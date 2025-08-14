Dog Shelters Per Day Cost : దిల్లీ, జాతీయ రాజధాని ప్రాంతం(NCR)లో కలిపి ఏకంగా 10 లక్షల వీధి కుక్కల కోసం శాశ్వత షెల్టర్ల ఏర్పాటు వ్యవహారం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. సుప్రీంకోర్టు తాజా ఆదేశాల మేరకు దేశ రాజధానిలో దీనిపై కసరత్తు మొదలైంది. వీధి కుక్కలను పట్టే పనిని దిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (ఎంసీడీ- MCD) మొదలుపెట్టింది. అయితే ఈ కుక్కల కోసం ఏర్పాటు చేయబోయే షెల్టర్ల నిర్వహణ ఖర్చులపై అధికార వర్గాలు వేసిన అంచనాలు షాకిచ్చేలా ఉన్నాయి. ఒక్కో కుక్కపై రోజుకు రూ.110 చొప్పున ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందని అంటున్నారు. ఈ లెక్కన దిల్లీ, ఎన్సీఆర్లోని 10 లక్షల వీధి కుక్కలకు షెల్టర్లలో ఆశ్రయం కల్పిస్తే రోజుకు రూ.11 కోట్ల దాకా ఖర్చు వస్తుందని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇదే విషయాన్ని అధికారులు ఓ జాతీయ మీడియాకు కూడా చెప్పారు.
డాగ్ షెల్టర్లకు స్థలాలు సరే- నిధులు ఏవి ?
దిల్లీ, నోయిడా, గాజియాబాద్, గురుగ్రామ్, ఫరీదాబాద్లలో చెరో 5వేల వీధి కుక్కల కోసం శాశ్వత షెల్టర్లను ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఇటీవలే ఆదేశాలిచ్చింది. 6 నుంచి 8 వారాల్లోగా ఈ పనులను పూర్తి చేయాలని నిర్దేశించింది. కుక్కలను పట్టే ప్రక్రియను వెంటనే మొదలుపెట్టాలని ఆయా ప్రాంతాల స్థానిక సంస్థలకు దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆర్డర్ ఇచ్చింది. దిల్లీలోని హై సెక్యూరిటీ జోన్లో ఉన్న ఎర్రకోట, రాజ్ ఘాట్, ఇతర కీలక ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే వీధి కుక్కలను పట్టే పనిని మొదలైనట్లు సమాచారం. తాజాగా సమావేశమైన దిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికార వర్గాలు, తొలి విడతగా మనుషులను కరిచిన కుక్కలు, వ్యాధిగ్రస్తమైన కుక్కలను పట్టాలని నిర్ణయించారు. వాటికి షెల్టర్ల ఏర్పాటు కోసం అనువైన స్థలాలను ఎంపిక చేయాలని డిసైడ్ చేశారు. దిల్లీలోని ఘోఘా డైరీ ఏరియాలో ఉన్న 80 ఎకరాల స్థలాన్ని ఇందుకోసం ఎంసీడీ పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ద్వారకా సెక్టార్ 29 వంటి మరిన్ని ఏరియాల్లోని స్థలాలను కూడా డాగ్ షెల్టర్ల ఏర్పాటుకు పరిశీలిస్తున్నారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు మాత్రమే కుక్కల కోసం డాగ్ షెల్టర్లను అందుబాటులోకి తెస్తామని ఎంసీడీ అధికార వర్గాలు అంటున్నాయి. అన్ని వీధి కుక్కలకు ఆశ్రయం కల్పించాలంటే మాత్రం, ఆర్థిక వనరుల కొరత ప్రధాన సవాల్గా నిలుస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఇంతకుముందు రోజుకు 350 కుక్కలు పట్టేవారు
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు రావడానికి ముందు కూడా దిల్లీ పరిధిలో రోజుకు సగటున 350 వీధి కుక్కలను పట్టేవారు. వాటిని పట్టిన వెంటనే, బర్త్ కంట్రోల్ ఆపరేషన్లు చేసేవారు. ఒక్కో వీధికుక్కకు ఈ ఆపరేషన్ చేసేందుకు దాదాపు రూ.1000 దాకా ఖర్చయ్యేది. ఆపరేషన్ జరిగిన కుక్కలను 10 రోజులు అబ్జర్వేషన్లో ఉంచాక వదిలేసేవారు. ఇకపై పట్టే వీధి కుక్కలను దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు శాశ్వత షెల్టర్లలో ఉంచనున్నారు. దిల్లీ, నోయిడా, ఘజియాబాద్, గురుగ్రామ్, ఫరీదాబాద్ పరిధిలో 10 లక్షల దాకా వీధి కుక్కలు ఉన్నాయి. ఒకవేళ వాటన్నింటికీ శాశ్వత షెల్టర్లలో ఆశ్రయం కల్పించాల్సి వస్తే, ప్రతిరోజూ వాటి నిర్వహణపై రూ.11 కోట్ల (ఒక్కో కుక్కపై రూ. 110) ఖర్చు వస్తుందని దిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (MCD) అధికార వర్గాలు అంటున్నాయి. వీధి కుక్కలకు సంబంధించిన ఆహారం, నీరు, సంరక్షణ, పారిశుధ్యం, వైద్య చికిత్ప, రవాణా సౌకర్యం, విద్యుత్ సౌకర్యం, ఉద్యోగుల వేతనాలపై డబ్బును వెచ్చించాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నాయి.
వాస్తవానికి వీధి కుక్కల షెల్టర్ల నిర్వహణపై ప్రతిరోజూ కోట్లాది రూపాయలను వెచ్చించే స్థితిలో ప్రస్తుతం దిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(ఎంసీడీ) లేదు. కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులు, ఉద్యోగుల వేతనాలు, రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు, రుణాల రీపేమెంట్లకు సంబంధించిన బకాయిలు ఇప్పటికే దాన్ని వెంటాడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తగినన్ని ఆర్థిక వనరులు లేకుండా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను అమలుపర్చడం ఎలా అనే ఆందోళనలో దిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికార వర్గాలు ఉన్నాయి.