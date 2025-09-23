షాపులు, షోరూంలు లేని రత్నాల మార్కెట్- రోజూ రోడ్డుపైనే 2 గంటల్లో లక్షల కోట్ల డీల్స్!
రత్నాల మార్కెట్ రేంజే వేరు- అక్కడ షాపులు, షోరూంలు ఉండవు- రోజూ రోడ్డుపైనే క్రయవిక్రయాలు
Published : September 23, 2025 at 10:17 PM IST
Gemstone Business On Roads : అది ప్రఖ్యాత రత్నాల మార్కెట్. కానీ అక్కడ రత్నాల దుకాణాలు కానీ, షోరూంలు కానీ లేవు. రూ.లక్షలు, కోట్లు విలువ చేసే బిజినెస్ డీల్స్ను వ్యాపారులు రోడ్డుపై నిలబడి మాట్లాడి నిమిషాల్లో కంప్లీట్ చేస్తారు. అయితే అమ్మకం రసీదులు, కొనుగోలు రసీదుల లాంటివేం ఉండవు. కేవలం నమ్మకమే ఈ డీల్స్కు ప్రాతిపదిక. రూ.50 నుంచి మొదలుకొని రూ.లక్షల దాకా విలువ చేసే రత్నాల ఇన్స్టంట్ సేల్స్కు అడ్డా నవాబ్ కా చౌరాహా. పింక్ సిటీ జైపూర్లోని ఈ చౌరస్తా చరిత్ర ఏమిటి? అక్కడ రోజూ రత్నాల బిజినెస్ ఎలా జరుగుతుంది ? ప్రస్తుతం స్థానిక రత్నాల వ్యాపారులు, నిపుణులు, కళాకారుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
నాడు జోహరీ బజార్- నేడు నవాబ్ కా చౌరాహా!
రాజస్థాన్లోని జైపూర్ అనగానే మనకు అద్భుతమైన కోటలు, రాజభవనాలు, ఆకట్టుకునే భవన నిర్మాణ శైలి, కళాకారుల హస్తకళా నైపుణ్యం గుర్తుకొస్తాయి. వీటన్నింటికి తోడుగా ఆభరణాలు, రత్నాల వ్యాపారం అనేది ఈ పింక్ సిటీకి ప్రత్యేకతను సాధించి పెడుతోంది. టూర్ కోసం ఈ చారిత్రక నగరానికి వచ్చే విదేశీయులు, విలువైన రత్నాలను కొని తీసుకెళ్తుంటారు. నిత్యం ఇక్కడి నుంచి వ్యాపారులు పలు దేశాలకు రత్నాలు, రత్న ఆభరణాలను ఎగుమతి చేస్తుంటారు. గతంలో జైపూర్లోని జోహరీ బజార్ వేదికగా ప్రతిరోజు రత్నాల క్రయవిక్రయాలు జరిగేవి. కాలక్రమంలో అక్కడ రోడ్డుపై గుమిగూడే వ్యాపారుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. దీంతో వాహన ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగింది. ఈనేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 30 ఏళ్ల క్రితం రత్నాల మార్కెట్ను నగరంలోని ఘాట్ గేట్ సమీపంలో ఉన్న నవాబ్ కా చౌరాహాకు తరలించింది.
రెండు గంటల్లో- రోడ్డు పక్కనే బిజినెస్
జైపూర్ నగరంతో పాటు నగర శివార్లు, పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన రత్నాల వ్యాపారులు రోజూ నవాబ్ కా చౌరాహాకు వస్తుంటారు. ఈ ఏరియాలో రత్నాల దుకాణాలు కానీ, షోరూంలు కానీ లేవు. అక్కడ రోడ్డు పక్కనే నిలబడి వ్యాపారులు బిజినెస్ డీల్స్ చేసుకుంటారు. రత్నాలు అమ్మే వ్యక్తులు, కొనే వ్యక్తుల మధ్య సుదీర్ఘ సంప్రదింపులు జరుగుతాయి. ప్రతివారం సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 7 గంటల మధ్యే ఇదంతా జరుగుతుంది. ఈ రెండు గంటల వ్యవధిలో నవాబ్ కా చౌరాహాలోని అర కిలోమీటరు మేర రోడ్డు రత్నాల వ్యాపారులతో నిండిపోతుంది.
గత మూడు దశాబ్దాలుగా తీరొక్క రకాలకు చెందిన, విభిన్న రంగుల రత్నాల క్రయవిక్రయాలకు ఈ ఏరియా వేదికగా నిలుస్తోంది. ఎమరాల్డ్, సఫైర్, రూబీ, టోపాజ్, ఓనిక్స్, అగేట్, టాంజోనైట్, కోరల్, లాపిస్ రకాల రత్నాలు ఈ మార్కెట్కు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. నాణ్యతను, రకాన్ని బట్టి రత్నాల ధరలను వ్యాపారులు అప్పటికప్పుడే డిసైడ్ చేస్తుంటారు. అత్యుత్తమ రకాల రత్నాలకు రూ.లక్షల్లో ధర వస్తుంది. నాసిరకం రత్నాలు రూ.వందలు, వేలల్లోనే రేటు పలుకుతాయి. వ్యాపారులు కేవలం పరస్పర నమ్మకం ప్రాతిపదికనే ఈ డీల్స్ పూర్తి చేస్తారు. ఎలాంటి అమ్మకం రసీదులు కానీ, కొనుగోలు రసీదులు కానీ ఇవ్వరు. ప్రతిరోజు కేవలం 2 గంటల వ్యవధిలోనే నవాబ్ కా చౌరాహా ఏరియాలో లక్షలు, కోట్ల రత్నాల బిజినెస్ జరుగుతుండటం విశేషం.
రోజూ 2 గంటల వ్యవధిలోనే భారీ డీల్స్
"నవాబ్ కా చౌరాహా ఏరియా రత్నాల వ్యాపారానికి పెట్టింది పేరు. ఎంతోమంది రత్నాల వ్యాపారులు రోజూ సాయంత్రం అక్కడికి వెళ్లి బిజినెస్ చేస్తారు. కేవలం 2 గంటల వ్యవధిలోనే పెద్దఎత్తున వ్యాపార లావాదేవీలు జరుగుతాయి. నాణ్యమైన రత్నాలకు మంచిరేటు వస్తుంది. నాసిరకం వాటికి అంతగా ధర దక్కదు" అని వ్యాపారి మొహ్సిన్ చెప్పారు.
రత్నాలు కత్తిరించే కార్మికులకు గడ్డుకాలం
"ప్రస్తుతం నవాబ్ కా చౌరాహా ఏరియాలో రత్నాల వ్యాపారం మందగమనంలో ఉంది. ఆర్థిక మందగమనం ప్రభావం దీనిపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ సిటీలో రత్నాలను కత్తిరించే పనులు చేస్తున్న కార్మికులకు సరిపడా వేతనాలు కూడా అందడం లేదు. వారి కుటుంబాలు గడవడం కూడా కష్టతరంగా మారింది" అని రత్నాల వ్యాపారి మహ్మద్ ఆసిఫ్ తెలిపారు.
జువెల్లరీ హబ్గా జైపుర్ ఎలా మారింది?
జైపుర్ నగరాన్ని మీర్జా రాజా జైసింగ్-2 స్థాపించారని చరిత్రకారులు చెబుతుంటారు. ఆయనే దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఆభరణాల కళాకారులను తీసుకొచ్చి ఈ సిటీలో సెటిల్ చేయించారని అంటారు. అందువల్లే ఆభరణాలు, రత్నాల నిపుణులు, కళాకారులకు నెలవుగా పింక్ సిటీ మారింది. విభిన్న రకాలు, డిజైన్ల ఆభరణాల తయారీకి కేంద్రంగా ఈ నగరం వెలుగొందుతోంది. రత్నాలు పొదిగిన ఆభరణాలు సైతం ఇక్కడ పెద్దఎత్తున సేల్ అవుతుంటాయి.