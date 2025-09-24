నీట్లో 99.99% కానీ - డాక్టర్ కావాలని లేదంటూ యువకుడు బలవన్మరణం!
నీట్లో 99.99 శాతం పర్సంటైల్- ఓబీసీ కేటగిరీలో 1475 ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ - ఎంబీబీఎస్ చదవాలని లేదంటూ యువకుడు బలవన్మరణం
Published : September 24, 2025 at 4:39 PM IST
Teen Dies By Suicide : ప్రస్తుత మన విద్యా వ్యవస్థ విద్యార్థులపై ఎంత ఒత్తిడి కలిగిస్తుందో తెలిపే ఒక దారుణ ఘటన మహారాష్ట్రలోని చంద్రపూర్ జిల్లాలో జరిగింది. ఓ యువకుడు తనకు డాక్టర్ కావాలని లేదంటూ అడ్మిషన్ రోజే బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. అలాగని అతను ఏదో యావరేజ్ స్టూడెంట్ కాదు. అత్యంత ప్రతిభావంతుడు!
నీట్లో 99.99 శాతం పర్సంటైల్
మహారాష్ట్రలోని చంద్రపూర్ జిల్లా, సందేవాహి తాలూకాలోని నవర్గావ్ గ్రామానికి చెందిన అనురాగ్ అనిల్ బోర్కర్ (19 ఏళ్లు) ఇటీవలే నీట్ యూజీ 2025 పరీక్షలో 99.99 శాతం పర్సంటైల్ సాధించాడు. ఓబీసీ కేటగిరీలో ఆల్ ఇండియా లెవల్లో 1475వ ర్యాంక్ సాధించాడు. అతని ఉత్తరప్రదేశ్లోని గోరఖ్పూర్లో ఉన్న వైద్య కళాశాలలో సీటు కూడా లభించింది. అయితే వైద్య కళాశాలలో అడ్మిషన్ కోసం బయలుదేరాల్సిన రోజునే అతను తన ఇంట్లో ఉరి వేసుకొని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. దీనితో అతని కుటుంబ సభ్యులు షాక్కు గురయ్యారు. స్థానికంగా ఈ వార్త సంచలనం సృష్టించింది.
ఆ సూసైడ్ నోట్లో ఏముంది?
విద్యార్థి బలవన్మరణానికి పాల్పడడంతో పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. వారికి ఒక సూసైడ్ నోట్ దొరికినట్లు సమాచారం. అయితే అందులోని పూర్తి వివరాలను పోలీసులు వెల్లడించలేదు. కానీ ఆ నోట్లో తనకు డాక్టర్ కావడం ఇష్టం లేదంటూ ఆ యువకుడు రాసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు నవర్గావ్ పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
ఎందుకిలా?
'నేడు చాలా మంది యువతీయువకులు తమ చదువుల విషయంలో ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారు. కానీ వారు గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, పాఠశాల, కళాశాల చదువులు తమ జీవితం కేవలం ఒక భాగం మాత్రమే. ఇంకా వారి జీవితంలో చాలా మంచి విషయాలు ఉంటాయి. అందుకే తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి ఉన్నవాళ్లు తమ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో నేరుగా మాట్లాడాలి. తమ సమస్యను చెప్పాలి. దీని వల్ల వారికి సరైన మద్దతు లభిస్తుంది' అని మానసిక వైద్యులు, నిపుణులు చెబుతున్నారు.
