Ray Bari Durga Puja : బంగాల్లో దుర్గా పూజను చాలా ఘనంగా చేసుకుంటారు. అయితే నదియా జిల్లాలోని శాంతిపుర్లో మాత్రం మొఘలుల కాలం అంటే గత 500 ఏళ్ల నాటి నుంచి రేబరి దుర్గా పూజ జరుగుతోంది. సాధారణ పూజలతో పోలిస్తే ఇది కాస్త భిన్నంగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో బంగాల్లోని పురాతన పూజలలో ఒకటైన రేబరి దుర్గా పూజ ఎలా చేస్తారు? దీని చరిత్ర ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
మొఘలుల కాలంలో ప్రారంభమైన పూజ
ఐదు శతాబ్దాల క్రితం ప్రారంభమైంది రేబరి దుర్గా పూజ. 'కులో' (తినడం కోసం ఉపయోగించే ట్రే)పై చిత్రలేఖనంతో ప్రారంభమవుతుంది ఈ పూజ. రే కుటుంబ వారసులు దుర్గాదేవిని 'కులోమాత'గా పిలుచుకుంటారు. పురాతన సంప్రదాయాలు, ఆచారాలను పాటిస్తూ ఐదు శతాబ్దాలుగా ఈ పూజను చేస్తున్నారు. ఈ పూజ వెనుక ఓ పెద్ద కథ ఉంది.
వలస వెళ్లిన రే కుటుంబం
రే జమీందారి కుటుంబం మొదట గౌర్బంగా (ప్రస్తుత మాల్దా)లో ఉండేవారు. మొఘలులు ప్రజలను అణిచివేసి భారీ పన్నులు విధించారు. దీంతో రేబరి వారసుడు గౌర్చండ్ రే, తన సోదరుడు చంద్ రేతో కలిసి హుగ్లీకి వెళ్లిపోయారు. వారికి భారీగా ఆస్తులు ఉన్నప్పటికీ, ఒట్టి చేతులతో వలస వెళ్లిపోయారు. మొఘలులు అక్కడికి చేరుకున్నప్పుడు గుప్తిపారాకు పారిపోయారు. తర్వాత గౌర్చంద్ రే శాంతిపుర్ లోని బగాచార ప్రాంతంలో ఒక ఇల్లు నిర్మించుకుని అక్కడ ఉండేవారు.
రేబరి పూజ ఎలా ప్రారంభమైంది?
శాంతిపుర్లో రే కుటుంబం స్థిరపడింది. ఓ రోజు మధ్యాహ్నం ఎరుపు రంగు అంచు గల తెల్లటి చీర ధరించిన ఒక మహిళ రే ఇంటికి వచ్చి నీరు అడిగింది. అప్పుడు రే కుటుంబ గృహిణి ఇంటి పనిమనిషిని ఆ మహిళకు ఒక గ్లాసు మంచి నీరు ఇవ్వమని చెప్పింది. పక్కనే ఉన్న కుండలో ఉన్న నీటిని మహిళకు ఇవ్వగా ఆమె తాగింది. తన పిల్లలు ఇంటి బయట వేచి ఉన్నారని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. దీంతో గృహిణి పనిమనిషిని మహిళ పిల్లలకు స్వీట్లు, నీరు ఇవ్వమని కోరింది. అయితే బయట ఎవరూ లేరని చెప్పి పనిమనిషి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసింది. ఆ రాత్రి గృహిణి కలలో దుర్గాదేవి కనిపించింది. ఎరుపు రంగు అంచు గల తెల్లటి చీరలో మహిళ రూపంతో తాను మీ ఇంటిని వచ్చానని, కానీ మీరు నన్ను గుర్తించలేదని చెప్పింది. తనకు ఇంట్లో పూజ చేయమని కోరింది.
"నేను నిన్ను ఎలా పూజించగలను? దుర్గా పూజకు సమయం దగ్గర పడుతోంది. ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి మాకు సమయం లేదు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగాలేదు." అని మహిళ తనకు కనిపించిన దుర్గామాతకు చెప్పింది. తనను 'కులో' మీద పూజించినా కూడా సంతృప్తి చెందుతానని దేవత గృహిణికి చెప్పింది. అందుకే అక్కడ దుర్గామాతను 'కులోమాత దుర్గా' అని పిలుస్తారు. దుర్గాదేవి పూజ చేసిన తర్వాత రే కుటుంబం కోల్పోయిన తమ వైభవాన్ని తిరిగి పొందింది. ఆర్థికంగా బాగా స్థిరపడింది. అప్పడి నుంచి దుర్గా పూజను ఘనంగా నిర్వహించడం ప్రారంభించింది.
500 ఏళ్ల క్రితం నాటి పూజ
రేబరిలోని ఏకచల ఆలయంలో ఉన్న దుర్గాదేవికి రే కుటుంబ సభ్యులు ప్రతి ఏటా పూజ చేస్తారు. రే కుటుంబం ఈ పురాతన పూజకు సంబంధించిన అన్ని సంప్రదాయాలను పాటిస్తుంది. భక్తిశ్రద్ధలతో దుర్గమ్మను కొలుస్తోంది. 500 ఏళ్ల క్రితం పూజ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి అదే ఆచారాలు పాటిస్తున్నారు. పంచమి పూజ ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది దేవత భూమికి రాకను తెలుపుతుంది. సంప్రదాయ బెంగాలీ తీపి వంటకాలను గృహిణులు తయారుచేసి దేవతకు ప్రసాదంగా సమర్పిస్తారు. సప్తమి నుంచి వివిధ రకాల వంటకాలను తయారు చేసి దుర్గమ్మకు నైవేద్యంగా పెడతారు. ఇందులో పాయసం (ఖీర్), కిచిడి వంటివి ఉంటాయి. తొమ్మిదో రోజు హిల్సా, బాటా చేపలు సహా మాంసాహార నైవేద్యాన్ని పెడతారు.
భక్తుల కోర్కెలు తీరుస్తుందని దుర్గమ్మపై నమ్మకం
దుర్గామాత ఎల్లప్పుడూ భక్తుల కోరికలను తీరుస్తుందని రేబరి వారసులు చెబుతున్నారు. పిల్లలు లేని అనేక మంది దంపతులకు సంతానాన్ని ఇచ్చిందని అంటున్నారు. ఆలయంలో ప్రార్థన చేయడం ద్వారా కుటుంబాలు సుసంపన్నమవుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ప్రతి ఏటా రేబరి దుర్గా పూజకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తారని చెబుతున్నారు. "గౌర్బాంగ నుంచి వలస వచ్చిన తర్వాత మా పూర్వీకులు తమ జమీందారితనాన్ని కోల్పోయారు. దుర్గా పూజను ప్రారంభించిన తర్వాత పరిస్థితులు నెమ్మదిగా మారడం ప్రారంభించాయి. దేవత కోసం ఒక ఆలయం నిర్మించాం. "అని రేబరి వంశస్థుడు ఉజ్వల్ కుమార్ రాయ్ తెలిపారు.