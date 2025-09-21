నకిలీ వైద్యుడి నిర్వాకం- పైల్స్ నివారణ కోసం ప్రైవేట్ పార్ట్కు ఇంజెక్షన్- యువకుడు మృతి
ఛత్తీస్గఢ్లో నకిలీ వైద్యుడి నిర్వాకానికి నిండు ప్రాణం బలి
Published : September 21, 2025 at 3:30 PM IST
Fake Doctor Injection Causes Death : ఛత్తీస్గఢ్లోని బలోద్ జిల్లాలో నకిలీ వైద్యుడి వల్ల ఓ యువకుడు ప్రాణం కోల్పోయాడు. ఫేక్ డాక్టర్ చికిత్స సమయంలో యువకుడి ప్రైవేట్ భాగాలకు ఇంజెక్షన్లు చేశాడు. దీంతో యువకుడి ఆరోగ్యం క్షీణించి చనిపోయాడు. ఈ క్రమంలో యువకుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు నకిలీ డాక్టర్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
బలోద్కు చెందిన సుభాష్ జనబంధు గత కొంత కాలంగా మూలవ్యాధితో (పైల్స్) బాధపడుతున్నాడు. దీంతో సుభాష్ కుటుంబం అతడిని వైద్యం కోసం ఈ ఏడాది మే 8న అర్జుండాలోని ఒక క్లినిక్కు తీసుకెళ్లింది. అక్కడ నకిలీ వైద్యుడు రేఖా రామ్ సాహు సుభాష్కు మూలవ్యాధికి చికిత్స చేశాడు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చొప్పున మొత్తం తొమ్మిది ఇంజెక్షన్లను సుభాష్ ప్రైవేట్ భాగాలకు చేశాడు. చికిత్సగానూ రూ.8,000 వసూలు చేశాడు. అయితే మరుసటి రోజే అంటే మే 9న సుభాష్ ఆరోగ్యం క్షీణించింది. ఇంజెక్షన్ వేసిన ప్రదేశం నుంచి విపరీతంగా రక్తస్రావం ప్రారంభమైంది. అంతేకాదు కడుపు కూడా ఉబ్బింది.
విషమించిన ఆరోగ్యం
సుభాష్ ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించిందని గ్రహించిన కుటుంబ సభ్యులు డాక్టర్ రేఖా రామ్ సాహుకు సమాచారం ఇచ్చారు. అయితే రోగి పరిస్థితి గురించి విన్న తర్వాత రేఖా రామ్ చికిత్స అందించడానికి బదులుగా తన ఫోన్ను స్విచ్ఛాఫ్ చేశాడు. సుభాష్ ఆరోగ్య పరిస్థితి మరింత విషమించడంతో అతడిని కుటుంబ సభ్యులు భిలాయ్లోని శంకరాచార్య ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఆస్పత్రిలో మరణించిన సుభాష్
శంకరాచార్య ఆసుపత్రిలో చేసిన ప్రాథమిక తనిఖీలో రేఖా రామ్ సాహు తప్పుడు చికిత్స కారణంగా సుభాష్ ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా మారినట్లు తేలిందని బలోద్ ఎస్పీ యోగేశ్ కుమార్ పటేల్ తెలిపారు. శంకరాచార్య హాస్పిటల్లో మూడు రోజులు చికిత్స అందించినా, సుభాష్ ప్రాణాలను వైద్యులు కాపాడలేకపోయారని పేర్కొన్నారు. యువకుడి మరణం తర్వాత అతడి కుటుంబ సభ్యులు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారన్నారు. ఈ కేసును ఎస్డీఓపీ దర్యాప్తు చేశారని, అందులో రేఖా రామ్ సాహు వైద్య డిగ్రీ నకిలీదని తేలినట్లు వెల్లడించారు. చికిత్స సమయంలో కూడా నకిలీ వైద్యుడు తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహించాడని స్పష్టం చేశారు. దీని ఫలితంగా సుభాష్ చనిపోయాడని తేల్చిచెప్పారు. ఈ క్రమంలో ఫేక్ డాక్టర్ రామ్ సాహుని అరెస్ట్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. మరోవైపు, నకిలీ వైద్యుడు రామ్ సాహు తప్పుడు ఇంజక్షన్లు ఇచ్చిన కారణంగా ఆరోగ్యం క్షీణించి తన కుమారుడు మరణించాడని సుభాష్ తండ్రి ఆనందరావు జనబంధు ఆరోపించారు. ఫేక్ డాక్టర్ను కఠినంగా శిక్షించాలని పోలీసులను కోరారు.
నిందితుడు అరెస్ట్
యువకుడి మరణం తరువాత అర్జుండా పోలీసులు నిందితుడు రేఖా రామ్ సాహుపై ఛత్తీస్గఢ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ చట్టం, 1987లోని సెక్షన్ 24 కింద చికిత్సలో నిర్లక్ష్యం, నకిలీ పత్రాలతో ప్రాక్టీస్ చేసినందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. నకిలీ డిగ్రీతో క్లినిక్ను నడిపి ఓ యువకుడి నిండు ప్రాణాలు పోవడానికి కారణమైన నిందితుడు సుభాష్ను అరెస్టు చేసి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కు పంపారు.
