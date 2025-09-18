కోటిన్నర మొక్కలు నాటిన ఒడిశా ప్రజలు- ఒకేసారి 2,244 మంది సైకోమెట్రిక్ ఎగ్జామ్కు హాజరు- మోదీ బర్త్ డే రోజు వరల్డ్ రికార్డ్స్!
Published : September 18, 2025 at 4:25 PM IST
Plantation On PM Modi Birthday : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ 75వ పుట్టిన రోజును(బుధవారం) పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కార్యక్రమాలు జరిగాయి. అందులో కొన్ని ప్రపంచ రికార్డులను కొల్లగొట్టాయి. ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ మాఝి పిలుపు మేరకు కేవలం 12 గంటల్లో దాదాపు 15 (కోటి యాభై లక్షలు) మిలియన్ల మొక్కలను ప్రజలు నాటి రికార్డు సృష్టించారు. అలాగే రాజస్థాన్లో ఒకేసారి 2,244 మంది విద్యార్థులు సైకోమెట్రిక్ పరీక్ష రాసి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు.
12 గంటల వ్యవధిలో కోటిన్నర మొక్కలు నాటిన ప్రజలు
ప్రధాని మోదీ 75వ జయంతి సందర్భంగా ఒడిశా సర్కార్ బుధవారం 'ఏక్ పెడ్ మా కే నామ్' కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఈ చొరవ కింద ప్రజలు కేవలం 12 గంటల్లో దాదాపు 15 మిలియన్ల (కోటిన్నర) మొక్కలు నాటి చరిత్ర సృష్టించారు. ఇప్పటివరకు ఒక రోజులో అత్యధిక మొక్కలు నాటిన రికార్డు మధ్యప్రదేశ్ పేరిట ఉంది. అక్కడ 24 గంటల వ్యవధిలో 1.2 మిలియన్ మొక్కలను నాటారు. అసోం 9.26 మిలియన్ మొక్కలను నాటి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. అయితే ప్రధాని మోదీ బర్త్ డే సందర్భంగా ఒడిశా ఆ రికార్డులను బద్దలు కొట్టేసింది. 12 గంటల వ్యవదిలోనే కోటిన్నర మొక్కలను దాటి ఎవరికి అందనంత ఎత్తులో నిలిచింది.
సీఎం పిలుపునకు భారీ స్పందన
పీఎం మోదీ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని "ఏక్ పెడ్ మా కే నామ్ 2.0" కార్యక్రమానికి ఒడిశా సీఎం మోహన్ చరణ్ మాఝి పిలుపునిచ్చారు. సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం మధ్య 7.5 మిలియన్ల మొక్కలను నాటాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన లభించి, ఏకంగా కోటిన్నర మొక్కలను ప్రజలు నాటి రికార్డు నెలకొల్పారు. మరోవైపు, ఈ విజయాన్ని ఒడిశా అటవీ, పర్యావరణ చరిత్రాత్మకమైనది, అపూర్వమైనదిగా అభివర్ణించింది. ప్రజల నుంచి వచ్చిన స్పందన అఖండమైనదని పేర్కొంది. దాదాపు 15 మిలియన్ల మొక్కలు కేవలం సగం రోజులోనే నాటారని వెల్లడించింది. ఈ మొక్కల నాటిన కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ విభాగాలు, అధికారులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, పంచాయతీ బ్లాక్ లు, జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయాలు చురుకుగా పాల్గొన్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పౌరులు ఇందులో భాగమయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజా ఉద్యమంగా మార్చారు.
కాగా, సుందర్గఢ్ జిల్లా అత్యధికంగా 14,21,618 మొక్కలను నాటారు. తర్వాతి స్థానాల్లో కోరాపుట్ (11,01,624), కియోంఝర్ (10,42,927), యయూర్ భంజ్ (9,17,659), కలహండి (7,67,510) వరుసగా ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో అత్యల్పంగా మొక్కలు నాటిన జిల్లాగా దేవ్ ఘడ్ నిలిచింది. 12 గంటల వ్యవధిలో 1,31,885 మొక్కలను నాటారు. అయితే మోదీ పుట్టినరోజున ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో మొక్కలు నాటడంపై ఒడిశా అటవీ, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి గణేశ్ రామ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
ఒకేసారి సైకోమెట్రిక్ పరీక్షకు 2244 మంది హాజరు
రాజస్థాన్లోని రాజ్సమంద్లో మోదీ బర్త్ డే నాడు ఓ ప్రపంచ రికార్డు బద్దలైంది. 2,244 మంది విద్యార్థులు ఒకేసారి సైకోమెట్రిక్ పరీక్ష రాసి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు. సింగపూర్ (1200 మంది విద్యార్థులు) పేరిట ఉన్న రికార్డును తాజాగా బద్దలు కొట్టారు. రాజ్సమంద్ ఎమ్మెల్యే దీప్తి మహేశ్వరి చొరవతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. జిల్లా పరిపాలన, విద్యా శాఖ, రిమార్కబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆధ్వర్యంలోని 11 పాఠశాలల నుంచి 2,244 మంది విద్యార్థులు కెల్వాలోని ఫులిబాయి అన్షుల్ బోహ్రా ప్రభుత్వ సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్లో సైకోమెట్రిక్ పరీక్ష రాశారు. దీంతో ఒకేసారి అత్యధిక సంఖ్యలో సైకోమెట్రిక్ పరీక్ష రాసిన రికార్డును నెలకొల్పారు. దీంతో ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కింది.
"జిల్లా యంత్రాంగం, విద్యా శాఖ, రిమార్కబుల్ ఎడ్యుకేషన్ కలిసి కెల్వాలోని ఫులిబాయి అన్షుల్ బోహ్రా గవర్నమెంట్ సెకండరీ స్కూల్లో 2,244 మంది విద్యార్థులకు సైకోమెట్రిక్ పరీక్ష నిర్వహించాయి. రాజ్సమంద్ బ్లాక్లోని 11 పాఠశాలల నుంచి 9-12 తరగతుల విద్యార్థులను బస్సుల ద్వారా ఇక్కడికి తీసుకువచ్చారు. అక్కడ వారు ఉత్సాహంగా పరీక్షలో పాల్గొన్నారు. ఈ పరీక్షను ట్యాబ్, ల్యాప్టాప్లను ఉపయోగించి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో నిర్వహించారు. దిల్లీ నుంచి వచ్చిన ముగ్గురు సభ్యుల నిపుణుల బృందం పరీక్షను పరిశీలించి ధ్రువీకరించింది. దీంతో ప్రపంచ రికార్డు సర్టిఫికేట్ జారీ చేసింది" అని సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ జిల్లా సమన్వయకర్త ఘనశ్యామ్ గౌర్ తెలిపారు.
