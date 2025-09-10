ETV Bharat / bharat

ఈ 5 రోజుల CM గురించి మీకు తెలుసా? ప్రజలకోసం సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన పొలిటీషియన్

అతితక్కువ కాలం సీఎంగా పనిచేసిన సతీశ్ ప్రసాద్- 5 రోజుల్లోనే పదవికి రాజీనామా

5 Days Chief Minister of Bihar
5 Days Chief Minister of Bihar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2025 at 4:49 PM IST

7 Min Read
5 Days Chief Minister of Bihar : తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన వ్యక్తికి సీఎం పీఠం దక్కడం చాలా అరుదు. కానీ, బిహార్ రాజకీయాల్లో ఇది సాధ్యమైంది. ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన మొదటిసారే ఓ మామూలు నేత సీఎం సీటును అధిరోహించారు. అయితే కేవలం ఐదు రోజులే ముఖ్యమంత్రిగాా ఆయన సీఎంగా కొనసాగడం కొసమెరుపు. ఇంతకీ ఆయన ఎవరు? ఎందుకు 5 రోజుల్లోనే సీఎం పదవి నుంచి దిగిపోవాల్సి వచ్చింది? ఏ పార్టీ తరఫున ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

ఖగారియా జిల్లాలోని పర్బట్టా బ్లాక్​లోని కొర్చక్కా గ్రామంలో 1936 జనవరి 1న ఒక భూస్వామి కుటుంబంలో సతీశ్ ప్రసాద్ సింగ్ జన్మించారు. ఆయన తండ్రి విశ్వనాథ్ సింగ్​కు దాదాపు 400 బిఘాల భూమి ఉంది. (ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని చోట్ల భూమిని భిఘాల రూపంలో కొలుస్తారు. ఒక భిఘా అంటే 8,712 చదరపు అడుగులు.) అయితే ప్రాథమిక విద్య తర్వాత సతీశ్ ప్రసాద్ ఉన్నత చదువుల కోసం ముంగేర్​కు వెళ్లారు. అక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. ఆ సమయంలో సతీశ్​కు జ్ఞానకళ అనే అమ్మాయి పరిచయం అయ్యింది. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఆమెనే వివాహం చేసుకోవాలని సతీశ్ నిర్ణయించుకున్నారు. తన కుటుంబానికి ఈ విషయాన్ని తెలియజేశారు. వేరే కులం అమ్మాయిని సతీశ్ పెళ్లాడేందుకు ఆయన కుటుంబం ఒప్పుకోలేదు.

5 Days Chief Minister of Bihar
అతి తక్కువ కాలం సీఎంగా పని చేసిన సతీశ్ ప్రసాద్ (ETV Bharat)

ప్రేమ వివాహం
కళాశాల రోజుల నుంచి సోషలిస్ట్ రాజకీయాలపై ఆసక్తి ఉన్న సతీశ్ ఆఖరికి తన ప్రేయసి జ్ఞానకళను వివాహం చేసుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులకు ఇష్టంలేని పెళ్లి చేసుకోవడంతో ఫ్యామిలీకి దూరమయ్యారు. తన వాటా కింద కొంత భూమి వచ్చింది. వివాహం తర్వాత సతీశ్ ప్రసాద్ జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. కాలక్రమంలో ఆయన పూర్తిగా రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధమయ్యారు. 1962లో తన సొంత జిల్లాలోని పర్బట్ట అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి డబ్బు అవసరమైంది. దీంతో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడానికి తన భూమిలో కొంత అమ్మేశారు. సి. రాజగోపాలాచారికి చెందిన స్వతంత్ర పార్టీ తరఫున పోటీ చేశారు.

5 Days Chief Minister of Bihar
భార్య జ్ఞానకళతో సతీశ్ సింగ్ (ETV Bharat)

వరుసగా రెండుసార్లు నిరాశే
అయితే, మొదటిసారి కాంగ్రెస్​కు చెందిన లక్ష్మీదేవి చేతిలో సతీశ్ ఓటమిని చవిచూశారు. 1964లో లక్ష్మీదేవి మరణం తర్వాత, ఈ స్థానానికి ఉప ఎన్నికలు కూడా జరిగాయి. అప్పుడు కూడా తన భూమిని అమ్మి ఎన్నికల బరిలో దిగారు. మళ్లీ ఓటమే ఎదురైంది. ఈ రెండు ఓటములు సతీశ్ ప్రసాద్ నిరాశ చెందలేదు. తదుపరి ఎన్నికల వరకు ఆయన పర్బట్టలోనే ఉన్నారు. 1967లో జరిగిన బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రామ్ మనోహర్ లోహియా నేతృత్వంలో సంయుక్త సోషలిస్టు పార్టీ తరఫున సతీశ్ ప్రసాద్ విజయకేతనం ఎగురవేశారు.

5 Days Chief Minister of Bihar
సతీశ్ ప్రసాద్ సింగ్ (ETV Bharat)

తొలి కాంగ్రెసేతర ప్రభుత్వం
1967లో బిహార్​లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తొలిసారిగా షాక్ తగిలింది. మెజార్టీ మార్కును ఆ పార్టీ దాటలేకపోయింది. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు విపక్షాలు సిద్ధమయ్యాయి. జనసంఘ్, కమ్యూనిస్టులు, సోషలిస్టులు, ఇతరులు కలిసి 'సంవిద్' కూటమిగా ఏర్పాటు అయ్యారు. 13 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న జన్ ​క్రాంతిదళ్​కు చెందిన మహామయ ప్రసాద్ సిన్హాను ముఖ్యమంత్రిగా చేయడానికి రామ్ మనోహర్ లోహియా నేతృత్వంలోని సంయుక్త సోషలిస్ట్ పార్టీ అంగీకరించింది. సంయుక్త సోషలిస్ట్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు కర్పూరి ఠాకూర్​కు డిప్యూటీ సీఎం పదవి దక్కింది. బిహార్ ఐదో ముఖ్యమంత్రిగా మహామయ ప్రసాద్ ఎన్నికయ్యారు. అనేక కారణాల వల్ల మహామయ ప్రసాద్ ప్రభుత్వం ఏడాది లోపే కుప్పకూలింది. అందుకు ప్రధాన కారణం బీపీ మండల్. ఆయన మహాయమ సర్కార్​లో మంత్రి పదవిని కోరుకున్నారు. ఆ పదవి దక్కడపోవడంతో కూటమిలో చీలిక తెచ్చి విజయం సాధించారు. అయితే బీపీ మండల్ మండల్ నిర్ణయాన్ని రామ్ మనోహర్ లోహియా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. దీంతో మండల్ సంయుక్త సోషలిస్ట్ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పి శోషిత్ దళ్‌ పార్టీని స్థాపించారు.

5 Days Chief Minister of Bihar
ఇందిరా గాంధీతో సతీశ్ సింగ్ (ETV Bharat)

సీఎంతో సతీశ్ ప్రసాద్ వివాదాలు
మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయిన సతీశ్ ప్రసాద్ సింగ్ ప్రభుత్వ పదవులు సహా కొన్ని నియామకాల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి మహామయ ప్రసాద్​తో గొడవపడ్డారు. జన్ క్రాంతి దళ్ ఏకపక్షంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు. కూటమిలో సంయుక్త సోషలిస్ట్ పార్టీ అతిపెద్ద పార్టీ అయినప్పటికీ, దాని మాట చెల్లడం లేదని విరుచుకుపడ్డారు. ఆయనతో బీపీ మండల్ కూడా మాటకలిపారు. సతీశ్ ప్రసాద్​కు మద్దతు ఇచ్చారు. మరోవైపు ఈ మొత్తం పరిణామాన్ని బయటి నుంచి గమనిస్తున్న కాంగ్రెస్, చివరకు అధికారంలోకి రావడానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొంది. మహామయ సర్కార్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చివేసే బాధ్యతను బిహార్ మాజీ సీఎం కృష్ణ బల్లభ్ సహాయ్​కు అప్పగించింది. చివరకు 1968లో అసెంబ్లీలో అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టగా, మహామయ సర్కారు కూలిపోయింది.

5 Days Chief Minister of Bihar
జియాని జైల్ సింగ్​తో సతీశ్ ప్రసాద్ సింగ్ (ETV Bharat)

ఐదు రోజులే సీఎం
మహామాయ ప్రసాద్ సిన్హా ప్రభుత్వం 1968 జనవరి చివరి వారంలో కూలిపోయింది. కానీ శోషిత్ దళ్​కు చెందిన బీపీ మండల్ సీఎం పదవికి తన సన్నిహితుడు సతీశ్ ప్రసాద్ సింగ్ పేరును ప్రతిపాదించారు. అప్పటికే సతీశ్ సంయుక్త సోషలిస్ట్ పార్టీని వీడి శోషిత్ దళ్​లో చేరిపోయారు. దీంతో సతీశ్ ప్రసాద్ సింగ్ బిహార్ ఆరో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఓబీసీ వర్గం నుంచి రాష్ట్రానికి మొదటి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. సతీశ్ ప్రసాద్ 1968 జనవరి 28 సాయంత్రం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. జనవరి 30న ఆయనతో పాటు శోషిత్ దళ్‌కు చెందిన మరో ఇద్దరు మంత్రులు కూడా ప్రమాణం చేశారు. అయితే ఐదు రోజుల్లోనే సతీశ్ ప్రసాద్ సీఎం కథ ముగిసింది.

5 Days Chief Minister of Bihar
ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సతీశ్ ప్రసాద్ సింగ్ (ETV Bharat)

చిరస్మరణీయ నిర్ణయం
1968 జనవరి 30న అప్పటి బిహార్ గవర్నర్ నిత్యానంద్ కనుంగో మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనకు నివాళులు అర్పించి తిరిగి వస్తుండగా కొంతమంది ఆందోళనకారులు ఆయన కారును చుట్టుముట్టారు. గవర్నర్ కారుపై రాళ్ల దాడి చేశారు. దీంతో వాహనం అద్దం పగిలిపోయింది. పోలీసులకు, విద్యార్థులకు మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఈ సంఘటన తర్వాత, నిందితులైన విద్యార్థులను అరెస్టు చేయాలని బీపీ మండల్ రాష్ట్ర సీఎస్​ను ఆదేశించారు. కానీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సతీశ్ ప్రసాద్ అందుకు అంగీకరించలేదు. దీంతో బీపీ మండల్, సతీశ్ మద్య దూరం పెరిగింది. ఈ క్రమంలో కొన్ని రాజకీయ పరిణామాలు జరిగాయి. కాంగ్రెస్ నాయకుడు రామ్ లఖన్ సింగ్ యాదవ్​తో బీపీ మండల్ చర్చించారు. కాంగ్రెస్ శాసనసభా పక్ష నాయకుడు మహేశ్ ప్రసాద్​తోనూ చర్చలు జరిపారు. ఆ తర్వాత సతీశ్ ప్రసాద్ సీఎం పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఐదు రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి పీఠం నుంచి వైదొలిగి బీపీ మండల్​కు అప్పగించారు.

పాలనలో తనదైన మార్క్
సీఎంగా ఉన్నది కొద్ది రోజులే అయినా సతీశ్ ప్రసాద్ ప్రసాద్ తన మార్క్​ను పాలనలో చూపించారు. ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో రైతుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వాస్తవానికి అప్పట్లో బిహార్​లోని కుష్వాహా కులానికి చెందిన చాలా మంది రైతులు బంగాళాదుంపల ఉత్పత్తిలో ముందున్నారు. అయితే బంగాళాదుంపలను రాష్ట్రం వెలుపల విక్రయించడానికి అనుమతి లేదు. రైతులు బంగాళాదుంపలను బిహార్ వెలుపల పంపడానికి సతీశ్ ప్రసాద్ సింగ్ ఒక నియమాన్ని రూపొందించారు. దీంతో రైతుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.

5 Days Chief Minister of Bihar
ఇందిరా గాంధీతో సతీశ్ సింగ్ కుటుంబం (ETV Bharat)

కాంగ్రెస్ మద్దతుతో సీఎంగా మండల్
అయితే సతీశ్ ప్రసాద్ తర్వాత సీఎం అయిన బీపీ మండల్ ఎక్కువ కాలం ఆ పదవిలో కొనసాగలేదు. 50 రోజుల్లోనే బీపీ మండల్ సర్కార్ కూలిపోయింది. బిహార్​లో మధ్యంతర ఎన్నికలు 1969లో జరిగాయి. సతీశ్ ప్రసాద్ పర్బట్టా నుంచి పోటీ చేసి ఓటమిపాలయ్యారు. ఈ తర్వాత రాజకీయాల దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు. 1972 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ చేయలేదు. సినీ రంగం వైపునకు వెళ్లారు. జోగి ఔర్ జవానీ సినిమాకు నిర్మాత, దర్శకుడు ఆయనే. అందులో ఆయన ఓ కీలక పాత్ర పోషించారు. అయితే ఈ సినిమా రిలీజ్ కాలేదు.

'నా తండ్రి మంచి వక్త'
తన తండ్రి విద్యార్థి దశ నుంచి మంచి వక్త అని సతీశ్ ప్రసాద్ కుమారుడు సునీల్ కుమార్ తెలిపారు. "1956-58 సమయంలో రాజా రామ్‌ గఢ్ బృందం రాజకీయాల్లోకి యువత తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. వారి దృష్టి మా నాన్నపై పడింది. 1967లో జరిగిన ఎన్నికల్లో సతీశ్ ప్రసాద్ గెలిచారు. ఆయనకు మంత్రి పదవి దక్కింది. అయితే, అప్పటి ముఖ్యమంత్రి మహామయ ప్రసాద్ పట్ల ప్రజలు చాలా అసంతృప్తితో ఉన్నారు. అటువంటి పరిస్థితిలో బీపీ మండల్ నా తండ్రిపై విశ్వాసం ఉంచారు. సతీశ్ ప్రసాద్ నిజాయితీపరుడు, పోరాట పటిమ కలిగినవాడని నమ్మారు. మహామయ ప్రసాద్ ప్రభుత్వం కూలిపోయి, కాంగ్రెస్ మద్దతుతో సతీశ్ ప్రసాద్ సీఎం అయ్యారు.''అని సునీల్ కుమార్ తెలిపారు.

5 Days Chief Minister of Bihar
రాజీవ్ గాంధీతో సతీశ్ ప్రసాద్ సింగ్ కుటుంబం (ETV Bharat)

1980లో తన తండ్రి సతీశ్ కాంగ్రెస్ నుంచి పోటీ చేసి ఎంపీగా గెలిచారన్నారు సునీల్ కుమార్. ఆ తర్వాత ప్రజల కోసం సినిమాల వదిలేశారని చెప్పుకొచ్చారు. 1980-1985 వరకు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు, ఖగారియాను జిల్లాకు మార్చడానికి దోహదపడ్డారని గుర్తు చేసుకున్నారు. 2020 నవంబర్​లో కరోనాతో తన తండ్రి సతీశ్ ప్రసాద్ కన్ముమూశారని చెప్పారు.

స్వతంత్ర ఎమ్మెల్యేకు ముఖ్యమంత్రి పీఠం- బిహార్‌‌లో తొలి కాంగ్రెసేతర సీఎం ఎలా అయ్యారు? అప్పుడేం జరిగింది?

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్- సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

