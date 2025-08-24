ETV Bharat / bharat

ఈ తరానికి సామంత అపురూప కానుక- ఇంట్లోనే మినీ మ్యూజియం- ఏమేం ఉన్నాయో తెలుసా? - A MUSEUM IN HIS ANGUL HOME

రాణిగోడ గ్రామంలో అబ్బురపరిచే మినీ మ్యూజియం- 41 ఏళ్లలో సేకరించిన చారిత్రక వస్తువులతో ఇంట్లోనే మ్యూజియం తాళపత్ర గ్రంథాలు, దేశవిదేశాల నాణేలు, నోట్లు, స్టాంపులకు నెలవు

Tretananda Samanta Mini Museum in Odisha
Tretananda Samanta Mini Museum in Odisha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 24, 2025 at 12:02 AM IST

Tretananda Samanta Mini Museum in Odisha : మారుమూల పల్లెలో ఉన్న ఆ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టగానే మన ఎదుట ప్రపంచ చరిత్ర సాక్షాత్కరిస్తుంది. విలువైన తాళపత్ర గ్రంథాలు, పుస్తకాలు, నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు, పోస్టల్ స్టాంపులను తరచి చూస్తే గత చరిత్ర మన కళ్లెదుట మెదులుతుంది. ఈ మినీ మ్యూజియాన్ని 70 ఏళ్ల త్రేతానంద సామంత తన ఇంట్లోనే నిర్వహిస్తున్నారు. హాబీ కోసం 1984 సంవత్సరం నుంచి నేటివరకు, దాదాపు 41 ఏళ్లలో సేకరించిన వస్తువులన్నీ ఒకచోట చేర్చి ఈ మ్యూజియాన్ని ఆయన ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని తన ఊరిలోనే ఐకానిక్ సందర్శన స్థలంగా మార్చారు. ఇంతకీ ఎక్కడుందీ మినీ మ్యూజియం? సందర్శకులను ఆకట్టుకునేలా ఇందులో ఏమేం సేకరణలు ఉన్నాయి? దీని స్థాపకుడు త్రేతానంద ఇస్తున్న గొప్ప సందేశం ఏమిటి?

చెత్తబుట్టలోని పోస్టల్ స్టాంపుతో అలా మొదలైంది
అభిరుచి, జిజ్ఞాస ఉండాలే కానీ మనిషి ఏదైనా చేయొచ్చని 70 ఏళ్ల త్రేతానంద నిరూపించారు. ఒడిశా రాష్ట్రంలోని అంగుల్‌ జిల్లా రాణిగోడ గ్రామానికి చెందిన త్రేతానందకు ప్రాచీన వస్తువులు, కళాఖండాలను సేకరించాలనే ఆసక్తి కలగడానికి కారణం ఒక చెత్తబుట్ట. ఔను, నిజమే. అసలు ఏమైందంటే, త్రేతానందకు 1984 సంవత్సరంలో ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్‌లో ఉన్న నాల్కో (NALCO) కార్యాలయంలో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆ ఆఫీసులో చెత్త కాగితాలు వేసే బుట్ట ఒకటి ఉండేది. ఒకసారి ఆ బుట్టలో ఉన్న చెత్త కాగితాలన్నీ బయటికి తీసి త్రేతానంద చూశారు. వాటిలో ఒక పోస్టల్ కవర్ ఆయనకు దొరికింది. దానిపై ఆస్ట్రేలియా స్టాంపు అంటించి ఉంది. దీంతో ఆ కవరు నుంచి ఆస్ట్రేలియా స్టాంపును త్రేతానంద వేరు చేసి ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ఈవిధంగా ప్రాచీన వస్తువులను సేకరించే గొప్ప కసరత్తును ఆయన మొదలుపెట్టారు. తదుపరి కాలంలో ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా సహా పలు దేశాల నుంచి ఇంజినీర్లు, నిపుణులు భువనేశ్వర్‌లోని నాల్కో ప్లాంటును సందర్శించారు. ఆ సమయంలో వారి నుంచి ఆయా దేశాల కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలు, స్టాంపులను త్రేతానంద సేకరించారు. ఇందుకోసం కొందరికి డబ్బులను కూడా చెల్లించారు. ఇంకొందరు మాత్రం డబ్బులు తీసుకోకుండానే తమ దేశాల కరెన్సీని, స్టాంపులను ఇచ్చి త్రేతానందను ప్రోత్సహించారు. మన దేశంలోని వివిధ సుదూర ప్రదేశాలకు వెళ్లి మరీ పలు గ్రంథాలు, వస్తువులను ఆయన సేకరించడం విశేషం. వీటన్నింటిని సరైన రీతిలో ఫైలింగ్ చేసేందుకు, భద్రపరిచేందుకు లెక్కలేనన్ని గంటలు శ్రమించారు.

Tretananda Samanta Mini Museum
త్రేతానంద సామంత (ETV Bhart)

చరిత్ర అధ్యయన కేంద్రంగా మినీ మ్యూజియం
రాణిగోడ గ్రామంలోని తన ఇంట్లోనే మినీ మ్యూజియాన్ని త్రేతానంద ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో పురాతన భారతీయ నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు, 140కిపైగా దేశాల పోస్టల్ స్టాంపులు,తాళపత్ర గ్రంథాలు, పౌరాణిక గ్రంథాలు ఉన్నాయి. రాణిగోడ గ్రామ చరిత్రపై త్రేతానంద రాసిన పుస్తకాలు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. ఈ మ్యూజియం ప్రతిరోజూ సందర్శకులను ఆకర్షిస్తోంది. పాఠశాలల పిల్లలు, ఇరుగుపొరుగు గ్రామాల ప్రజలు, పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు, చరిత్ర పరిశోధకులు, మత సంస్థల ప్రతినిధులు దీన్ని సందర్శిస్తున్నారు. మ్యూజియం సందర్శనకు ఎవరు వచ్చినా 70 ఏళ్ల త్రేతానంద స్వయంగా సాదర స్వాగతం పలుకుతారు. దగ్గరుండి మరీ వారికి తన సేకరణల సంపూర్ణ సమాచారాన్ని వివరిస్తారు. ఈవిధంగా చరిత్ర అధ్యయన కేంద్రంగా రాణిగోడలోని త్రేతానంద నివాసం మారింది.

Tretananda Samanta Mini Museum
త్రేతానంద సామంత సేకరించిన పోస్టల్ స్టాంపులు (ETV Bhart)

ఈతరానికి నేను అందిస్తున్న బహుమతి ఇది : త్రేతానంద
'ఈ మినీ మ్యూజియాన్ని నేను సంపాదన కోసమో, గుర్తింపు కోసమో ఏర్పాటు చేయలేదు. ఈతరానికి నేను అందిస్తున్న బహుమతి ఇది. వారు చారిత్రక విషయాలు, అవశేషాలు, కళాఖండాలు, సేకరణల గురించి తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అందుకే వాటిని సంరక్షిస్తున్నాను. ప్రాచీన గ్రంథాలను చూడటానికి దూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు కూడా చరిత్రపై కొన్ని పుస్తకాలను తీసుకోవడానికి నా లైబ్రరీని సందర్శిస్తారు. అలాంటి పుస్తకాలు మరెక్కడా అందుబాటులో లేవు. అనేక జిల్లా స్థాయి మ్యూజియంల కంటే ఎక్కువ కళాఖండాలు, సేకరణలు నా మ్యూజియంలో ఉన్నాయి. నేను కాలం చేశాక కూడా, చారిత్రక వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవాలనే నా అభిరుచి మినీ మ్యూజియం ద్వారా సజీవంగా ఉంటుంది. అదే నాకు ముఖ్యం' అని ఈటీవీ భారత్​కు త్రేతానంద చెప్పారు.

Tretananda Samanta Mini Museum
త్రేతానంద సామంత సేకరించిన నాణేలు (ETV Bhart)

మినీ మ్యూజియం వల్లే మా ఊరికి గుర్తింపు : అభాస్ కుమార్ దాస్, రాణిగోడ గ్రామస్థుడు
'త్రేతానంద నిర్వహిస్తున్న లైబ్రరీ కమ్ మ్యూజియంలో విలువైన సమాచారం ఉంది. మా ఊరి (రాణిగోడ) చరిత్రపై స్వయంగా త్రేతానంద రాసిన పుస్తకాలు చాలా బాగుంటాయి. వాటన్నింటిని ఎవరైనా ఫ్రీగా చదివే అవకాశాన్ని త్రేతానంద కల్పిస్తారు. ఈ మినీ మ్యూజియం వల్లే మా ఊరికి ఒక ప్రత్యేకత వచ్చింది' అని రాణిగోడ గ్రామస్థుడు అభాస్ కుమార్ దాస్ చెప్పారు.

Tretananda Samanta Mini Museum
సేకరించిన వాటిని చూపిస్తున్న త్రేతానంద సామంత (ETV Bhart)

విద్యార్థులు ఈ మ్యూజియం నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చు : పూర్ణ చంద్ర సింగ్ సామంత్, విద్యావేత్త
'పాఠశాలలు, కళాశాలల విద్యార్థులను ఈ మినీ మ్యూజియాన్ని సందర్శిస్తే చరిత్ర, సంస్కృతి, ఒడిశా గ్రామాల నేపథ్యం గురించి చాలా విషయాలను తెలుసుకుంటారు. తద్వారా ఆయా అంశాలపై విద్యార్థులకు మరింత ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మత సంస్థల ప్రతినిధులు కూడా చాలాసార్లు భాగవత, పురాణ పఠనాల కోసం ఈ మినీ మ్యూజియంలోని పాత గ్రంథాలను తీసుకుంటున్నారు' అని విద్యావేత్త పూర్ణ చంద్ర సింగ్ సామంత్ పేర్కొన్నారు.

