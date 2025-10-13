ఫార్ములా 4 రేసింగ్లో శ్రేయ చరిత్ర- భారత్లో తొలి మహిళా ఫార్ములా 4 రేసర్గా రికార్డు
మోటార్ స్పోర్ట్స్లో రాణిస్తున్న శ్రేయ లోహియా- పలు అవార్డులు సొంతం
Published : October 13, 2025 at 6:00 PM IST
Female Formula Racer Story : హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండీ జిల్లాకు చెందిన 17 ఏళ్ల శ్రేయ లోహియా భారతదేశ మోటార్ స్పోర్ట్స్ చరిత్రలో ఒక సువర్ణ అధ్యాయాన్ని లిఖించింది. భారత్లోనే తొలి మహిళా ఫార్ములా 4 రేసర్గా శ్రేయ నిలిచింది. ఈ యువతి సాధించిన విజయం అమ్మాయిలు ప్రతిరంగంలోనూ రాణించగలరని చాటిచెప్పింది. ఎందుకంటే మోటార్ స్పోర్ట్స్ ను కెరీర్ గా మన దేశంలో ఎక్కువ మంది అబ్బాయిలే ఎంచుకుంటారు. ఈ సమీకరణాల్ని తారుమారు చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ క్రీడను తన కెరీర్ గా మార్చుకుని సక్సెస్ అయ్యింది శ్రేయ. ఈ క్రమంలో ఆమె సక్సెస్ స్టోరీపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
శ్రేయకు అండగా తల్లిదండ్రులు
శ్రేయ స్వస్థలం మండీ జిల్లాలోని సుందర్నగర్ పట్టణం. ఆమె తండ్రి రితేశ్ లోహియా, తల్లి వందన లోహియా ఇద్దరూ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు. వారు తమ కుమార్తె శ్రేయ మోటార్ స్పోర్ట్స్లో రాణించేందుకు అండగా నిలిచారు. ప్రతి సందర్భంలోనూ ప్రోత్సహించారు. శ్రేయ విజయం సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. చిన్నప్పటి నుంచి శ్రేయకు కార్టింగ్ రేసింగ్ (ఇదో రకమైన మోటార్ స్పోర్ట్) అంటే ఆసక్తి ఉండేది. తొమ్మిదేళ్ల వయసులో కార్టింగ్ కారును నడపడం ప్రారంభించింది. వృత్తిరీత్యా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ అయిన శ్రేయ తండ్రి రితేశ్ లోహియా ఆమెను మొదట కార్టింగ్ రేసింగ్లో చేర్చారు. ఆ తర్వాత అంచెలంచెలుగా రాణించి శ్రేయ ప్రస్తుతం దేశంలోని మొదటి మహిళా ఫార్ములా 4 రేసర్గా రికార్డు సృష్టించింది.ఇప్పటివరకు 30కి పైగా పోడియం ఫినిషింగ్లను సాధించింది.
2024లో శ్రేయ ఇండియన్ ఫార్ములా 4 ఛాంపియన్ షిప్లో పాల్గొంది. అందులో హైదరాబాద్ బ్లాక్ బర్డ్స్ జట్టుతో కలిసి దేశంలోనే తొలి మహిళా F4 రేసర్గా నిలిచింది. ఈ ఛాంపియన్ షిప్ గతేడాది ఆగస్టు- డిసెంబర్ వరకు జరిగింది. శ్రేయ ప్రదర్శనకు గుర్తింపుగా, ఫెడరేషన్ ఆఫ్ మోటార్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆమెను నాలుగుసార్లు సత్కరించింది. అలాగే శ్రేయకు 'ఔట్ స్టాండింగ్ విమెన్ ఇన్ మోటార్ స్పోర్ట్స్' అవార్డును ఇచ్చింది. 2023లో దేశంలో తొలి ఫార్ములా 4 ఛాంపియన్ షిప్ జరిగింది.ఇందులో శ్రేయ మొదటి రౌండ్ లో పాల్గొంది. అలాగే 2022 గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా 'రాష్ట్రీయ బాల పురస్కారం' అందుకుంది శ్రేయ. ఈ యువ రేసర్ ను ప్రధాని మోదీ ఎక్స్ వేదికగా ప్రశంసించారు.
చదువులోనూ చురుకే
రేసింగ్తో పాటు, శ్రేయ చదువులో కూడా రాణిస్తోంది. మోటార్ స్పోర్ట్స్లో పడి ఎప్పుడు చదువును అశ్రద్ధ చేయలేదు. ఆమె 12వ తరగతి సైన్స్ విద్యార్థిని. కాలేజీకి వెళ్లడానికి కుదరకపోవడంతో ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ అవుతూ పరీక్షలు రాస్తోంది. "రేసింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. కానీ చదువు కూడా అంతే ముఖ్యం. రెండింటినీ కలిపి చేయడం సవాలుతో కూడుకున్నపని. కానీ సవాళ్లు నన్ను బలవంతురాల్ని చేస్తాయి" అని శ్రేయ అంటోంది.
హర్షం వ్యక్తం చేసిన శ్రేయ తండ్రి
తన కుమార్తె సాధించిన విజయం పట్ల శ్రేయ తండ్రి రితేశ్ లోహియా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. శ్రేయ ప్రస్తుతం మనాలి హిమాలయన్ ర్యాలీకి సిద్ధమవుతోందని తెలిపారు. వచ్చే ఏడాది శ్రేయకు 18 ఏళ్లు నిండినప్పుడు, ఆమె అధికారికంగా ఈ ర్యాలీలో పాల్గొంటుందని వెల్లడించారు. అలాగే శ్రేయ రాబోయే 2-3 నెలల్లో ఫార్ములా రేసింగ్ కోసం విదేశాలకు కూడా వెళుతుందని పేర్కొన్నారు.
ఫార్ములా 4 అంటే ఏమిటి?
ఫార్ములా వన్ (F1) అనేది ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ డ్రైవర్లు, హైటెక్ కార్లను కలిగి ఉన్న మోటార్ స్పోర్ట్ అత్యున్నత వర్గం. ఈ రేసింగ్ లో కార్లు గంటకు దాదాపు 370 కి.మీల వేగంతో నడుపుతారు. ఫార్ములా ఫోర్ (F4) రేసింగ్ అనేది 15-17 సంవత్సరాల వయస్సు గల కొత్త డ్రైవర్లకు ఒక ప్రారంభ స్థాయి పోటీ. ఇందులో సరళమైన సాంకేతికత కలిగిన కార్లను వినియోగిస్తారు. గంటకు దాదాపు 220 కి.మీల గరిష్ట వేగంతో కార్లను నడుపుతారు. ఫార్ములా ఫోర్ రేసర్లు భవిష్యత్తులో ఫార్ములా వన్ రేసర్లుగా మారుతారు.
డబ్బులేక చదువుకు గుడ్ బై- అత్తవారింట్లో కష్టాలు- కట్ చేస్తే పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ జాబ్- అంజు యాదవ్ సక్సెస్ స్టోరీ ఇదే!