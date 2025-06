ETV Bharat / bharat

రెండుస్తుల మట్టి ఇల్లు- చలికాలంలో వెచ్చదనం, మండే ఎండల్లో కూల్- 30 ఏళ్లయినా అదే కొత్తదనం! - TWO STOREY MUD HOUSE IN HARYNA

Faridabad Two Storey Mud House ( ETV Bharat )

Published : June 13, 2025 at 4:31 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 6:50 AM IST

Faridabad Two Storey Mud House : అధునాతన భవనాల నిర్మాణానికి డిజైన్లను అందించే ఆర్కిటెక్ట్‌ దంపతులు భిన్నంగా ఆలోచించారు. అందరిలాగే కాంక్రీటుతో బిల్డింగ్‌ను నిర్మించుకునే కెపాసిటీ ఉన్నా, ప్రకృతి, గ్రామీణ వాతావరణంపై ఉన్న ప్రేమతో వారు మట్టి వైపే మొగ్గు చూపారు. ప్రత్యేక శ్రద్ధతో రెండు అంతస్తుల మట్టి ఇంటిని నిర్మించుకున్నారు. మట్టితో నిర్మిస్తేనేం వాస్తు కళ, ఇంటి డిజైనింగ్, పర్యావరణ అనుకూలతలకు టాప్ ప్రయారిటీ ఇచ్చారు. మట్టి ఇటుకలతో 30 ఏళ్ల క్రితం రూపుదిద్దుకున్న ఈ ఇల్లు నేటికీ కొత్తదానిలాగే కనిపిస్తోంది. రాజసం ఉట్టిపడే అందాలతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. వేడిని వెదజల్లే కాంక్రీట్ బిల్డింగ్స్ నడుమ కూలింగ్ స్పెషలిస్ట్‌గా నిలుస్తున్న మట్టి ఇంటిపై 'ఈటీవీ భారత్' కథనమిది. ఈ కూల్ ఐడియా ఎలా వచ్చింది ?

అది హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్ నగరం. సిటీ మధ్యలో ఉన్న రెండు అంతస్తుల మట్టి ఇల్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. అందుకే దాన్ని చూడటానికి ఇరుగుపొరుగు ప్రాాంతాల నుంచి ప్రజలు తరలి వస్తున్నారు. ఈ మట్టి ఇంట్లో కాసేపు ప్రశాంతంగా గడిపుతున్నారు. ఇంతలా క్రేజ్ కలిగిన ఈ ఇంటి నిర్మాణం వెనుక ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది. ఫరీదాబాద్‌కు చెందిన రేవతి కామత్, బసంత్ కామత్‌లు ప్రముఖ ఆర్కిటెక్ట్‌లు. గ్రామీణ వాతావరణం అంటే వారికి మహా ఇష్టం. ఇల్లు అనేది ప్రకృతికి, పర్యావరణానికి మనిషిని దగ్గర చేసేలా ఉండాలని రేవతి, బసంత్ బలంగా నమ్మేవారు. అందుకే వారిద్దరూ పర్యావరణ అనుకూలమైన మట్టి ఇళ్ల నిర్మాణంపై చాలా ఏళ్లపాటు అధ్యయనం చేశారు. ఇందులో గుర్తించిన అంశాల ఆధారంగా ఫరీదాబాద్ నగరం సూరజ్‌కుండ్‌లోని తమ స్థలంలో రెండు అంతస్తుల మట్టి ఇంటికి డిజైన్‌ను రెడీ చేశారు. రెండుస్తుల మట్టి ఇల్లు- చలికాలంలో వెచ్చదనం, మండే ఎండల్లో కూల్- 30 ఏళ్లయినా అదే కొత్తదనం! (ETV BHARAT)

రెండుస్తుల మట్టి ఇల్లు (ETV Bharat) ఫరీదాబాద్ మట్టి ఇల్లు (ETV Bharat) ఈ మట్టి ఇంటి నిర్మాణం ఇలా జరిగింది. సాధారణంగా ఇంటిని నిర్మించే ముందు భూమిని చదును చేస్తారు. అందులో మట్టిని నింపుతారు. భూమిని ఒక సమతల పొరగా మారుస్తారు. కానీ రేవతి, బసంత్ తమ మట్టి ఇంటి నిర్మాణానికి భూమిని చదును చేయించలేదు.

అసమానంగా, ఎత్తుపల్లాలతో ఉన్న భూమిపైనే తాము రెడీ చేసిన డిజైన్ ప్రకారం రెండు అంతస్తుల ఇంటిని నిర్మించారు.

ఈ ఇంటి నిర్మాణం కోసం మట్టి ఇటుకలను ఒక అచ్చులో వేసి, ముందుగా ఎండబెట్టారు. ఈవిధంగా ఎండిపోయిన మట్టి ఇటుకలనే ఇంటి నిర్మాణానికి వినియోగించారు.

ఇంటి పైకప్పు తయారీకి కలప, వెదురును ఉపయోగించారు. తదుపరిగా పైకప్పుకు మట్టిని జోడించారు, దానిపై గడ్డిని పెంచారు. దీనివల్ల ఏ సీజన్‌లోనైనా ఈ ఇంట్లో ఉష్ణోగ్రత దాదాపు ఒకేలా ఉంటుంది.

ఇంటి గోడలు, నేలపై బురద, ఆవు పేడలను పూయించారు. ప్రకృతి ఒడిలో ఉన్నామనే ఫీలింగ్‌ను పొందేందుకు, మట్టి సువాసనను ఎంజాయ్ చేసేందుకు వారు ఈ ఏర్పాటు చేయించారు.

ఇంటి ఆవరణ మధ్యలో ఒక స్ప్రింక్లర్ ఉంది. అది పైనుంచి నీటిని నెమ్మదిగా వెదజల్లుతూ ఉంటుంది. ఇది కృత్రిమ వర్షాన్ని తలపిస్తుంది. ఆర్కిటెక్చర్ విద్యార్థులకు పాఠంగా ఈ ఇల్లు

సూపర్ కూల్ మట్టి ఇంటిని నిర్మించిన రేవతి కామత్, బసంత్ కామత్‌లు ఇప్పుడు ఈ లోకంలో లేరు. అయితే మట్టి ఇళ్ల నిర్మాణంపై వారు చేసిన సమగ్ర అధ్యయనం నేటికీ ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆర్కిటెక్చర్ కోర్సు చేస్తున్న కాలేజీ విద్యార్థులకు సూరజ్‌కుండ్‌లోని మట్టి ఇంటి నిర్మాణ శైలి గురించి పాఠాలను బోధిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఇంటిని రేవతి కామత్ కుమారుడు కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నారు. ఆయన దీని నిర్వహణ బాధ్యతలను ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేసే ప్రేరణ ప్రసాద్‌కు అప్పగించారు. ప్రేరణ ఈ మట్టి ఇంట్లోనే నివసిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత చొరవ చూపి దాన్ని మరింత అందంగా ముస్తాబు చేయిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఇంట్లో ఉండాలనే తన చిరకాల వాంఛ నెరవేరినందుకు సంతోషంగా ఉందని ప్రేరణ 'ఈటీవీ భారత్'తో చెప్పుకొచ్చారు. ఫరీదాబాద్​లో రెండస్తుల మట్టి ఇల్లు (ETV Bharat) 'ఈ ఇంట్లో ఉంటే పర్వతాల్లో తిరుగుతున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. మండే ఎండల్లోనూ ఈ ఇల్లు కూల్‌గా ఉంటుంది. ఏసీ అవసరమే ఉండదు. శీతాకాలంలో ఈ ఇల్లు వెచ్చగా ఉంటుంది. ఈ అద్భుతమైన కలల ఇంటిని చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇది 30 ఏళ్ల కిందటిది అంటే నమ్మలేకపోతున్నారు. మట్టి ఇల్లు కూడా బలంగా నిలువగలదని ఈ ఇల్లు నిరూపించింది. నేను ఈ ఇంటిని బాగా డెకొరేట్ చేయించాను. రేవతి కామత్ కుమారుడు ఈ ఇంటి నిర్వహణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తారు' అని ప్రేరణ ప్రసాద్ వివరించారు.

Last Updated : June 13, 2025 at 6:50 AM IST