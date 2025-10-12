ETV Bharat / bharat

వధువులుగా వచ్చారు- మత్తులోకి వెళ్లాక అంతా దోచుకెళ్లారు- అసలు ట్విస్ట్ ఇదే!

మధ్యవర్తి సాయంతో పెళ్లి చేసుకున్న 12 మంది యువతీ యువకులు- కుటుంబ సభ్యులు తినే భోజనంలో మత్తు మందు పెట్టిన వధువులు- సృహ కోల్పోయాక నగదు, ఆభరణాలతో పరార్​!

Brides Fled With Jewelry Cash
Brides Fled With Jewelry Cash (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 12, 2025 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Brides Fled With Jewellery Cash : పెళ్లి కాని ప్రసాద్​ల కోసం ఓ వ్యక్తి 12 మంది అమ్మాయిలను యువకులకు చూపించి వారి వద్ద నుంచి డబ్బు వసూలు చేశాడు. అనంతరం ఆ యువతులతో వారికి వివాహమూ జరిపించాడు. అంతా బాగానే ఉంది అనుకున్న సమయానికి అసలు ట్విస్ట్​ ఒకటి జరిగింది. వివాహం చేసుకొని అత్తవారింటికి చేరుకున్న ఆ నూతన వధువులు ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యులు తినే ఆహారంలో మత్తు మందు కలిపారు. వారు మత్తులోకి జారుకున్నాక ఎంచక్కా నగదు, ఆభరణాలతో పరార్ అయ్యారు. ఈ సంఘటన ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో జరిగింది. ప్రస్తుతం వారికోసం గాలిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
అలీగఢ్​ జిల్లాలోని సస్నిగేట్​ ప్రాంతానికి చెందిన నిహాల్​ శర్మ, అతని కుమారుడు ప్రతీక్​ శర్మ కొద్ది రోజుల క్రితం ఇగ్లాస్​ పట్టణానికి చెందిన సచిన్​ ఠాకూర్​ను కలిశామని చెప్పారు. బిహార్​ నుంచి కొంత మంది యువతులు వివాహం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని వారికి సమాచారం ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రతీక్​ శోభ అనే అమ్మాయిని ఎంచుకుని ఆన్​లైన్​లో మధ్యవర్తి అయిన సచిన్​కు రూ.లక్షా ఇరవై వేలు బదిలీ చేశారని చెప్పారు. అదే విధంగా కైలాశ్​ నగర్​ నివాసి అయిన వీర్​ సింగ్​ ప్రేమ్​ వీర్ మనీషాను ఎంచుకుని రూ.లక్షా ముప్పై వేలు చెల్లించానని తెలిపారు. ఇలా మిగతా యువకులు కూడా తమకు నచ్చిన వారిని ఎంచుకుని సచిన్​కు డబ్బులు చెల్లించారు.

కుటుంబ సభ్యులు తినే ఆహారంలో మత్తుమందు పెట్టిన నూతన వధువులు! (ETV Bharat)

తీరా చూస్తే- అసలు ట్విస్ట్​!
ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న యువకులంతా ఆ అమ్మాయిలను వారి ఆచారాల ప్రకారం వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆ నూతన వధువులను తమ అత్తామామలు కొత్త ఆభరణాలతో అలంకరించారు. అనంతరం యువకులంతా వధువులను తీసుకొని తమ ఇళ్లకు చేరుకున్నారు. పురుషులు ఇళ్లలో వారి ఆచారాలు నిర్వహించిన వధువులు కర్వాచౌత్​ పూజ జరుపుకొని ఉపవాసం విరమించారు. అయితే ఉపవాసం అనంతరం కుటుంబ సభ్యుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన భోజనంలో మత్తు మందు కలిపారు ఆ వధువులు. దీంతో ఆ భోజనాన్ని తిన్న వారంతా సృహ కోల్పోయారు. దాన్ని ఆసరాగా చేసుకున్న వధువులు తమ అత్తామామ ఇళ్లలోని నగదు, ఆభరణాలను దోచుకొని అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. మరుసటి ఉదయం కుటుంబ సభ్యులు లేచి చూసే సరికి జరిగిన విషయం తెలుసుకున్నారు.

సృహ కోల్పోయాక నగదు, ఆభరణాలతో పరార్! (ETV Bharat)

దీంతో బాధితులు మాజీ మేయర్​ శకుంతల భారతి నివాసానికి చేరుకుని న్యాయం కోసం ఆమెను వేడుకున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మధ్యవర్తిగా ఉన్న సచిన్​ తన కుటుంబంతో కలిసి పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వీరిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశామని స్టేషన్​ ఇన్​ఛార్జ్​ హరిభన్​ సింగ్​ తెలిపారు. కాగా యువతులందరూ బిహార్​కు చెందినవారిగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధరించినట్లు తెలుస్తోంది.

TAGGED:

BIHAR 12 BRIDES FLED JEWELRY CASHBRIDE ROBBERY GANGALIGARH 12 ROBBERS BRIDE ESCAPEBROKERS DEFRAUDED SEVERAL FAMILIESBRIDES FLED WITH JEWELRY CASH

