ఆవు కడుపులో 50కిలోల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు- ఆపరేషన్​ చేసి బయటకు తీసిన వైద్యులు

దాదాపు 50 కిలోల ప్లాస్టిక్​ వ్యర్థాలను తిన్న ఆవు- ఒడిశాలోని బ్రహ్మపుర​లో ఘటన

50 kg of Plastic Removed from Cow Stomach
50 kg of Plastic Removed from Cow Stomach (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read
50 kg of Plastic Removed from Cow Stomach : ఆవు కడుపులో నుంచి దాదాపు 50 కిలోల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు బయటపడ్డాయి. ఆవుకు ఆపరేషన్ చేసిన వైద్యులు, పాలీథీన్ కవర్లతో పాటు బ్యాగులను తొలగించారు. ప్రస్తుతం ఆవు పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందని తెలిపారు. ఈ ఘటన ఒడిశాలోని బ్రహ్మపురా​లో జరిగింది.

ఇదీ జరిగింది
బ్రహ్మపుర​ పట్టణంలో ఓ ఆవు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రజలు రోడ్లపై వేసే ప్లాస్టిక్​ను తినడం వల్ల ఇటీవలె ఆవు అనారోగ్యానికి గురైంది. తీవ్ర నొప్పితో బాధపడుతూ స్థానికులకు కనిపించింది. దీంతో 1962 హెల్ప్​ లైన్​ నెంబర్​కు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పారు. సమాచారం అందుకున్న పశు వైద్యాధికారులు, సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి వచ్చి ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి వైద్యం అందింది వెళ్లారు. అయినా ఆవు పరిస్థితి మెరుగుపడలేదు. ఆ తర్వాత కూడా ఆవు పరిస్థితి మారకపోవడంతో స్థానిక కార్పొరేటర్​ సంజిత్​ పాణిగ్రాహికి సమాచారం ఇచ్చారు స్థానికులు. దీంతో కార్పొరేటర్, జంతు సంరక్షులు లల్​తేందు చౌదరీ అక్కడికి చేరుకుని జిల్లా మెడికల్ ఆఫీసర్​కు సమస్యను వివరించారు. ఆయన ఆదేశాలతో ఆవును అక్కడి నుంచి వెటర్నరీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆవును పరిశీలించిన వైద్యులు కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్నట్లు కనిపెట్టారు. అనంతరం ఆపరేషన్​ చేసి కడుపులో నుంచి మొదట 10కిలోల, ఆ తర్వాత 40 కిలోలు మొత్తంగా 50 కిలోల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను బయటకు తీశారు వైద్యులు. ఆపరేషన్​ విజయవంతంగా జరగిందని, ప్రస్తుతం ఆవు ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడిందని తెలిపారు.

Plastic Removed from Cow Stomach
ఆపరేషన్​ అనంతరం ఆవు (ETV Bharat)

"కడుపు నొప్పితో ఉన్న ఆవుకు ఆపరేషన్​ చేశాం. పొట్టలో నుంచి దాదాపు 50కిలోల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను బయటకు తీశాం. ఇందులో ఇద్దరు వైద్యులు సహా మరో ఆరుగురు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అంబులెన్స్ డ్రైవర్​తో పాటు ఉద్యోగులు, జంతు సంరక్షులు సహకారం అందించారు." అని డాక్టర్ సత్యనారాయణ కార్​ తెలిపారు. అయితే, ఇలాంటి ఘటనలు బ్రహ్మపురాలో తరచూగా జరుగుతాయని స్థానికులు అంటున్నారు. అంతకుముందు గతేడాది జూలైలో ఓ ఆవు కడుపు నుంచి కూడా ఇలాగే ప్లాస్టిక్​ వ్యర్థాలను బయటకు తీశారు.

Plastic Removed from Cow Stomach
ఆపరేషన్​ అనంతరం ఆవు (ETV Bharat)

"బ్రహ్మపుర​ పట్టణంలో తిరిగే ఆవుల కడుపులో నుంచి తరచూగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు బయటపడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ సమస్యను పరిష్కరించేలా ఓ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం. ఇందుకోసం ఓ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అందులో చర్చించి ఘటనలు జరగకుండా నిర్ణయం తీసుకుంటాం. పాలిథీన్​ ఎక్కువగా వినియోగించే వ్యాపారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం."

--అశ్రీబాద్​ బెహరా, డిప్యూటీ కమిషనర్​ బ్రహ్మపుర​ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​

ప్లాస్టిక్​పై నిషేధం పేపర్లకే పరిమితం
ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్లాస్టిక్​పై నిషేధం విధించింది. అయినా సరే ప్రజలు ప్లాస్టిక్​ను విరివిగా వాడుతున్నారు. ప్లాస్టిక్​ నిషేధం కేవలం పేపర్లకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్​ విపరీతంగా పేరుకుపోయి చెత్త

