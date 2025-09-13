ETV Bharat / bharat

నేపాల్​లో అల్లర్లు- నాలుగు రోజుల్లో భారత్​కు 5వేల మంది రిటర్న్

నేపాల్​ నుంచి భారత్​ తిరిగి వస్తున్న ప్రజలు- నాలుగు రోజుల్లోనే 5వేల మంది ప్రయాణం

Indians Return From Nepal
Indians Return From Nepal (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2025 at 7:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Indians Return From Nepal :జెన్‌-జడ్‌ నిరసనలతో అల్లకల్లోలమైన నేపాల్‌లో క్రమంగా సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే భారత్​కు తిరిగి వచ్చే సంఖ్య పెరిగింది. గత నాలుగు రోజుల్లోనే 5,000 మందికి పైగా ప్రజలు ఇండో-నేపాల్ సరిహద్దు దాటి భారతదేశానికి చేరుకున్నారు. అలా తిరిగి వచ్చిన వారిలో ఎక్కువ మంది వలస కార్మికులు, వారి కుటుంబ సభ్యులే ఉన్నారు.

నేపాల్‌లో జెన్‌-జడ్‌ నిరసనలు హింసాత్మక పరిస్థితులను సృష్టించాయి. రాష్ట్రపతి భవన్, ప్రధాని నివాసం, సుప్రీం కోర్టు మొదలుకొని అనేక ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఆస్తులకు ఆందోళనకారులు నిప్పటించారు. మాజీ ప్రధాని కేపీ ఓలీ శర్మ తన పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. దీంతో సరిహద్దు భద్రతా దళం ఇండో- నేపాల్ సరిహద్దును మూసివేసింది. భద్రతను రెండింతలు చేశారు. నిరనసలు మొదలైన రెండు రోజలు పాటు ప్రజలు, సరుకుల రవాణాను మంగళవారం వరకు పూర్తిగా నిలిపివేశారు. బుధవారం నుంచి కఠిన తనిఖీలతో సరిహద్దు దాటేందుకు అనుమతులు ప్రారంభించారు. ముందుగా భారత పౌరులను తనిఖీ చేసి స్వదేశంలోనికి ప్రవేశానికి అనుమతి ఇచ్చారు.

Indians Return From Nepal
సరిహద్దు వెయిట్ చేస్తున్న ప్రజలు (ETV Bharat)

భారతీయులు సరిహద్దు దాటి రావడం క్రమంగా ప్రారంభమైందని డార్జిలింగ్ జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ప్రవీణ్ ప్రకాశ్ అన్నారు. సరకు రవాణా వాహనాలు కూడా అనుమతి ఇస్తున్నారని తెలిపారు. సరిహద్దు వద్దు పోలీసులు మోహరించారని పేర్కొన్నారు. ఈ రాకపోకలు సిలిగురి సమీపంలోని ఖరిబారి బ్లాక్​లోని పానిటాంకి, మిరిక్​లోని పశుపతి సరిహద్దు వద్ద జరుగుతున్నాయి. బుధవారం పానిటాంకి ద్వారా 695 మంది, గురువారం 681 మంది, శుక్రవారం 674 మంది, శనివారం మధ్యాహ్నం వరకు 341 మంది భారత్‌లోకి వచ్చారు. మరోవైపు, భారత్‌ నుంచి నేపాల్‌కి బుధవారం 230 మంది, గురువారం 230 మంది, శుక్రవారం 451 మంది వెళ్లారు. సరుకులతో కూడిన ట్రక్కులు నేపాల్ నుంచి బుధవారం 17, గురువారం 21, శుక్రవారం 37 భారత్‌లోకి ప్రవేశించాయి. అలాగే పశుపతి సరిహద్దు ద్వారా బుధవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు మొత్తం 1,900 మంది భారత్‌కు చేరుకున్నారు.

Indians Return From Nepal
సరిహద్దు దాటేందుకు క్యూలో ఉన్న జనాలు (ETV Bharat)

డుబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతోనే నేపాల్​లోని దులాబారి ఫ్యాక్టరీలో పని చేయడం ప్రారంభించాని ఓ వలస కార్మికుడు తెలిపాడు. అకస్మాత్తుగా దేశంలో అల్లర్లు, నిరసనలు, అగ్నిప్రమాదాలు జరిగాయి. ఫ్యాక్టరీ యజమానులు రెండు రోజుల క్రితమే ఫ్యాక్టరీ మూసి వెళ్లిపోయారు. రెండు రోజులు అక్కడే గడిపి, నడుచుకుంటూ చివరకు సరిహద్దుకు చేరుకున్నా' అని తెలిపాడు. మరో వ్యక్తి మాట్లాడుతూ, ఇంట్లో తినడానికి కూడా ఏమీ లేకపోవడంతో రెండు రోజులు కేవలం రైస్ మాత్రమే తిన్నానని చెప్పాడు. భయాందోళనల వాతావరణంలో ఇక ఉండలేక తిరిగి వచ్చానని వాపోయాడు.

ఇదిలా ఉండగా, ఈ నిరసనల్లో భారత్‌కు చెందిన ఓ మహిళ మృతిచెందిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గాజియాబాద్‌కు చెందిన రాజేశ్‌ దేవి గోలా (57), రాంవీర్‌ సింగ్‌ గోలా దంపతులు పశుపతినాథ్‌ ఆలయాన్ని సందర్శించేందుకు ఈనెల 7న నేపాల్‌కు వెళ్లారు. అక్కడ కాఠ్‌మాండూలోని ఓ హోటల్‌లో బస చేశారు. 9వ తేదీ రాత్రి నిరసనకారులు ఈ హోటల్‌ను చుట్టుముట్టి నిప్పంటించారు. దాంతో కిటికీకి కర్టెన్‌ను ముడివేసి నాలుగో అంతస్తు నుంచి కిందికి దిగేందుకు ఈ జంట ప్రయత్నించింది. అది కాస్తా తెగిపోయింది. పైనుంచి పడిపోయి భార్య మృతిచెందగా తీవ్రంగా గాయపడ్డ భర్తను ఆసుపత్రికి తరలించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

NEPAL CRISISNEPAL GEN Z PROTESTSINDIANS RETURN FROM NEPALINDIANS RETURN FROM NEPAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.