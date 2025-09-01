ETV Bharat / bharat

బాత్​రూమ్​లో ప్రసవించిన 9వ తరగతి బాలిక- అన్నను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు - 15YEAR OLD GIRL GIVES BIRTH TO BABY

తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు- బాలిక సోదరుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

15year old Girl Gives Birth to Baby :
15year old Girl Gives Birth to Baby : (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2025 at 3:22 PM IST

2 Min Read

15year old Girl Gives Birth to Baby : తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న 15 ఏళ్ల బాలిక శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. ఇంట్లోని బాత్​రూమ్​లో మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ షాకింగ్​ ఘటన కర్ణాటకలోని శివమొగ్గ జిల్లాలో ఆదివారం జరిగింది. బాలిక తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అనంతరం బాలిక సోదరుడిని అరెస్ట్ చేశారు.

తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు ప్రకారం
శివమొగ్గ జిల్లాకు చెందిన 15 ఏళ్ల బాలిక ఓ పాఠశాలలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతుంది. అయితే, కొన్ని నెలల క్రితం తల్లిదండ్రుల పనికి వెళ్లగా, బాలిక స్కూల్​కు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉంది. ఈ సమయంలో 16 ఏళ్ల వయసున్న సోదరుడు ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పకూడదంటూ బెదిరించడంతో బాలిక భయపడి చెప్పలేదు. గర్భం దాల్చిన బాలిక తాజాగా ఇంట్లోని బాత్​రూమ్​లోనే ప్రసవం కాగా ఏడు నెలల శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. కాగా, ప్రస్తుతం శిశువు శివమొగ్గలోని ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతుంది. తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు పోక్సో సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సోదరుడిని అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం అతడిని కోర్టులో హాజరుపరిచి జిల్లా బాలుర సంరక్షణ అధికారికి సమాచారం అందించారు.

నాలుగు రోజుల క్రితమే మరో ఘటన
మరోవైపు నాలుగు రోజుల క్రితమే కర్ణాటకలోని యాదిగిర్ జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటన జరిగింది. తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలిక మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్​ స్కూల్​ టాయిలెట్​లోనే ప్రసవం జరిగింది. బాలికకు తొమ్మిది నెలల గర్భవతని, గుర్తుతెలియని వ్యక్తితో వేధింపులకు గురైందని అధికారులు చెబుతున్నారు. జిల్లా బాలుర సంరక్షణ అధికారి ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోక్సో సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు.

ఆగస్టు 27 మధ్యాహ్నం సమయంలో హాస్టల్​లోని బాత్​రూమ్​లో అరుపులు వినిపించడంతో ఉపాధ్యాయులకు సమాచారం అందించారు విద్యార్థులు. ఈ క్రమంలోనే వారి తనిఖీ చేయగా పురుటి నొప్పులతో ఓ బాలిక కనిపించింది. బాత్​రూమ్​లోనే ప్రసవం కాగా మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. మరోవైపు ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన అధికారులు, స్కూల్ ప్రిన్సిపల్​, హాస్టల్ వార్డెన్​ సహా నలుగురిని సస్పెండ్ చేశారు.

మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చిన ఇంటర్ బాలిక
అంతకుముందు రెండు నెలల క్రితం తెలంగాణలోనూ ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాకు చెందిన ఓ ఇంటర్ బాలిక మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు. నిందితులుగా భావిస్తున్న ఇద్దరు యువకులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం విద్యార్థిని హైదరాబాద్​ ఆసుపత్రిలో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉంది.

కాలేజీకి వెళ్తున్న క్రమంలో ఈ బాలిక తెలిసిన ఇద్దరు యువకులతో తరచూగా మాట్లాడేది. దీనిని ఆసరాగా తీసుకున్న ఇద్దరు యువకులు అమ్మాయికి మాయమాటలు చెప్పి ఆమెను లొంగదీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమెను లైంగికంగా వేధింపులకు గురి చేయడంతో ఆ బాలిక గర్భం దాల్చింది. 8 నెలల గర్భిణి అయిన బాలిక జులై 2న హైదరాబాద్​లోని ఓ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.

15year old Girl Gives Birth to Baby : తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న 15 ఏళ్ల బాలిక శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. ఇంట్లోని బాత్​రూమ్​లో మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ షాకింగ్​ ఘటన కర్ణాటకలోని శివమొగ్గ జిల్లాలో ఆదివారం జరిగింది. బాలిక తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అనంతరం బాలిక సోదరుడిని అరెస్ట్ చేశారు.

తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు ప్రకారం
శివమొగ్గ జిల్లాకు చెందిన 15 ఏళ్ల బాలిక ఓ పాఠశాలలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతుంది. అయితే, కొన్ని నెలల క్రితం తల్లిదండ్రుల పనికి వెళ్లగా, బాలిక స్కూల్​కు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఉంది. ఈ సమయంలో 16 ఏళ్ల వయసున్న సోదరుడు ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పకూడదంటూ బెదిరించడంతో బాలిక భయపడి చెప్పలేదు. గర్భం దాల్చిన బాలిక తాజాగా ఇంట్లోని బాత్​రూమ్​లోనే ప్రసవం కాగా ఏడు నెలల శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. కాగా, ప్రస్తుతం శిశువు శివమొగ్గలోని ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతుంది. తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు పోక్సో సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సోదరుడిని అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం అతడిని కోర్టులో హాజరుపరిచి జిల్లా బాలుర సంరక్షణ అధికారికి సమాచారం అందించారు.

నాలుగు రోజుల క్రితమే మరో ఘటన
మరోవైపు నాలుగు రోజుల క్రితమే కర్ణాటకలోని యాదిగిర్ జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటన జరిగింది. తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న ఓ బాలిక మగ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ప్రభుత్వ రెసిడెన్షియల్​ స్కూల్​ టాయిలెట్​లోనే ప్రసవం జరిగింది. బాలికకు తొమ్మిది నెలల గర్భవతని, గుర్తుతెలియని వ్యక్తితో వేధింపులకు గురైందని అధికారులు చెబుతున్నారు. జిల్లా బాలుర సంరక్షణ అధికారి ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోక్సో సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు.

ఆగస్టు 27 మధ్యాహ్నం సమయంలో హాస్టల్​లోని బాత్​రూమ్​లో అరుపులు వినిపించడంతో ఉపాధ్యాయులకు సమాచారం అందించారు విద్యార్థులు. ఈ క్రమంలోనే వారి తనిఖీ చేయగా పురుటి నొప్పులతో ఓ బాలిక కనిపించింది. బాత్​రూమ్​లోనే ప్రసవం కాగా మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. మరోవైపు ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన అధికారులు, స్కూల్ ప్రిన్సిపల్​, హాస్టల్ వార్డెన్​ సహా నలుగురిని సస్పెండ్ చేశారు.

మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చిన ఇంటర్ బాలిక
అంతకుముందు రెండు నెలల క్రితం తెలంగాణలోనూ ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాకు చెందిన ఓ ఇంటర్ బాలిక మగ శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు. నిందితులుగా భావిస్తున్న ఇద్దరు యువకులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం విద్యార్థిని హైదరాబాద్​ ఆసుపత్రిలో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉంది.

కాలేజీకి వెళ్తున్న క్రమంలో ఈ బాలిక తెలిసిన ఇద్దరు యువకులతో తరచూగా మాట్లాడేది. దీనిని ఆసరాగా తీసుకున్న ఇద్దరు యువకులు అమ్మాయికి మాయమాటలు చెప్పి ఆమెను లొంగదీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమెను లైంగికంగా వేధింపులకు గురి చేయడంతో ఆ బాలిక గర్భం దాల్చింది. 8 నెలల గర్భిణి అయిన బాలిక జులై 2న హైదరాబాద్​లోని ఓ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

STUDENT GIVE BIRTH IN SCHOOL TOILETCLASS 9 GIRL DELIVERS BABYMINOR GIRL GIVES BIRTH TO BABY15YEAR OLD GIRL GIVES BIRTH TO BABY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.