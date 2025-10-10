చిన్న ఏనుగు అంత సైజులో గేదె- ఏడాదికి 3,700 లీటర్ల పాలు​​- రైతుల ఫస్ట్ ఛాయిస్ ఇదే!

ETV Bharat / bharat

జాఫరాబాది జాతి గేదెకు దేశంలో ఫుల్​ డిమాండ్- ఏడాదికి ఏకంగా 3,700 లీటర్లు పాలు!

Buffalo Weighing A Whopping 1000 Kg
Buffalo Weighing A Whopping 1000 Kg (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2025 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Buffalo Weighing A Whopping 1000 Kg : గుజరాత్​లోని జాఫరాబాది జాతికి చెందిన గేదెలు సాధారణంగా 700 నుంచి 800 కిలోల బరువు ఉంటాయి. కానీ జునాగఢ్‌లోని కామధేను విశ్వవిద్యాలయ పశుసంవర్ధక కేంద్రంలో ఉన్న ఓ గేదె ఏకంగా వెయ్యి కిలోల బరువు ఉండి ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలిచింది. 2018లో జన్మించిన జాఫరాబాది జాతికి చెందిన ఈ గేదె ఇటీవల ఒక దూడకు జన్మనిచ్చింది. సౌరాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఈ తరహా గేదెలు ఎక్కువగా దర్శనమిస్తాయి. భారీ ఆకారం కారణంగా ఈ జాతి గేదెలను చిన్న ఏనుగుగా పిలుస్తారు ఆ ప్రాంత రైతులు. భారీగా పాలను ఉత్పత్తి చేసే ఈ గేదెలు నల్లటి రంగు, విలక్షణమైన ఆకారంతో రైతులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటాయి. ప్రస్తుతం ఈ గేదె గుజరాత్ జునాగఢ్‌లోని కామధేను విశ్వవిద్యాలయ పశుసంవర్ధక కేంద్రంలో ఉంది.

ఈ గేదె ప్రత్యేకత ఏంటంటే?
జాఫరాబాది జాతికి చెందిన ఈ గేదె సగటున ఏడాదికి రెండు వేల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల లీటర్ల పాలను ఉత్పత్తి చేస్తుందని పాడి రైతులు చెప్పారు. సరైన సౌకర్యాలు, పోషణతో మూడు వేల ఏడు వందల లీటర్ల పాలు ఇస్తాయని ఫలితంగా అధిక రాబడి పొందవచ్చని తెలిపారు. జాఫ్రాబాదీ గేదె ఇచ్చే పాలల్లో 11 నుంచి 14 శాతం కొవ్వు అదనంగా ఉంటుందని వెల్లడించారు. రీడింగ్​ మెషిన్​లో కూడా ఇది నమోదైంది అని వారు పేర్కొన్నారు.

Buffalo Weighing A Whopping 1000 Kg
వెయ్యి కిలోల బరువున్న గేదె (ETV Bharat)

జాఫరాబాది జాతి గేదెలకు గుజరాత్‌లోనే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా అత్యంత డిమాండ్ కలిగి ఉందని చెబుతున్నారు పాడి రైతులు. ఎందుకంటే అది పెద్ద పరిమాణంలో ముదురు నలుపు రంగు, పెద్ద తల, కొమ్ములుతో అందంగా ఉంటుంది. పైగా అధికంగా పాల ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సౌరాష్ట్ర ప్రాంతంలోని జునాగఢ్​, పోరుబందర్, అమ్రేలి, భావ్​నగర్​, రాజ్​కోట్​, మోర్బి జిల్లాలలో ఈ జాతి గేదె దొరికితే దానిని ఒక బహుమతిగా భావిస్తున్నామని వారు అంటున్నారు. భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా ఈ జాతి గేదె కావాలని కోరుకుంటున్నాయని వారు తెలిపారు. ఎక్కువ పాలను ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల ఇది పశు పెంపకందారులకు పాల ఉత్పత్తి పరంగా మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందిస్తుందని పాడి రైతులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Buffalo Weighing A Whopping 1000 Kg
జాఫరాబాది జాతికి చెందిన గేదె (ETV Bharat)

వీటితో పాల ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరగుతుంది!
ఈ జాఫరాబాది గేదెకు మూడింట రెండు వంతుల పచ్చి మేత, మూడింట ఒక వంతు పొడి మేతతో పాటు వివిధ ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉన్న ధాన్యాలను తినిపిస్తే, దాని పాల ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెరుగుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ గేదెల్లో నుదురు, పాదాల ఆరికాళ్లు, తోక, ముక్కు భాగాలపై తెల్లని మచ్చలు ఏర్పడతాయని పాడి రైతులు చెప్పారు. ఆ లక్షణాలు కలిగిన గేదెలను 'చాందిని' జాఫరాబాది గేదెలు అని కూడా పిలుస్తారని తెలిపారు. మిగతా గేదెల కంటే అధిక బరువు ఉండడం వల్ల ప్రస్తుతం ఈ గేదె ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలిచింది.

Buffalo Weighing A Whopping 1000 Kg
దూడకు జన్మనిచ్చిన గేదె (ETV Bharat)

