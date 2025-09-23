ETV Bharat / bharat

కుట్టు పిండి తిన్న 300 మందికి తీవ్ర అస్వస్థత- ఆగని వాంతులు, విరేచనాలు

ఉపవాసం తరువాత కుట్టు పిండి తిన్న దాదాపు 300 మందికి తీవ్ర అస్వస్థత - రంగంలోకి దిగిన ఫుడ్ సేఫ్టీ డిపార్ట్​మెంట్​

People Fell Ill After Consume Kuttu
People Fell Ill After Consume Kuttu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2025 at 3:09 PM IST

3 Min Read
People Fell Ill After Consume Kuttu : దిల్లీలోని జహంగీర్​పురి జిల్లాలో కుట్టు పిండి తిన్న తరువాత చాలా మంది తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వాంతులు, విరేచనాలు, తలతిరుగుడు వంటి లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 300 మంది ఈ లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో చేరారని, వారిని అత్యవసర వార్డులో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నామని వైద్యులు చెప్పారు. అయితే చికిత్స పొందిన వారిలో చాలా మంది కోలుకున్నారని, కొందరు డిశ్చార్జ్​ కూడా అయ్యారని వైద్యులు తెలిపారు. పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు అస్వస్థతకు గురికావడంతో ఈ సమాచారం పోలీసులకు, ఫుడ్ సేఫ్టీ డిపార్ట్​మెంట్​కు చేరింది. దీనితో వారు కూడా రంగంలోకి దిగి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

కారణం ఏమిటి?
"దిల్లీలోని జహంగీర్​పురి ప్రాంతంలో మంగళవారం ఉదయం 6.10 గంటల సమయంలో నవరాత్రి ఉపవాసం విరమించిన చాలా మంది కుట్టు పిండి తిన్నారు. ఇలా తిన్నవారిలో దాదాపు 300 మంది అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. ముఖ్యంగా వాంతులు, విరేచనాలు, తలతిరుగుడు వంటి లక్షణాలతో తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. దీనితో వారిని బాబు జగ్జీవన్​ రామ్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. మరోవైపు జహంగీర్​పురి ప్రాంతంలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు అస్వస్థతకు గురవుతున్నారని పోలీసులకు సమాచారం అందింది. వెంటనే పోలీసు బృందం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది. హుటాహుటిన రోగులను ఆసుపత్రికి తరలించడం జరిగింది. బాధితులు జహంగీర్​పురి, మహీంద్రా పార్క్​, సమయ్​పూర్​, భల్స్వాడైరీ, లాల్​బాగ్, స్వరూప్​ నగర్ ప్రాంతాలకు చెందినవారు. ప్రస్తుతం బాధితులకు వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు. వైద్యులు చెప్పిన దాని ప్రకారం, ప్రస్తుతం బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంది. వైద్యుల బృందం వారిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది" అని పోలీసులు తెలిపారు.

మరోవైపు కల్తీ కుట్టు పిండిని విక్రయించిన దుకాణదారులపై దర్యాప్తు చేయాలని బాధిత కుటుంబాలతో సహా స్థానికులు డిమాండ్ చేశారు. దీనితో ఫుడ్ సేఫ్టీ డిపార్ట్​మెంట్ రంగంలోకి దిగి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. ఆ ప్రాంతంలో అమ్ముతున్న కుట్టు పిండి నాణ్యత తనిఖీలు చేపట్టారు. "ఆహార శాఖ, స్థానిక హెల్త్ డిపార్ట్​మెంట్​ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని పనిచేస్తున్నాం. ప్రజా భద్రతను నిర్ధరించడానికి కమ్యూనిటీ స్థాయిలో ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం" అని ఓ అధికారి తెలిపారు. మరోవైపు దీనిపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని, ప్రజలు పిండిని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత వహించాలని, ఏదైనా అనుమానాస్పద ఆహార ఉత్పత్తులు కనిపిస్తే వెంటనే తమకు తెలియజేయాలని పోలీసులు ప్రజలను కోరారు.

బీజేపీ దాండియా ఆడటంలో బిజీగా ఉంది!
ఈ ఘటనపై ఆప్ పార్టీ దిల్లీ అధ్యక్షుడు సౌరభ్ భరద్వాజ్ తమ​ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. "నవరాత్రి ఉపవాసాలు పాటించే భక్తులకు ఇచ్చే ఆహారం కూడా ఎలా కల్తీ అవుతుందో చూడండి. ఎంతో పవిత్రమైన ప్రసాదం కూడా కల్తీ అవుతుంటే, నాలుగు ఇంజిన్ల ప్రభుత్వం (బిజేపీ గవర్నమెంట్​) దాండియా ఆడడంలో బిజీగా ఉంది" అని సోషల్ మీడియా వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు.

కుట్టు అట్టా పిండిని బక్‌వీట్ గింజలతో తయారు చేస్తారు. ఈ పిండి గ్లూటెన్ రహితంగా ఉండటమే కాకుండా ప్రొటీన్లు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కుట్టు అట్టా పిండిని ఎక్కువగా హిందు పండగల్లో నైవేథ్యం తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో కుట్టు అట్ట పిండితో వంటకాలు తయారు చేస్తారు. అయితే దేవీ నవరాత్రుల సమయంలో ఉపవాసం తరువాత భక్తులకు ఇచ్చిన ఆహారం కల్తీ జరగడంతో స్థానికంగా ఇది కలకలం రేపింది.

