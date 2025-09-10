ఆవు కడుపులో 50కిలోల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు- ఆపరేషన్ చేసి బయటకు తీసిన వైద్యులు
దాదాపు 50 కిలోల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తిన్న ఆవు- ఒడిశాలోని బ్రహ్మపురలో ఘటన
Published : September 10, 2025 at 10:39 AM IST
50 kg of Plastic Removed from Cow Stomach : ఆవు కడుపులో నుంచి దాదాపు 50 కిలోల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు బయటపడ్డాయి. ఆవుకు ఆపరేషన్ చేసిన వైద్యులు, పాలీథీన్ కవర్లతో పాటు బ్యాగులను తొలగించారు. ప్రస్తుతం ఆవు పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందని తెలిపారు. ఈ ఘటన ఒడిశాలోని బ్రహ్మపురాలో జరిగింది.
ఇదీ జరిగింది
బ్రహ్మపుర పట్టణంలో ఓ ఆవు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రజలు రోడ్లపై వేసే ప్లాస్టిక్ను తినడం వల్ల ఇటీవలె ఆవు అనారోగ్యానికి గురైంది. తీవ్ర నొప్పితో బాధపడుతూ స్థానికులకు కనిపించింది. దీంతో 1962 హెల్ప్ లైన్ నెంబర్కు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పారు. సమాచారం అందుకున్న పశు వైద్యాధికారులు, సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి వచ్చి ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి వైద్యం అందింది వెళ్లారు. అయినా ఆవు పరిస్థితి మెరుగుపడలేదు. ఆ తర్వాత కూడా ఆవు పరిస్థితి మారకపోవడంతో స్థానిక కార్పొరేటర్ సంజిత్ పాణిగ్రాహికి సమాచారం ఇచ్చారు స్థానికులు. దీంతో కార్పొరేటర్, జంతు సంరక్షులు లల్తేందు చౌదరీ అక్కడికి చేరుకుని జిల్లా మెడికల్ ఆఫీసర్కు సమస్యను వివరించారు. ఆయన ఆదేశాలతో ఆవును అక్కడి నుంచి వెటర్నరీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆవును పరిశీలించిన వైద్యులు కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్నట్లు కనిపెట్టారు. అనంతరం ఆపరేషన్ చేసి కడుపులో నుంచి మొదట 10కిలోల, ఆ తర్వాత 40 కిలోలు మొత్తంగా 50 కిలోల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను బయటకు తీశారు వైద్యులు. ఆపరేషన్ విజయవంతంగా జరగిందని, ప్రస్తుతం ఆవు ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడిందని తెలిపారు.
"కడుపు నొప్పితో ఉన్న ఆవుకు ఆపరేషన్ చేశాం. పొట్టలో నుంచి దాదాపు 50కిలోల ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను బయటకు తీశాం. ఇందులో ఇద్దరు వైద్యులు సహా మరో ఆరుగురు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. అంబులెన్స్ డ్రైవర్తో పాటు ఉద్యోగులు, జంతు సంరక్షులు సహకారం అందించారు." అని డాక్టర్ సత్యనారాయణ కార్ తెలిపారు. అయితే, ఇలాంటి ఘటనలు బ్రహ్మపురాలో తరచూగా జరుగుతాయని స్థానికులు అంటున్నారు. అంతకుముందు గతేడాది జూలైలో ఓ ఆవు కడుపు నుంచి కూడా ఇలాగే ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను బయటకు తీశారు.
"బ్రహ్మపుర పట్టణంలో తిరిగే ఆవుల కడుపులో నుంచి తరచూగా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు బయటపడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ సమస్యను పరిష్కరించేలా ఓ ప్రచార కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం. ఇందుకోసం ఓ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అందులో చర్చించి ఘటనలు జరగకుండా నిర్ణయం తీసుకుంటాం. పాలిథీన్ ఎక్కువగా వినియోగించే వ్యాపారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం."
--అశ్రీబాద్ బెహరా, డిప్యూటీ కమిషనర్ బ్రహ్మపుర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్
ప్లాస్టిక్పై నిషేధం పేపర్లకే పరిమితం
ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్లాస్టిక్పై నిషేధం విధించింది. అయినా సరే ప్రజలు ప్లాస్టిక్ను విరివిగా వాడుతున్నారు. ప్లాస్టిక్ నిషేధం కేవలం పేపర్లకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ విపరీతంగా పేరుకుపోయి చెత్త
ఆవు పేడను ఇలా కూడా వాడొచ్చా? - అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న యువకుడు
బిడ్డ కోసం ఆటో వెంట పరుగెత్తిన ఆవు - ఎందుకో తెలిస్తే ఆనందం పట్టలేం!