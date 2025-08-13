ETV Bharat / bharat

బిహార్ బీజేపీ నేతలందరికీ రెండు ఓట్లు - ఆ పార్టీలో ఈసీ కుమ్మక్కు: తేజస్వి సంచలన ఆరోపణలు - TEJASWI ALLEGES EC

ఈసీపై ఆర్జేడీ నాయకుడు తేజస్వి కీలక వ్యాఖ్యలు- ఓటరు జాబితాను తారుమారు చేసేందుకు బీజేపీతో కలిసి ఈసీ పనిచేస్తోందని తేజస్వి ఆరోపణ

Tejaswi Alleges EC
Tejaswi Alleges EC (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 13, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read

Tejaswi Alleges EC: కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం(ఈసీ)పై రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ (ఆర్‌జేడీ) అగ్రనేత తేజస్వి యాదవ్ మరోసారి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. బిహార్‌‌లోని బీజేపీ నేతలు, కార్యకర్తలకు ఒకే అసెంబ్లీ స్థానాల్లో రెండు చొప్పున ఓటరు ఐడీల(ఈపీఐసీ)ను ఈసీ జారీ చేస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. విపక్ష నేతలు, కార్యకర్తల ఓట్లను మాత్రం తొలగిస్తోందన్నారు. తద్వారా రాష్ట్రంలోని ఓటరు జాబితాను తారుమారు చేసేందుకు బీజేపీతో కలిసి ఈసీ పనిచేస్తోందని తేజస్వి పేర్కొన్నారు. బుధవారం పట్నాలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఇంతకుముందు బిహార్ డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ సిన్హా గురించి తాము చెప్పామని, ఆ తర్వాతే అది నేరం, తప్పు అని అందరూ చెప్పడం మొదలుపెట్టారని గుర్తుచేశారు.

ముజఫర్‌పుర్ మేయర్, ఆమె బంధువులకు రెండు ఓట్లు
బిహార్‌లోని ముజఫర్‌పుర్ మేయర్, బీజేపీ నేత నిర్మలాదేవికి కూడా ఒకే అసెంబ్లీ స్థానంలో 2 ఓటరు ఐడీలు ఉన్నాయని తేజస్వి ఆరోపించారు. వాటిలోనూ సమాచారం భిన్నంగా ఉందన్నారు. నిర్మలాదేవికి చెందిన ఇద్దరు సమీప బంధువులకు కూడా 2 చొప్పున ఓటరు ఐడీలు ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ సందర్భంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందినవారి పేర్లను ఓటరు జాబితాల్లో చేర్చారని తేజస్వి ధ్వజమెత్తారు. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపించిన తరుణంలో ఇలా జరగడం దారుణమన్నారు.

బిహార్ బీజేపీ ఇంఛార్జి​పై ఆరోపణ
గుజరాత్ ప్రజలు ఇప్పుడు బిహార్ ఓటర్లుగా మారుతున్నారని తేజస్వి చెప్పారు. గుజరాత్ వాస్తవ్యుడైన బిహార్ రాష్ట్ర బీజేపీ ఇంఛార్జి భీఖూభాయ్ దల్సానియాకు కూడా పట్నాలో ఓటుహక్కు వచ్చిందన్నారు. భీఖూభాయ్ దల్సానియా 2024లో గుజరాత్‌లో ఓటు వేశారని, అయితే ఆయన పట్నాలోనూ ఓటరుగా ఉన్నారని తెలిపారు. భీఖూభాయ్ దల్సానియా గుజరాత్‌లో తన ఓటును డిలీట్ చేయించుకున్నారని చెప్పారు. లోక్‌సభ పోల్స్ జరిగి ఐదేళ్లయినా కాకముందే, ఈ విధంగా భీఖూభాయ్ రాష్ట్రాలను, ఓట్లను మార్చేస్తుండటం విడ్డూరంగా ఉందని తేజస్వి విమర్శించారు. బిహార్‌‌‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిశాక, భీఖూభాయ్ ఈ రాష్ట్రంలో ఓటును డిలీట్ చేయించుకొని ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్తారో అని ఆయన ప్రశ్నించారు.

బీజేపీ ఇప్పుడు ఈసీని రంగంలోకి దింపింది!
గత ఎన్నికల్లో విపక్షాలపైకి సీబీఐ, ఈడీ, ఆదాయపు పన్ను విభాగాలను బీజేపీ పంపిందని, అవన్నీ పెద్దగా ప్రభావం చూపడం లేదని గ్రహించి ఈసీని రంగంలోకి దింపారని తేజస్వి వ్యాఖ్యానించారు. 2020లో జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగానూ ఓట్ల చోరీ జరిగిందని ఆయన ఆరోపించారు. ఆ పోల్స్‌లో అధికార, విపక్ష కూటముల మధ్య కేవలం 12వేల ఓట్ల తేడానే ఉందని గుర్తు చేశారు. కొన్నిచోట్ల 12 ఓట్లతో, 50 ఓట్లతో, 500 ఓట్లతో ఓడిపోయామని తేజస్వి చెప్పుకొచ్చారు. ఛండీగఢ్‌లోనూ పట్టపగలే ఇదంతా చేశారని, అయితే సీసీటీవీ కెమెరాలకు బీజేపీ వాళ్లు దొరికిపోయారని మండిపడ్డారు. అందుకే సీసీటీవీలను సైతం ఈసీ తొలగించిందని, వాళ్లు ఎంత తటస్థంగా ఉంటున్నారో దీన్నిబట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చన్నారు.

బీజేపీ కుట్రలను బహిర్గతం చేస్తాం: కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే

'అసలు సినిమా ముందుంది'- 'ఓట్ల చోరీ' ఇష్యూలో ఈసీపై రాహుల్ గాంధీ ఫైర్​

