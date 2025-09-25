ETV Bharat / bharat

మేకుల మంచంపై పడుకుని ఉపవాసం- నవరాత్రుల్లో 15ఏళ్ల బాలిక కఠిన దీక్ష

ఉదయం, సాయంత్రం ప్రతి రోజు రెండు గంటల పాటు పొట్టపై కలశాన్ని పెట్టుకుని పూజ

Devi Navaratrulu 2025
ఇనుప మేకుల మంచంపై పడుకున్న అనీషా (ETV Bharat)
Devi Navaratrulu 2025 : దేశవ్యాప్తంగా దేవీ నవరాత్రులను భక్తులు ఘనంగా చేసుకుంటున్నారు. ఆదిపరాశక్తి దుర్గమ్మను భక్తితో కొలుస్తూ, తమ కోర్కెలను తీర్చమని వేడుకుంటున్నారు. ఇంకా కొందరు భక్తుల వేర్వేరు పద్ధతుల్లో అమ్మవారిని పూజిస్తున్నారు. కొందరు ఫలాలు తింటూ ఉపవాసం ఉంటుండగా, మరికొందరు ఇంకా కఠిన దీక్షలు చేస్తుంటారు. ఈక్రమంలోనే ఝార్ఖండ్​కు చెందిన ఓ 15ఏళ్ల భక్తురాలు మరింత కఠిన దీక్షను చేపట్టి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఇంతకీ ఆమె చేసే దీక్ష ఎలాంటిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

లేతాహర్​ జిల్లాలోని మధుఖడ్ గ్రామానికి చెందిన అనిషా కుమారికి అమ్మవారిపైనా అమితమైన భక్తి. ఇందుకోసమే దేవీ నవరాత్రుల్లో ఉపవాసం చేస్తూనే కఠిన దీక్ష చేపట్టింది. ఈ నవరాత్రుల పాటు ఇనుప మేకులతో చేసిన మంచంపై నిద్రపోవాలని నిర్ణయించుకుంది. దీంతో పాటు ఉదయం, సాయంత్రం ప్రతి రోజు రెండు గంటల పాటు పొట్టపై కలశాన్ని పెట్టుకుని పూజిస్తుంది. దాదాపు 32 కిలోల మేకులతో చేసిన మంచంపై నిద్రపోతూ దుర్గా మంత్రాలను జపిస్తూ కొలుస్తుంది. సాయంత్రం సమయంలో కేవలం పండ్లు తిని మేకుల మంచంపైనే నిద్రపోతుంది. నవరాత్రుల పాటు ఈ మంచంపైనే పడుకుని ఉపవాసం పాటిస్తానని, ఈ విధంగా ఉపవాసం చేస్తున్నప్పటికీ తనకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగడం లేదని అనీషా తెలిపారు.

Devi Navaratrulu 2025
శరీరంపై కలశం పెట్టుకున్న అనీషా (ETV Bharat)

మరోవైపు అనిషా చేస్తున్న ఈ కఠినతరమైన ఉపవాసానికి ఆమె కుటుంబసభ్యులు మద్దతు ఇస్తున్నారు. నవరాత్రులు ప్రారంభమయ్యే ముందే ఈసారి మేకుల మంచంపై పడుకుని ఉపవాసం చేస్తానని చెప్పిందని ఆమె తల్లి సీమా దేవి తెలిపారు. అయితే, ఈ ఆలోచన ఆమెకు ఎలా వచ్చిందని తమకు తెలియదని కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.

"దాదాపు 32 కిలోల ఇనుప మేకులు ఉపయోగించి మంచం తయారు చేశాం. ఆ మంచంపై పడుకునే అనిషా కఠిన ఉపవాస దీక్షను ప్రారంభించింది. అనీషాకు ఈ ఆలోచన ఎలా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మాకు తెలియదు."

--సీమా దేవి, అనీషా తల్లి

నవరాత్రుల సమయంలో అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందడానికి భక్తులు అనేక రకాలుగా కఠిన ఉపవాస దీక్షలను చేస్తారని పండితులు సంతోశ్​ మిశ్రా తెలిపారు. అనీషా చేస్తున్న విధానాన్ని హఠ యోగా దీక్ష అంటారని వెల్లడించారు. దీని వల్ల శక్తి స్వరూపిణి అయిన అమ్మవారి ఆశీర్వాదం పొందుతారని ఆయన వివరించారు. ఈ దీక్ష చాల కఠినమైనప్పటికీ అమ్మవారి ఆశీస్సులతో పాటించేవారికి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగదని చెప్పారు.

Devi Navaratrulu 2025
ఇనుప మేకుల మంచంపై పడుకున్న అనీషా (ETV Bharat)

నవ రాత్రులంటే తొమ్మిది రాత్రులని ఒక అర్ధం రాగా, 'నవ' అంటే కొత్త అనే మరొక అర్ధం కూడా ఉంది. ఈ తొమ్మిది రోజులు శక్తి స్వరూపిణి అయిన దుర్గాదేవిని ఒక్కోరోజు ఒక్కో అలంకారంలో పూజిస్తుంటారు. వేదవ్యాసుడు రచించిన శ్రీ దేవీ భాగవతం ప్రకారం నవరాత్రి తొమ్మిది రోజులు దేవీ ఆరాధనకు ప్రత్యేకమైనవిగా భావిస్తారు. కాబట్టి వీటిని దేవి నవ రాత్రులని, శరత్కాలంలో వచ్చే నవరాత్రులు కాబట్టి శరన్నవరాత్రులని కూడా పిలుస్తారు. కాగా, ఈ ఏడాది దేవి నవరాత్రులు సెప్టెంబర్ 22 సోమవారం నుంచి అక్టోబర్ 2 గురువారం వరకు జరుగనున్నాయి.

