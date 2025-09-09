ETV Bharat / bharat

ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ వేళ 400మంది శాస్త్రవేత్తలు 24x7 సేవలందించారు: ఇస్రో చీఫ్​

400లకు పైగా శాస్త్రవేత్తలు 24x7, పూర్తి సమయం పనిచేశారని వెల్లడి

ISRO Chairman on Operation Sindoor
ISRO Chairman on Operation Sindoor (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
ISRO Chairman on Operation Sindoor : ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సమయంలో 400 మంది శాస్త్రవేత్తలు నిరంతరం పనిచేసినట్లు భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ISRO) ఛైర్మన్‌ వీ నారాయణన్‌ వివరించారు. ఎర్త్‌ అబ్జర్వేషన్‌, కమ్యూనికేషన్‌ శాటిలైట్ల పనితీరును పరిశీలిస్తూ జాతీయ భద్రత అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉపగ్రహాల సమాచారాన్ని అందించినట్లు తెలిపారు. దిల్లీలో జరిగిన ఆల్‌ ఇండియా మేనేజ్‌మెంట్‌ అసోసియేషన్‌ (AIMA) 52వ జాతీయ మేనేజ్‌మెంట్‌ కన్వెన్షన్‌లో ప్రసంగిస్తూ ఈ విషయాన్ని చెప్పారు.

"ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సమయంలో అన్ని ఉపగ్రహాలు నిరంతరం కచ్చితత్వంతో పనిచేస్తూ అవసరమైన సమాచారాన్ని అందించాయి. 400లకు పైగా శాస్త్రవేత్తలు 24x7, పూర్తి సమయం పనిచేశారు. భూ పరిశీలన, కమ్యూనికేషన్‌కు సంబంధించిన ఉపగ్రహాలన్నీ సంపూర్ణ సేవలు అందించాయి" అని ISRO ఛైర్మన్‌ వీ నారాయణన్‌ అన్నారు. గగన్‌యాన్‌ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఇప్పటివరకు 7700 క్షేత్రస్థాయి పరీక్షలు పూర్తిచేశామని తెలిపారు. మరో 2300 పరీక్షలు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామని వివరించారు.

జాతీయ భద్రత, సరిహద్దు సంక్షోభం వంటి సమయాల్లో అంతరిక్ష రంగం కీలకంగా వ్యవహరిస్తుందన్న విషయం ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సమయంలో మరోసారి స్పష్టమైంది. ఆ సమయంలో విస్తృతంగా డ్రోన్లు, మందుగుండు సామగ్రి భారీ స్థాయిలో వినియోగించడం, దేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన ఆకాశ్‌తీర్‌ వంటి రక్షణ వ్యవస్థ సామర్థ్యాలను పరిశీలించడంలోనూ ఇస్రో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి ఆయా శాఖలతో పనిచేస్తోంది. ఇస్రో ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ డెమానిస్ట్రేషన్‌ శాటిలైట్‌ (టీడీఎస్‌), నౌకాదళం కోసం సిద్ధం చేసిన జీశాట్‌-7ఆర్‌ ప్రయోగించనుంది. ఇది ఇప్పటికే కక్ష్యలో ఉన్న జీశాట్‌-7 (రుక్మిణి) స్థానాన్ని భర్తీ చేయనుంది.

ఏకంగా 40 అంతస్తుల భవనమంత భారీ రాకెట్‌ నిర్మించే పనిలో ఇస్రో
అంతకుముందు ఏకంగా 40 అంతస్తుల భవనమంత భారీ రాకెట్‌ నిర్మించే పనిలో నిమగ్నమైనట్లు ఇస్రో ఛైర్మన్‌ వి.నారాయణన్‌ వెల్లడించారు. ఇటీవలె హైదరాబాద్‌లోని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ స్నాతకోత్సవంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది నావిక్‌ ఉపగ్రహం, ఎన్‌1 రాకెట్‌ ప్రయోగం, అమెరికాకు చెందిన 6,500 కిలోల బరువైన కమ్యునికేషన్‌ శాటిలైట్‌ను కక్ష్యలోకి చేర్చడం వంటి ప్రాజెక్టులు చేపట్టనుందని వివరించారు.

ఆపరేషన్​ సిందూర్​తో కౌంటర్​
జమ్మూకశ్మీర్​లోని పహల్గాంలోకి ఏప్రిల్​ 22న పాక్​ ఉగ్రవాదులు చొరబడి హిందూ పర్యటకులే లక్ష్యంగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఉగ్రవాదుల దాడిలో ఏకంగా 26 మంది మృతిచెందగా, అనేక మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఉగ్రవాదుల దాడికి ప్రతీకారంగా భారత్​ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాకిస్థాన్​, పీఓకేలోని 9 ఉగ్ర శిబిరాలపై దాడులు చేసింది. ఈ ఘటనతో భారత్‌, పాక్‌ల మధ్య విభేదాలు భగ్గుమన్నాయి. పాక్‌తో దౌత్య సంబంధాలకు సంబంధించి భారత్‌ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సింధూ జలాల ఒప్పందం అమలును నిలిపివేయడంతో పాటు పాక్‌ పౌరులు తక్షణమే భారత్‌ విడిచివెళ్లాలని ఆదేశించింది. ఈ చర్యలతో దాయాది అక్కసు వెళ్లగక్కుతోంది.

