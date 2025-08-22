ETV Bharat / bharat

దేశంలోని 40% ముఖ్యమంత్రులపై క్రిమినల్​ కేసులు- ఏడీఆర్​ రిపోర్ట్ - ADR REPORT ON CMS CRIMINAL CASES

చంద్రబాబు నాయుడు, రేవంత్ రెడ్డి సహా 12 మంది ముఖ్యమంత్రులపై కేసులు- ఏడీఆర్ రిపోర్ట్ వెల్లడి

ADR
ADR (ETV Bharat (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 22, 2025 at 9:18 PM IST

2 Min Read

ADR Report On CMs Criminal Cases : ప్రస్తుతం మన దేశంలోని 30 మంది సిట్టింగ్ ముఖ్యమంత్రుల్లో 12 మంది లేదా 40 శాతం మందిపై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నట్లు అసోసియేషన్ ఫర్ డెమొక్రసీ రిఫార్మ్స్​ (ఏడీఆర్​) తన తాజా నివేదికలో పేర్కొంది.

ఎవరిపై ఎన్ని క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయంటే?
ఏడీఆర్ నివేదిక ప్రకారం, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై మన దేశంలోనే అత్యధికంగా 89 కేసులు ఉన్నాయి. ఆ తరువాత తమిళనాడు సీఎం ఎం.కె.స్టాలిన్​పై 47 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై 19 కేసులు, కర్ణాటక చీఫ్​ మినిస్టర్​ సిద్ధరామయ్యపై 13 కేసులు, ఝార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్​ సోరెన్​పై 5 కేసులు ఉన్నాయి. ఇక మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్​, హిమాచల్​ప్రదేశ్ సీఎం సుఖ్వీందర్​ సింగ్​లపై చెరో నాలుగేసి కేసులు ఉన్నాయి. కేరళ చీఫ్ మినిస్టర్​ పినరయి విజయన్​పై 2, పంజాబ్​ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్​మాన్​పై ఒక క్రిమినల్ కేసు ఉంది.

పీఎం, సీఎంలను తొలగించే బిల్లు అవసరమే-నా?
బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం పార్లమెంట్​లో కొత్తగా 3 బిల్లులను ప్రవేశపెట్టింది. అందులో తీవ్ర నేరారోపణలపై 30 రోజుల పాటు అరెస్ట్ అయిన ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులను తొలగించే నిబంధనలను చేర్చారు. అయితే దీనిని కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి సహా పలు విపక్ష పార్టీలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఇటువంటి తరుణంలో ఏడీఆర్ రిపోర్ట్ మన​ దేశంలో 40 శాతం మంది సీఎంలపై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని చెప్పడం గమనార్హం.

ఏడీఆర్ నివేదిక ప్రకారం, దేశంలోని 10 మంది లేదా 33 శాతం మంది ముఖ్యమంత్రులు తమపై తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని ప్రకటించారు. వాటిలో హత్యాయత్నం, కిడ్నాప్​, లంచం, క్రిమినల్ బెదిరింపులకు సంబంధించిన కేసులు ఉండడం గమనార్హం.

రాష్ట్ర, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోని ప్రస్తుత 30 మంది సిట్టింగ్ ముఖ్యమంత్రులు, గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ముందు ఎలక్షన్ కమిషన్ ముందు దాఖలు చేసిన స్వీయ ధ్రువీకరణ అఫిడవిట్లను పూర్తిగా విశ్లేషించి ఈ రిపోర్ట్​ను రూపొందించినట్లు ఏడీఆర్ తెలిపింది.

బిహార్ ఓటర్ జాబితాలో పాకిస్థానీ మహిళలు- వారికి ఆధార్ కార్డులు కూడా ఉన్నాయ్​!

జస్టిస్ సుదర్శన్​ రెడ్డి నక్సలిజానికి మద్దతుగా తీర్పులిచ్చారు- ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిపై అమిత్​ షా ఆరోపణలు

ADR Report On CMs Criminal Cases : ప్రస్తుతం మన దేశంలోని 30 మంది సిట్టింగ్ ముఖ్యమంత్రుల్లో 12 మంది లేదా 40 శాతం మందిపై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నట్లు అసోసియేషన్ ఫర్ డెమొక్రసీ రిఫార్మ్స్​ (ఏడీఆర్​) తన తాజా నివేదికలో పేర్కొంది.

ఎవరిపై ఎన్ని క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయంటే?
ఏడీఆర్ నివేదిక ప్రకారం, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై మన దేశంలోనే అత్యధికంగా 89 కేసులు ఉన్నాయి. ఆ తరువాత తమిళనాడు సీఎం ఎం.కె.స్టాలిన్​పై 47 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై 19 కేసులు, కర్ణాటక చీఫ్​ మినిస్టర్​ సిద్ధరామయ్యపై 13 కేసులు, ఝార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్​ సోరెన్​పై 5 కేసులు ఉన్నాయి. ఇక మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్​, హిమాచల్​ప్రదేశ్ సీఎం సుఖ్వీందర్​ సింగ్​లపై చెరో నాలుగేసి కేసులు ఉన్నాయి. కేరళ చీఫ్ మినిస్టర్​ పినరయి విజయన్​పై 2, పంజాబ్​ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్​మాన్​పై ఒక క్రిమినల్ కేసు ఉంది.

పీఎం, సీఎంలను తొలగించే బిల్లు అవసరమే-నా?
బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం పార్లమెంట్​లో కొత్తగా 3 బిల్లులను ప్రవేశపెట్టింది. అందులో తీవ్ర నేరారోపణలపై 30 రోజుల పాటు అరెస్ట్ అయిన ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులను తొలగించే నిబంధనలను చేర్చారు. అయితే దీనిని కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి సహా పలు విపక్ష పార్టీలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఇటువంటి తరుణంలో ఏడీఆర్ రిపోర్ట్ మన​ దేశంలో 40 శాతం మంది సీఎంలపై క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని చెప్పడం గమనార్హం.

ఏడీఆర్ నివేదిక ప్రకారం, దేశంలోని 10 మంది లేదా 33 శాతం మంది ముఖ్యమంత్రులు తమపై తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని ప్రకటించారు. వాటిలో హత్యాయత్నం, కిడ్నాప్​, లంచం, క్రిమినల్ బెదిరింపులకు సంబంధించిన కేసులు ఉండడం గమనార్హం.

రాష్ట్ర, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోని ప్రస్తుత 30 మంది సిట్టింగ్ ముఖ్యమంత్రులు, గత ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ముందు ఎలక్షన్ కమిషన్ ముందు దాఖలు చేసిన స్వీయ ధ్రువీకరణ అఫిడవిట్లను పూర్తిగా విశ్లేషించి ఈ రిపోర్ట్​ను రూపొందించినట్లు ఏడీఆర్ తెలిపింది.

బిహార్ ఓటర్ జాబితాలో పాకిస్థానీ మహిళలు- వారికి ఆధార్ కార్డులు కూడా ఉన్నాయ్​!

జస్టిస్ సుదర్శన్​ రెడ్డి నక్సలిజానికి మద్దతుగా తీర్పులిచ్చారు- ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిపై అమిత్​ షా ఆరోపణలు

For All Latest Updates

TAGGED:

ADR REPROT ON CRIMINAL CASES OF CMS40PC OF CMS FACE CRIMINAL CASESADR LATEST REPORT ON CMS CASESMURDER CASES AGANIST CHIEFMINISTERSADR REPORT ON CMS CRIMINAL CASES

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.