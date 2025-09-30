ETV Bharat / bharat

ముగిసిన వర్షాకాలం - ఈ ఏడాది 8 శాతం ఎక్కువ వానలు: ఐఎండీ

ముగిసిన వర్షాకాలం- దేశంలో సాధారణం కంటే 8 శాతం ఎక్కువగా వర్షపాతం నమోదు- భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడి

Rainfall
Rainfall (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 7:07 PM IST

Updated : September 30, 2025 at 7:30 PM IST

IMD About Rainfall 2025 : దేశంలో 4 నెలల రుతుపవన కాలం నేటితో ముగిసింది. ఈ సీజన్‌లో సాధారణం కన్నా 8 శాతం అధిక వర్షపాతం నమోదైనట్లు భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) తెలిపింది. మేఘ విస్పోటనాలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం వంటి ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించినప్పటికీ ఈ రుతుపవనకాలం విజయవంతమైందని ఐఎండీ చీఫ్‌ మృత్యుంజయ్‌ మొహపాత్ర తెలిపారు.

దేశంలో వర్షపాతం ఎలా ఉందంటే?
భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకారం ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా వర్షాలు ఎలా కురిశాయంటే?

  • సాధారణంగా మన భారతదేశంలో వర్షాకాలంలో 868.6 మి.మీ వర్షం కురవాలి. కానీ ఈ ఏడాది ఏకంగా 937.2 మి.మీ వర్షపాతం కురిసింది. అంటే 8 శాతం ఎక్కువగా వర్షాలు కురిశాయి.
  • ఇక తూర్పు, ఈశాన్య భారతదేశాల విషయానికి వస్తే ఈ ఏడాది 1089.9 మి.మీ వర్షం కురిసింది. ఇది సాధారణంగా ఆ ప్రాంతంలో కురిసే (1367.3 మి.మీ) వర్షపాతం కంటే 20 శాతం తక్కువ కావడం గమనార్హం. ఇక బిహార్​, అరుణాచల్​ప్రదేశ్​, అసోం, మేఘాలయల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదైంది.
  • 1901వ సంవత్సరం తరువాత తూర్పు, ఈశాన్య భారతదేశాల్లో రెండో అత్యల్ప వర్షపాతం నమోదు అయ్యింది. 2013లో ఇక్కడ అత్యల్ప వర్షపాతం (1065.7 మి.మీ) కురిసింది. ముఖ్యంగా 2020 నుంచి ఈ ప్రాంతంలో వర్షపాతం క్రమంగా తగ్గుతున్న ధోరణి కనిపిస్తోంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ ప్రాంతంలో గత 20 ఏళ్లలో వర్షపాతం తగ్గుతోందని అధ్యయనాలు కూడా చూపిస్తున్నాయి.
  • వాయువ్య భారతదేశంలో ఈ ఏడాది 747.9 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఇది సాధారణం 587.6 మి.మీ కంటే 27.3 శాతం ఎక్కువ. ఈ ప్రాంతంలో 2001 తర్వాత ఇది అత్యధికం. 1901 నుంచి చూసుకుంటే ఇది ఆరో అత్యధిక వర్షపాతం.
  • వాయువ్య భారతదేశంలోని అన్ని జిల్లాల్లో జూన్​, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్​లలో సాధారణం కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయ్యింది.
  • మధ్య భారతదేశంలో ఈ నాలుగు నెలల్లో 1125.3 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయ్యింది. ఇది సాధారణం (978 మి.మీ) కంటే 15.1 శాతం ఎక్కువ.
  • ఇక దక్షిణ ద్వీపకల్పంలో సాధారణం (716.2 మి.మీ) కంటే 9.9 శాతం ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయ్యింది.

మరింత భారీగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం!
రుతుపన కాలం నేటితో ముగిసినప్పటికీ, ఇకపైనా దేశవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. ముఖ్యంగా వాయువ్యంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు మినహా, భారతదేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో అక్టోబర్​ నుంచి డిసెంబర్​ వరకు వర్షాలు సాధారణం కంటే ఎక్కువ కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

"జూన్​-సెప్టెంబర్​లో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిశాయి. అయితే అక్టోబర్​లో వర్షపాతం సాధారణం కంటే 15 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉత్తర మైదానాలు, మధ్య, ద్వీపకల్ప భారతదేశంలో అక్టోబర్​లో సాధారణం కంటే ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉంటాయని అంచనా. ఇక జమ్మూకశ్మీర్​, హిమాచల్​ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్​, తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్​, గుజరాత్​లోని సౌరాష్ట్ర, కచ్ ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు ఉండవచ్చు."
- మృత్యుంజయ్​ మోహపాత్ర, ఐఎండీ చీఫ్​

  • పంజాబ్​ గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో ఎన్నడూ లేనంతగా వరదలను చవిచూసింది. హిమాచల్​ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్​, జమ్మూకశ్మీర్లో భారీ వర్షాల ధాటికి, ఆకస్మిక వరదలు, కొండ చరియలు విరిగిపడడం వలన మౌలిక సదుపాయాలు భారీగా దెబ్బతిన్నాయి. చాలా మంది ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు.
  • నెలలవారీగా చూసుకుంటే, భారతదేశంలో జూన్​లో సాధారణం కంటే 8.9 శాతం, జులైలో 4.8 శాతం, ఆగస్టులో 5.2 శాతం, సెప్టెంబర్​లో 15.3 శాతం ఎక్కువగా వర్షపాతం నమోదైంది.
  • మన దేశంలో వ్యవసాయానికి రుతుపవనాలే ప్రధాన ఆధారం. ఇవి దేశ జనాభాలో 42 శాతం మందికి జీవనాధారంగా నిలుస్తున్నాయి. అంతేకాదు దేశ జీడీపీకి రుతుపవనాలు 18.2 శాతం మేర దోహదం చేస్తున్నాయి. తాగునీరు, విద్యుత్ ఉత్పత్తికి కీలకమైన జలాశయాలను ఈ రుతుపవనాలే నింపుతున్నాయి.

Last Updated : September 30, 2025 at 7:30 PM IST

