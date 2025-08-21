PM CM Removal Bill : పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు ముగియడానికి సరిగ్గా ఒకరోజు ముందు (ఆగస్టు 20న) లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన ఓ బిల్లుపై ఇప్పుడు వాడివేడి చర్చ జరుగుతోంది. అదే '130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు'. లోక్సభ, రాజ్యసభల్లో మూడింట రెండోవంతు మెజారిటీ ఉంటేనే రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు ఆమోదం లభిస్తుంది. కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ సర్కారుకు ప్రస్తుతం అంతటి సంఖ్యాబలం లేదు. ఐదేళ్లకు మించి శిక్షపడే కేసులతో 30 రోజులకు మించి జైల్లో ఉండే ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర/రాష్ట్ర మంత్రులను పదవి నుంచి తొలగించే వివాదాస్పద ప్రతిపాదన ఈ బిల్లులో ఉంది. పార్లమెంటులో మూడింట రెండోవంతు మెజారిటీ లేదని తెలిసి కూడా ఈ బిల్లును కేంద్రం ఇప్పుడే ఎందుకు తెరపైకి తెచ్చింది? దీని వెనుక బీజేపీ రాజకీయ వ్యూహం ఏంటి? విపక్ష పార్టీల వాదన ఏంటి? ప్రతిపాదిత బిల్లు ముసాయిదాలోని కీలక అంశాలు ఏంటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఏమిటీ '130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు'?
రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 75, ఆర్టికల్ 164, ఆర్టికల్ 239ఏఏలలో సవరణలు చేయడమే '130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు' ప్రధాన లక్ష్యం. ఐదేళ్లకు మించి శిక్షపడే అభియోగాలతో కూడిన కేసుల్లో నిందితుడిగా 30 రోజులకుపైగా జైలులో ఉండే ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర/రాష్ట్ర మంత్రులను పదవి నుంచి తొలగించాలనే కీలక ప్రతిపాదన ఈ బిల్లులో ఉంది. అంటే ఆయా కేసుల్లో వారు దోషులుగా తేలకముందే పదవుల నుంచి తప్పించాలని ఈ బిల్లు ప్రతిపాదిస్తోంది. కేవలం ఐదేళ్లకు మించి శిక్షపడే అభియోగాలతో నమోదైన కేసులు, జైలులో 30 రోజులకుపైగా ఉండటాన్ని ప్రాతిపదికలుగా చేసుకొని ప్రధాని, సీఎంలు, మంత్రులను తొలగించొచ్చని బిల్లులో పొందుపర్చడం గమనార్హం. ఈవిధంగా పదవిని కోల్పోయే నేతలు, జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక మళ్లీ ఆ పదవిని చేపట్టొచ్చని కూడా బిల్లులో ప్రస్తావన ఉంది.
ప్రధాని, సీఎంలు, మంత్రుల తొలగింపు- ఎందుకు?
'130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు'కు సంబంధించిన లక్ష్యాలు, కారణాలను దాని ముసాయిదా బిల్లు (డ్రాఫ్ట్ బిల్)లో స్పష్టంగా ప్రస్తావించారు. ''ప్రజాప్రతినిధులను ప్రజలు ఎన్నుకుంటారు. అందుకే వారు ప్రజల ఆశలు, ఆశయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవాలి. రాజకీయ ప్రయోజనాలను పక్కన పెట్టి ప్రజా ప్రయోజనాలు, ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలి. అనుమానాలకు తావు ఇవ్వకుండా ప్రజాప్రతినిధుల ప్రవర్తనా విధానం, నడవడిక, వ్యవహార శైలి ఉండాలి'' అని ముసాయిదా బిల్లులో పొందుపరిచారు. ''పీఎం, సీఎంలు, మంత్రుల్లో ఎవరైనా తీవ్ర నేర అభియోగాలతో అరెస్టై జైలుపాలైతే, వారు రాజ్యాంగ నైతికతకు, సుపరిపాలన సూత్రాలకు విరుద్ధంగా నడుచుకున్నట్టు. ప్రజలు పెట్టుకున్న రాజ్యాంగబద్ధమైన విశ్వాసాన్ని ఆ నేత వమ్ము చేసినట్టు'' అని ఈ బిల్లు చెబుతోంది. తీవ్ర నేర అభియోగాలతో కూడిన కేసుల్లో అరెస్టై జైలులో ఉండే మంత్రులను తొలగించేందుకు ప్రస్తుతానికి భారత రాజ్యాంగంలో ఎలాంటి నిబంధన లేదనే అంశాన్ని ఈ బిల్లు గుర్తుచేస్తోంది.
ఈ బిల్లుకు పార్లమెంటు ఆమోదం లభిస్తుందా?
'130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు'కు పార్లమెంటు ఆమోదం లభించడం ప్రస్తుతానికైతే అంత సులభం కాదు. ఎందుకంటే లోక్సభ, రాజ్యసభల్లో ఎన్డీఏ కూటమికి మూడింట రెండోవంతు మెజారిటీ లేదు. లోక్సభలోని మొత్తం ఎంపీల సంఖ్య 542. ఇందులో మూడింట రెండోవంతు మెజారిటీతో బిల్లుకు ఆమోదాన్ని పొందాలంటే 361 మంది ఎంపీల మద్దతు అవసరం. కానీ అధికార ఎన్డీఏ కూటమికి లోక్సభలో 293 మంది ఎంపీలే ఉన్నారు. రాజ్యసభలోని మొత్తం ఎంపీల సంఖ్య 239. ఇందులో మూడింట రెండోవంతు మెజారిటీతో బిల్లుకు ఆమోదాన్ని పొందాలంటే 160 మంది ఎంపీల మద్దతు అవసరం. కానీ ఎన్డీఏకు రాజ్యసభలో 132 మంది ఎంపీలే ఉన్నారు. ఈ రెండు సభల్లోనూ కొన్ని విపక్ష పార్టీల ఎంపీలు ఎన్డీఏకు అనుకూలంగా ఓట్లు వేసినా, ఈ బిల్లు పాస్ కావడం అనేది దాదాపు అసాధ్యమే. ఒకవేళ అనూహ్యంగా ఈ బిల్లు పార్లమెంటులో పాసైతే, తదుపరిగా దీన్ని రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం పంపుతారు. ఈ బిల్లులోని అంశాలు భారతదేశ సమాఖ్య వ్యవస్థకు, రాష్ట్రాలకు సంబంధించినవి. అందుకే దీనికి దేశంలోని కనీసం సగం రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ఆమోదాన్ని పొందాల్సి రావచ్చు. దీన్ని ఈజీగానే బీజేపీ గట్టెక్కుతుంది. ఎందుకంటే మెజారిటీ రాష్ట్రాల్లో బీజేపీయే అధికార పీఠంపై ఉంది. ఇదంతా జరిగిపోయినా, చివరకు ఈ బిల్లును సుప్రీంకోర్టులో ఎవరైనా సవాల్ చేసే అవకాశం ఉంది. ''దోషిగా నిర్ధారణ అయ్యే వరకు నిందితుడు అమాయకుడే'' అనే అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, మంత్రులు, సీఎంలను దోషులుగా తేలకముందే పదవుల నుంచి తప్పించడం సరికాదని పిటిషనర్లు సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు లేవనెత్తే ఛాన్స్ ఉంది.
బీజేపీ బిగ్ స్కెచ్- విపక్షాన్ని డైవర్ట్ చేసే వ్యూహం!!
ప్రస్తుతం 'ఓట్ల చోరీ' అంశం గురించి విపక్ష పార్టీలు ప్రధానంగా గళమెత్తుతున్నాయి. 2 నెలల్లోగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న బిహార్లో నిర్వహిస్తున్న ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని ఇండియా కూటమిలోని పార్టీలన్నీ ఆరోపిస్తున్నాయి. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని బీజేపీ దుర్వినియోగం చేస్తోందని విమర్శిస్తున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో ఆగస్టు 20న లోక్సభలో విపక్షాల నిరసనల నడుమ '130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు'ను కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బిల్లును తదుపరిగా జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ (జేపీసీ) పరిశీలనకు పంపేందుకు ఎన్డీఏ సర్కారు రెడీ అవుతోంది. జేపీసీలో 21 మంది లోక్సభ ఎంపీలు, 10 మంది రాజ్యసభ ఎంపీలు ఉంటారు.
మరోవైపు రాజకీయాల్లోని నేర చరితులకు ప్రధాని, సీఎంలు, మంత్రులు వంటి కీలక పదవులు దక్కకుండా చేయడమే తమ లక్ష్యమని బీజేపీ వర్గాలు వాదిస్తున్నాయి. ఆప్ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అరెస్టయి జైలులో ఉన్నా, సీఎం పదవికి మాత్రం రాజీనామా చేయలేదని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయాల్లో సీఎంను, మంత్రులను తొలగించే నిబంధన రాజ్యాంగంలో ఉండాలని బీజేపీ నేతలు అంటున్నారు. రాజకీయాలను ప్రక్షాళన చేయడమే తమ లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. అయితే ఈ బిల్లుపై ఏర్పాటు చేసే జేపీసీని ఇండియా కూటమిలోని విపక్ష పార్టీలు బహిష్కరించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే జరిగితే, రాజకీయాల్లోని నేర చరితులకు విపక్షాలు అండగా నిలుస్తున్నాయనే వాదనతో బిహార్ ఎన్నికల బరిలోకి దూకాలని బీజేపీ పెద్దలు యోచిస్తున్నారని పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు. 'ఓట్ల చోరీ'పై జరుగుతున్న చర్చను మసకబార్చేందుకే '130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు'ను కేంద్రం తెరపైకి తెచ్చిందని పలు విపక్ష పార్టీల నేతలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
రాష్ట్రాలపై కేంద్రం పెత్తనం కోసమే ఈ బిల్లు : విపక్షాలు
రాష్ట్రాలపై పెత్తనం చేయాలని కేంద్రంలోని మోదీ సర్కారు కోరుకుంటోందని, అందుకే '130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు'ను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిందని విపక్ష పార్టీలు అంటున్నాయి. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల ద్వారా విపక్ష పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు, మంత్రులను వేధించాలనే పన్నాగంతోనే ఈ బిల్లును రూపొందించి ఉంటారని ప్రియాంకాగాంధీ (కాంగ్రెస్), అభిషేక్ బెనర్జీ (టీఎంసీ) ఆరోపించారు. ఈ బిల్లుకు ఆమోదం లభిస్తే దేశంలో వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు చోటు ఉండదని, ప్రజాస్వామ్యం అంతం అవుతుందని శివసేన పేర్కొంది. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాలపై ఉక్కుపాదాన్ని మోపేందుకు చట్టాలు చేయాలని ఆలోచించడం కూడా చాలా దారుణ విషయమని మజ్లిస్ చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ అన్నారు. నిరంకుశ పోలీసు రాజ్యం తేవాలనే కుట్ర ఎన్డీఏ సర్కారు మదిలో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తోందన్నారు.