపడిన స్థానికులు వెంటనే కరియలూర్ పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ప్రకాశ్ మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్ట్మార్టమ్ పరీక్షక కోసం కల్లకురిచి ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీకి తరలించారు. మరోవైపు అక్రమంగా నాటు తుపాకీని వాడుతూ వ్యక్తి మరణానికి కారణమైన అన్నామలైను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. అతడితో పాటు మరో ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఈ ఘటన అకస్మాత్తుగా జరిగిందా? లేదా ప్రణాళికతో హత్య చేశారా? అన్న కోణంలోనూ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
18ఏళ్ల యువకుడిపై పదమూడేళ్ల బాలుడు తుపాకీతో కాల్పులు
అంతకుముందు ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మేరఠ్లో కూడా ఇలాంటి తరహా ఘటన జరిగింది. క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తున్న 18ఏళ్ల యువకుడిపై పదమూడేళ్ల బాలుడు తుపాకీతో కాల్పులు జరిపాడు. దీంతో యువకుడి తలలోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. పరీక్షిత్ గఢ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఖజురి గ్రామానికి చెందిన మృతుడి కుటుంబం వివాహ వేడుక కోసం వేరే ఊరికి వెళ్లింది. అయితే ఆ కుటుంబానికి చెందిన 13 ఏళ్ల బాలుడు మాత్రం ఇంట్లోనే ఉండిపోయాడు. ఈక్రమంలోనే రాత్రి అతడు టీవీలో ఐపీఎల్ మ్యాచ్ చూస్తుండగా, పొరుగింట్లో ఉన్న మహ్మద్ కైఫ్ (18) కూడా మ్యాచ్ చూడటానికి మైనర్ ఇంటికి వచ్చాడు. అయితే, ఇంట్లో దాచిన మైనర్ తండ్రి లైసెన్స్డ్ తుపాకీని తీసుకొచ్చి సరదాగా కైఫ్ వైపునకు తుపాకీని గురిపెట్టాడు. కానీ, అందులో బుల్లెట్లు లోడ్ చేసి ఉన్నాయని గ్రహించని బాలుడు, ట్రిగ్గర్ను నొక్కడం వల్ల బుల్లెట్ కైఫ్ తలలోకి నేరుగా దూసుకెళ్లింది. దీంతో అక్కడికక్కడే మరణించగా, ఆ ఘటన తర్వాత మైనర్ భయపడి స్పృహ తప్పిపడిపోయాడు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.