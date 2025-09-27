ETV Bharat / bharat

75 ఏళ్ల వయసులోనూ కొత్త ఆవిష్కరణలు- 30 ఏళ్లలో 50కి పైగా యంత్రాలు

ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా రైటైర్ అయ్యాక పూర్తి సమయాన్ని కొత్త ఆవిష్కరణల కోసం కేటాయింపు

75 Year Old Innovator in Kerala
75 Year Old Innovator in Kerala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 10:28 PM IST

2 Min Read
75 Year Old Innovator in Kerala : ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్‌ కాగానే హాయిగా ఇంట్లో కూర్చుని విశ్రాంతి తీసుకోవాలని చాలామంది భావిస్తారు. ఇంకొందరు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు, యోగాకు సమయాన్ని కేటాయిస్తుంటారు. కానీ, కేరళలోని ఎర్నాకులం జిల్లా కొత్తమంగళంలో జోసెఫ్ అనే వ్యక్తి మాత్రం 75 ఏళ్ల వయసులోనూ కొత్త ఆవిష్కరణలు చేస్తూ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. గత 30 ఏళ్లలో 50కి పైగా పర్యావరణహిత యంత్రాలను ఆయన రూపొందించారు. వీటికి గానూ పలు అవార్డులను సైతం కైవసం చేసుకున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా రైటైర్ అయ్యాక పూర్తి సమయాన్ని కొత్త ఆవిష్కరణల కోసం కేటాయించారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన ఆవిష్కరణలు ఏంటో ఇప్పడు తెలుసుకుందాం.

పర్యావరణం పట్ల ఎంతో ఆసక్తి కలిగిన జోసెఫ్​ 30 ఏళ్ల క్రితమై ఈ ఆష్కరణకు శ్రీకారం చుట్టారు. రైతులు పడుతున్న కష్టాలను చూసి వారి కోసం ఏదైనా చేయాలని సంకల్పించారు. చౌక ధరలకే రైతులకు సహాయపడేలా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతో పాటు అనేక పరికరాలను రూపొందించారు. జోసెఫ్ రూపొందించిన పర్యావరణహిత యంత్రాల్లో రోగులను ఎత్తే కుర్చీ కీలకమైందిగా చెప్పుకోవచ్చు. బ్యాటరీతో నడిచే ఈ కుర్చీ ఆధునిక వీల్‌చైర్‌గా పనిచేస్తుంది. వ్యక్తిగత అవసరాలకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసుకునే వీలుంటుంది. మరో ముఖ్యమైన ఆవిష్కరణ కొబ్బరి నూనె యంత్రం. ఈ యంత్రం కొబ్బరి నూనెను ఉత్పత్తి చేయడమే కాకుండా, హల్వా పాయసం వంటి వంటకాల తయారీలో దోహదపడుతుంది. కాంపాక్ట్ గ్రైండర్ ఆకారంలో ఉన్న ఈ యంత్రం, డిస్మాంటిల్ చేసి పరిమాణాన్ని సర్దుబాటు చేసుకునే వీలుంటుంది. ఈ ఆవిష్కరణకు వ్యవసాయ శాఖ నుంచి జోసెఫ్‌కు అవార్డు లభించింది. దీని తయారీ ఖర్చు పది వేల రూపాయల కంటే తక్కువ అని ఆయన తెలిపారు.

తేనెను ఎక్కువ కాలం ఉంచేలా అందులోని తేమను తొలగించే పరికరాన్ని జోసెఫ్ కనిపెట్టారు. ఇందుకోసం పుణెతో పాటు ఇజ్రాయెల్​ పర్యటించారు. ప్లాస్టిక్​ వినియోగం తగ్గించేలా పేపర్ ప్లేట్​, కప్పులు తయారు చేసే యంత్రాన్ని ఆయన రూపొందించారు. ముఖ్యంగా మిగిలిపోయిన ఆహారం నుంచి జంతువుల దాణాను తయారు చేసే పరికరాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఇంకా పనస పండును వొలిచే కట్టర్, పచ్చి కొబ్బరి డ్రయ్యర్​ సైతం రూపొందించారు. ఇలా ఆవిష్కరణ చేసే సమయంలో తనకు అనేక మంది శాస్త్రవేత్తల నుంచి బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చాయని జోసెఫ్​ చెప్పుకొచ్చారు.

ఇలా అనేక ఆవిష్కరణలు చేసిన జోసెఫ్​ తన జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడంతో పాటు మరో నలుగురికి పంచుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం కేరళ వ్యాప్తంగా అనేక శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. పర్యావరణ సహిత క్యారీ బ్యాగులు కుట్టడంతో పాటు మరో 18 రకాల హస్తకళలను నేర్పిస్తున్నారు. ఇంకా లిథియం బ్యాటరీ తయారీ కోసం చెన్నైకి వెళ్లి శిక్షణ సైతం తీసుకున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక ఇన్నోవేషన్ కౌన్సిల్​ అవార్డ్​తో పాటు అనేక రాష్ట్ర, కేంద్ర పురస్కారాలను అందుకున్నారు జోసెఫ్. భార్య ఎల్సమ్మ, కూతురు తిశూ సాయంతో తన ఇంట్లోనే ల్యాబోరేటరీని నిర్వహిస్తున్నారు.

JOSEPH PEECHANATTU INVESTIONSJOSEPH AN ENVIRONMENTAL ACTIVISTFIFTY INVESTIONS IN THIRTY YEARS75 YEAR OLD INNOVATOR IN KERALA

