ETV Bharat / bharat

మన రైతుల సంక్షేమమే ధ్యేయం- షిర్డీకి 200 మంది తెలుగు రాష్ట్రాల మహిళలు- ఏం చేస్తున్నారంటే?

షిర్డీలో తెలుగు మహిళల ప్రత్యేక పూజలు

Mahila Devotees In Shirdi
Mahila Devotees In Shirdi (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2025 at 8:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahila Devotees In Shirdi : దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రజలు, రైతులు సంక్షేమం కోసం ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం షిర్డీలో 200 మంది మహిళలు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు! రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ఆ మహిళలు సాయి సచ్చరిత్ర పారాయణం చేస్తున్నారు. సాయిబాబా జీవితం ఆధారంగా హేమాద్‌పంత్ రాసిన సచ్చరిత్రను సంస్థాన్‌లోని సాయి సమాధి శతాబ్ది మండపంలో భక్తితో పారాయణం చేస్తున్నారు.

సెప్టెంబర్ 23న ప్రారంభమైన ఆ పారాయణం ఏడు రోజుల పాటు కొనసాగనుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గుంటూరులో ఉన్న సాయి సేవా ట్రస్ట్ ప్రతి సంవత్సరం తీర్థయాత్రను నిర్వహిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ మతపరమైన ప్రదేశాలను సందర్శించి సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం వారి సంప్రదాయం. అయితే ఈ సంవత్సరం షిర్డీలో తీర్థయాత్ర చేయగా, రెండు వందల మందికి పైగా మహిళలు అందులో పాల్గొన్నారు.

Mahila Devotees In Shirdi
పారాయణం చేస్తున్న మహిళలు (Etv Bharat)

అయితే ఇటీవల భారీ వర్షాల కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని అనేక మంది రైతులు భారీ నష్టాలను చవిచూశారు. దీంతో వారంతా సంక్షోభం నుంచి కోలుకునేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని, ప్రజలకు ఆనందం, శాంతి, స్థిరత్వం, సంతృప్తిని ప్రసాదించాలని మహిళలు సామూహిక ప్రార్థనలో సాయి బాబా దివ్య మూర్తి వద్ద ప్రార్థించారు. ప్రజలు, రైతులను అన్ని విధాలుగా కాపాడాలని బాబాను కోరుకున్నారు.

53 అధ్యాయాలను భక్తితో!
సాయిబాబా సమాధి శతాబ్ది మండపంలో మహిళలు సాయి సచ్చరిత్ర పారాయణం ప్రారంభించారు. సెప్టెంబర్ 23న ప్రారంభమైన పారాయణం ఏడు రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. సాయి సచ్చరిత్రలోని 53 అధ్యాయాలను భక్తితో చదువుతున్నారు. కొంతమంది మహిళలు చదవలేకపోవడంతో వారు చేతులు జోడించి జపం చేస్తున్నారు. చదువుతున్న మహిళలు సాయి సచ్చరిత్ర పారాయణం చేస్తున్నారు. సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి చేసే సామూహిక పారాయణం షిర్డీ వాతావరణంలో ఆధ్యాత్మిక శక్తిని సృష్టిస్తోంది.

Mahila Devotees In Shirdi
పారాయణం చేస్తున్న మహిళలు (Etv Bharat)

"సాయిరాం. ఆంధ్ర, తెలంగాణ నుంచి 200 మంది సచ్చరిత్ర పారాయణం చేయడానికి వచ్చాం. అందులో అంతా మహిళలు ఉన్నారు. కొంతమంది పురుషులం వచ్చాం. భారీ వర్షాల వల్ల ఇటీవల అనేక మంది రైతులు నష్టపోయారు. ఇప్పుడు ఏడు రోజులు పారాయణం చేస్తున్నారు. అందురూ బాగుండాలని సాయిబాబాకు అలానే చేస్తున్నాం"
-- మూర్తి, సాయి బాబా భక్తుడు

"ప్రజల సంక్షేమం కోసం సాయి సచ్చరిత్ర పారాయణం చేస్తున్నాం. సాయి సచ్చరిత్ర పారాయణం ఇంట్లో ఆనందం, శాంతి, స్థిరత్వం, మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. అయితే, ఈసారి ఈ పారాయణం వ్యక్తిగత ఆనందం కోసం కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ప్రజలందరి సంక్షేమం కోసం జరుగుతోంది" అని మహిళా భక్తులు తెలిపారు. విశ్వాసం, భక్తి, సేవ ప్రత్యేకమైన సమ్మేళనాన్ని సాధించే మహిళా సాయి భక్తుల ఈ ప్రార్థన షిర్డీలోని భక్తులకు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది.

Mahila Devotees In Shirdi
పారాయణం చేస్తున్న మహిళ (Etv Bharat)

మరోవైపు, షిర్డీ ఎల్లప్పుడూ భక్తులతో నిండి ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులు సాయిబాబాపై తమకున్న విశ్వాసంతో భావోద్వేగానికి లోనవుతారు. తాజాగా కన్నప్ప చిత్రంలో దండ పాత్ర పోషించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న కౌశల్ తన కుటుంబంతో కలిసి షిర్డీకి వచ్చి సాయిబాబా సమాధిని దర్శనం చేసుకున్నారు. మధ్యాహ్నం హారతికి కూడా హాజరయ్యారు. తన కుమార్తె 10వ పుట్టినరోజు కాబట్టి, కుటుంబంతో కలిసి షిర్డీ సాయి బాబాను సందర్శించడానికి వచ్చామని కౌశల్ తెలిపారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHILA DEVOTEES IN SHIRDISAI SATCHARITRA PARAYAN IN SHIRDITELUGU LADIES SATCHARITRAPARAYANFEMALE SAI DEVOTEES PRAY SAIBABA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.