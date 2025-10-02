ETV Bharat / bharat

దుర్గమ్మ నిమజ్జనోత్సవంలో విషాదం- 11 మంది మృతి

దుర్గమ్మ విగ్రహాన్ని నిమజ్జనానికి తీసుకెళ్తుండగా చెరువులో పడిన ట్రాక్టర్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2025 at 11:24 PM IST

Durga Immersion 2025 : మధ్యప్రదేశ్‌లో దుర్గాదేవి నిమజ్జనోత్సవంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఖండ్వా జిల్లాలో దుర్గమ్మ విగ్రహాలను తరలిస్తున్న ట్రాక్టర్‌ చెరువులో పడి 11 మంది భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఖండ్వా జిల్లా పంధానా బ్లాక్‌లోని అర్దలా గ్రామంలో ఈ ఘటన జరిగింది. అర్దలా డ్యామ్ బ్యాక్‌వాటర్ వద్ద నిమజ్జనం చేస్తుండగా భక్తులతో నిండిన ట్రాక్టర్ ట్రాలీ అదుపుతప్పి చెరువులో పడిపోయింది. మృతుల్లో 8 మంది బాలికలు ఉన్నట్లు తెలిసింది.

ప్రమాద సమయంలో ట్రాలీలో 30 మందికి పైగా ఉండగా వారిలో చాలామంది నీటిలో మునిగిపోయారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, SDRF బృందం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయ చర్యలు చేపట్టారు. కొంతమంది ప్రాణాలతో బయట పడినట్లు తెలుస్తుండగా మరికొందరు నీటిలో మునిగిపోయారనే అనుమానంతో సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. జిల్లా కలెక్టర్‌, ఎస్పీ ఇతర ఉన్నతాధికారులు సహాయ చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

