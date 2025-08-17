Rahul Gandhi Vote Adhikar Yatra : ఈ ఏడాది చివర్లో బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న క్రమంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆ రాష్ట్రంలో భారీ యాత్ర ప్రారంభించారు. ఓటరు జాబితా సంక్షిప్త ముమ్మర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ద్వారా పౌరుల ఓటు హక్కును దోచుకుంటున్నారని ఆరోపిస్తున్న ఆయన 'ఓట్ అధికార్ యాత్ర'కు శ్రీకారం చుట్టారు. ఎస్ఐఆర్ను ఎన్నికల ప్రధానాశంగా మార్చాలని ఇండియా కూటమి భావిస్తున్న నేపథ్యంలో రాహుల్ ఈ యాత్ర చేపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బిహార్ ప్రజలపై రాహుల్ 'ఓట్ అధికార్ యాత్ర' ప్రభావం చూపుతుందా? ఈ యాత్ర క్రెడిట్ను ఆర్జేడీ తీసుకునేందుకు కాంగ్రెస్ అనుమతిస్తుందా? ఈ యాత్ర గురించి బీజేపీ ఏమంటోంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
#WATCH | Rajya Sabha LoP and Congress National President Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi, RJD chief Lalu Prasad Yadav, and RJD leader Tejashwi Yadav, wave the tricolour ahead of commencing their 'Voter Adhikar Yatra' in Sasaram, Bihar. pic.twitter.com/rDFhMq88M3— ANI (@ANI) August 17, 2025
16 రోజులపాటు కొనసాగనున్న యాత్ర
ఆగస్టు 17న ససారంలో ప్రారంభమైన ఓట్ అధికార్ యాత్ర సెప్టెంబరు 1న పట్నాలో ముగుస్తుంది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి బిహార్లో ఇదే అతి పెద్ద యాత్ర. ఈ 'ఓట్ అధికార్ యాత్ర' 24 జిల్లాలు, 60 అసెంబ్లీ స్థానాలను కవర్ చేస్తుంది. ఓటర్ల హక్కులను పరిరక్షించడం, ఎన్నికల ప్రక్రియలో పారదర్శకత గురించి అవగాహన కల్పించడం ఈ యాత్ర ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. అందుకే ఈ యాత్రలో రాహుల్తో పాటు ఇండియా కూటమిలో భాగస్వాములైన ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్, ఇతర పార్టీల నాయకులు పాల్గొంటారు.
కూటమి ఐక్యతను ప్రదర్శించడం
'ఓట్ అధికార్ యాత్ర' బిహార్లో ఇండియా కూటమి ఐక్యతకు చిహ్నంగా నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ యాత్రలో రాహుల్ గాంధీ సహా ఇండియా కూటమి నాయకులు పాల్గొంటారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ఇండియా బ్లాక్లోని రెండు పెద్ద పార్టీలు బిహార్లో దూకుడుగా ముందుకెళ్తున్నాయి. ఈ యాత్ర ఇండియా కూటమిలోని అన్ని భాగస్వామ్య పార్టీల కార్యకర్తలు, నాయకులకు రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిహార్లోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అన్ని పార్టీలు కలిసి పోరాడాలని సందేశం పంపే ప్రయత్నం.
రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వీ యాదవ్ కలిసి చేపడుతున్న ఈ యాత్ర ఎస్ఐఆర్ ప్రధానాంశంగా జరుగుతోంది. బీజేపీ, దాని మిత్రపక్షాలు గత ఎన్నికల్లో ఓటర్ల జాబితాలో నకిలీ పేర్లను జోడించడం, ఈవీఎంల హ్యాకింగ్ ద్వారా ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రభావితం చేశాయని రాహుల్ గాంధీ పదేపదే ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ యాత్ర ద్వారా కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ ఎన్నికల్లో న్యాయబద్ధత కోసం పోరాడుతున్నాయని ప్రజలకు సందేశం పంపేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. అయితే ఈ యాత్రకు ఆర్జేడీ పూర్తి క్రెడిట్ తీసుకునేందుకు కాంగ్రెస్ అనుమతిస్తుందా అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న? ఎందుకంటే బిహార్లో ఆర్జేడీ ఒక బలమైన పార్టీ. ఆ పార్టీ నేత తేజస్వీ యాదవ్కు యువత, వెనుకబడిన వర్గాలలో ప్రజాదరణ ఉంది. అయితే కాంగ్రెస్ మరోలా భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ యాత్రను ఆర్జేడీ నేతృత్వంలో జరిగినట్లు కాకుండా ఇండియా కూటమి ఉమ్మడి అజెండా చేపట్టాలని హస్తం పార్టీ కోరుకుంటోంది. ఈ యాత్రకు సంబంధించి కాంగ్రెస్, రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ వేర్వేరు వీడియోలను రిలీజ్ చేశాయి. కాంగ్రెస్ వీడియోలో రాహుల్ గాంధీ ప్రముఖంగా కనిపిస్తుండగా, ఆర్జేడీ వీడియోలో తేజస్వీ యాదవ్ నాయకత్వం వహిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది.
యాత్ర షెడ్యూల్
ఓట్ అధికార్ యాత్ర బిహార్ లోని పలు ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తుంది. ఆగస్టు 17న ససారంలో ప్రారంభమైంది. ఆగస్టు 18న ఔరంగాబాద్, ఆగస్టు 19న గయా, నలందలో జరగనుంది. ఆగస్టు 20న విరామం. ఆగస్టు 21న షేక్ పురా, లఖిసరాయ్, ఆగస్టు 22న ముంగేర్, భాగల్పుర్, ఆగస్టు 23న కతిహార్, ఆగస్టు 24న పూర్నియా, అరారియాలో యాత్ర ఉంటుంది. ఆగస్టు 25న మళ్లీ యాత్రకు ఒక రోజు విరామం ఉంటుంది. ఆగస్టు 26న సుపాల్, మధుబని, ఆగస్టు 27న దర్భంగా, ముజఫర్ పుర్, ఆగస్టు 28న సీతామర్హి, మోతిహరి, ఆగస్టు 29న బెట్టియా, గోపాల్ గంజ్, శివాన్, ఆగస్టు 30న ఛప్రా, అరాలో యాత్ర జరుగుతుంది. సెప్టెంబర్ 1న పట్నాలో యాత్ర ముగుస్తుంది.
'బిహార్ ప్రజల ఓటు హక్కు కోసం రాహుల్ పోరాటం'
కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఈసీ కుమ్మక్కై బిహార్ ఓటర్ల ఓట్లు దోచుకుంటున్నాయనేది నిరూపితమైన సత్యమని కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి అసిత్ నాథ్ తివారీ ఆరోపించారు. బిహార్ కు చెందిన వ్యక్తుల పేర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగిస్తున్నారని, బయటి వ్యక్తుల పేర్లను ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చుతున్నారని విమర్శించారు. "బిహార్ ప్రజల ఓటు హక్కు కోసం రాహుల్ గాంధీ పోరాడేందుకు ఈ యాత్ర చాలా ముఖ్యం. బిహార్ ప్రజలను కలవడం ద్వారా వారి ఓటు శక్తిని గ్రహించేలా చేయడానికి రాహుల్ ప్రయత్నిస్తున్నారు." అని అసిత్ నాథ్ తివారీ అన్నారు.
కాంగ్రెస్-ఆర్జేడీ మధ్య సమన్వయం
ఇంకా అసెంబ్లీ ఎన్నికల సీట్ల పంపిణీ గురించి ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ మధ్య ఇంకా ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు. అయినప్పటికీ రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వీ యాదవ్ కలిసి ఓట్ అధికార్ యాత్రను చేపట్టడం బిహార్ రాజకీయాల్లో విప్లవాత్మక అడుగుగా ఆర్జేడీ భావిస్తోంది. రాహుల్, తేజస్వీ నాయకత్వంలో జరుగుతున్న ఈ యాత్ర బిహార్ రాజకీయాలను సమూలంగా మార్చేస్తుందని ఆర్జేడీ అధికార ప్రతినిధి ఎజాజ్ అహ్మద్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇండియా కూటమి బిహార్ ప్రజల ప్రజాస్వామ్య హక్కుల కోసం పోరాడుతోందన్నారు. గతంలో మహాఘట్ బంధన్ ప్రభుత్వం చేసిన మంచి పనులను ఈ యాత్ర ద్వారా తెలియజేస్తామని పేర్కొన్నారు.
బీజేపీ ఏమందంటే?
రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వీ యాదవ్ చేపడుతున్న ఓట్ అధికార్ యాత్రపై బీజేపీ విమర్శలు గుప్పించింది. ఈ యాత్రను రాజకీయ నాటకంగా అభివర్ణించింది. " రాహుల్, తేజస్వీ చేస్తున్న ఈ యాత్ర ఇద్దరు విఫలమైన రాజవంశ జోకర్ల సర్కస్ తప్ప మరొకటి కాదు. వారిద్దరూ బిహార్ ప్రజలకు మళ్లీ ఆటవిక రాజ్యం, అవినీతిని గుర్తు చేయడానికి వస్తున్నారు. ఎన్డీఏ నాయకత్వంలో బిహార్ అభివృద్ధిలో కొత్త శిఖరాలకు చేరుకుంటోంది. అందుకే విపక్షాలు ఓటమి నిరాశలతో నాటకాలు ఆడుతున్నాయి. ప్రజలు వారిని మళ్లీ వారిని తిరస్కరిస్తారు." అని బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి నీరజ్ కుమార్ తెలిపారు.
'క్రెడిట్ కోసం ఇరుపార్టీలు పోటీ'
ఎస్ఐఆర్ విషయంలో అంతకుముందు బిహార్లో జరిగిన నిరసనల్లో రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వీ యాదవ్ కొన్ని గంటలు మాత్రమే ఒకే వేదికపై కనిపించారని జర్నలిస్ట్ సునీల్ పాండే తెలిపారు. కానీ మొదటిసారిగా రాహుల్ గాంధీ పక్షం రోజుల పాటు బిహార్లో పర్యటిస్తున్నారని చెప్పారు. "ఎస్ఐఆర్ విషయంలో ఓటర్ల హక్కుల కోసం పోరాడటం గురించి రెండు పార్టీలు మాట్లాడుకుంటాయి. కానీ క్రెడిట్ తీసుకునే విషయానికొస్తే రెండు రోజుల క్రితం సుప్రీంకోర్టు ఎస్ఐఆర్ విషయంలో ఈసీని ఆదేశించింది. అదే రోజు తేజస్వీ యాదవ్ విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి ఈ పోరాటానికి క్రెడిట్ స్వయంగా తీసుకున్నారు. ఆర్జేడీ పోరాటానికి మద్దతు ఇచ్చినందుకు రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీతో సహా ప్రతిపక్ష నాయకులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఎస్ఐఆర్ విషయంలో కాంగ్రెస్ జాతీయ స్థాయిలో పోరాట క్రెడిట్ ను రాహుల్ గాంధీకి ఇవ్వాలని ప్రయత్నిస్తోంది. క్రెడిట్ ను పొందే విషయంలో ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ బహిరంగంగా మాట్లాడకపోయినా అందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. " అని సునీల్ పాండే పేర్కొన్నారు.
'ఐక్యత సందేశాన్ని ఇచ్చే ప్రయత్నం'
బిహార్లో తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకోవాలని కాంగ్రెస్ కోరుకుంటుందని, కానీ ఆర్జేడీ లేకుండా దాని స్థానం బలహీనంగా ఉందని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కౌశలేంద్ర ప్రియదర్శి తెలిపారు. "ఈ ఏడాది బీహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కోసం ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ ఇంకా సీట్లపై ఏకాభిప్రాయానికి రాలేదు. ఎస్ఐఆర్పై పోరాటం పేరుతో రెండు ప్రధాన పార్టీలు కలిసి బిహార్లోని ఓటర్ల వద్దకు వెళ్లి ఇండియా కూటమిలో అంతా బాగానే ఉందనే సందేశాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాయి. రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వీ 15 రోజుల పాటు బిహార్లోని వివిధ ప్రాంతాలలో పర్యటించడం ద్వారా ఓటర్లకు సందేశం పంపాలనుకుంటున్నారు. వారి ఉమ్మడి ప్రయాణంలో ఎంత భాగం ఓట్లుగా మారుతుందో అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత మాత్రమే తెలుస్తుంది. కానీ ఇద్దరు నాయకులు కచ్చితంగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా రాజకీయ పోరాటంలో ఉన్నామనే మెసేజ్ను ప్రజలకు ఇవ్వడంలో విజయం సాధిస్తారు" అని కౌశలేంద్ర ప్రియదర్శి పేర్కొన్నారు.
ఈ ప్రయాణం ఎన్నికల సమీకరణాన్ని మారుస్తుందా?
రాహుల్, తేజస్వీ యాత్ర ఇండియా కూటమి పెద్ద అవకాశంగా భావిస్తోందని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రవి ఉపాధ్యాయ్ అభిప్రాయపడ్డారు. "తేజస్వీ నితీశ్ కుమార్ను అలసిపోయిన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజల ముందు ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఆయన బిహార్లోని ప్రతిచోటా వెళ్లి మార్పు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ కూడా రాష్ట్రంలో తన స్థావరాన్ని బలోపేతం చేయడంలో నిమగ్నమై ఉంది. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి నుంచి రాష్ట్ర ఇన్చార్జ్ వరకు అందరినీ మార్చడానికి ఇదే కారణం. రాహుల్ గాంధీ నిరంతరం బిహార్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ ఓటర్ల హక్కుల యాత్ర విజయవంతమైతే, 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూటమి కొంత ప్రయోజనం పొందవచ్చు." అని రవి ఉపాధ్యాయ్ స్పష్టం చేశారు.
బిహార్ వాసులకు రాహుల్ విజ్ఞప్తి
ఓట్ అధికార్ యాత్రకు ముందుకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ బిహార్ ప్రజలకు కీలక విజ్ఞప్తి చేశారు. "ఆగస్టు 17 నుంచి బిహార్ భూమి నుంచి ఓటు దొంగతనానికి వ్యతిరేకంగా మేము ప్రత్యక్ష పోరాటాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఇది కేవలం ఎన్నికల సమస్య కాదు. ప్రజాస్వామ్యం, రాజ్యాంగం, ఒక వ్యక్తి, ఒక ఓటు అనే సూత్రాన్ని రక్షించడానికి నిర్ణయాత్మక పోరాటం. దేశవ్యాప్తంగా స్వచ్ఛమైన ఓటర్ల జాబితాను మేము కోరుతున్నాం. యువత, రైతులు, కార్మికులు, ప్రతి పౌరుడు ఈ ప్రజా ఉద్యమంలో చేరండి. బిహార్ యువత అందరూ వచ్చి ఈ యాత్రకు మద్దతు ఇవ్వాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను." అని రాహుల్ గాంధీ కోరారు.