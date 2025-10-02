ETV Bharat / bharat

Major Naxal surrender in Chhattisgarh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2025 at 7:17 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 7:26 PM IST

Major Naxal Surrender Chhattisgarh : ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో మావోయిస్టుల లొంగుబాటు కొనసాగుతోంది. తాజాగా బీజాపూర్‌ జిల్లాలో 103 మంది మావోయిస్టులు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. వారిలో 49 మంది మావోయిస్టులపై కోటి ఆరు లక్షల రూపాయల రివార్డు ఉంది. వచ్చే ఏడాది మార్చి 31 నాటికి దేశంలో నక్సలిజాన్ని పూర్తిగా రూపుమాపుతామని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో తరచూ భీకర ఎన్‌కౌంటర్లు చోటుచేసుకుంటుండగా, పెద్దసంఖ్యలో మావోయిస్టులు హతమవుతున్నారు. ఫలితంగానే మావోయిస్టులు లొంగిపోతున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు ప్రభుత్వం నుంచి సాయం అందేలా చూస్తామని పోలీసులు భరోసా ఇచ్చారు.

ఆపరేషన్ కగార్​
కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన 'ఆపరేషన్‌ కగార్‌'తో అనేకే మంది మరణించడంతో మావోయిస్టుల వైపు భారీగా నష్టం వాటిల్లుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పెద్దసంఖ్యలో మావోయిస్టులు లొంగిపోయేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఫలితంగా ఒక్క దంతెవాడ జిల్లాలో గత 19 నెలల్లో 461 మందికి పైగా మావోయిస్టుులు లొంగిపోయారు. వారిలో 129 మంది తలలపై రివార్డులు కూడా ఉండడం గమనార్హం. ఇలా లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు పునరావాసం కోసం ప్రభుత్వం రూ.50వేలు చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేస్తుంది. అంతేకాదు వారికి ఛత్తీస్​గఢ్ ప్రభుత్వం నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ ఇస్తుంది. వ్యవసాయ భూములను కూడా కేటాయిస్తుంది.

నక్సల్స్​ ఇంకా చురుకుగానే ఉన్నారు!
ఇప్పటికే హయ్యస్ట్​ రివార్డు ఉన్న 9 మంది నక్సల్స్​ను హతమార్చారు. దీంతో టాప్​ కమాండర్​ సుజాత ఇటీవలే లొంగిపోయారు. ఇప్పుడు (సెప్టెంబర్​) బస్తర్ నక్సల్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద లొంగుబాటు ఆపరేషన్ విజయవంతం అయ్యింది. దంతెవాడలో ఏకంగా 71 మంది నక్సలైట్లు ఒకేసారి లొంగిపోయారు. వారందరూ లోన్ వరరతు (ఇంటికి తిరిగి రండి) ప్రచారం ప్రభావంతో లొంగిపోయమని తెలిపారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు రోడ్లు తవ్వడం, చెట్లు నరికివేయడం, మావోయిస్టు బ్యానర్లు, పోస్టర్లు, కరపత్రాలు పంచడం లాంటి అనేక ఘటనల్లో పాల్గొన్నారు. కొందరైతే పోలీసు స్టేషన్లపై, పోలీసులపై దాడి చేశారు కూడా! అయితే తాజాగా బీజాపూర్‌ జిల్లాలో 103 మంది మావోయిస్టులు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు అయితే ఇంకా చాలా మంది నక్సలైట్లు బస్తర్​లో చురుకుగా ఉన్నారని సమాచారం.

2026 మార్చి నాటికి మావోయిస్టు రహిత భారత్‌ లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా మరింత ముందుకెళ్తామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే మావోయిస్టుల ఏరివేత ముమ్మరంగా కొనసాగుతోంది. మావోయిస్టులతో చర్చలు జరిపేది లేదని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​షా ఇంతకు ముందే తేల్చిచెప్పారు. నక్సల్స్ లొంగిపోవాలని లేకపోతే అంతం చేస్తామని గట్టిగా హెచ్చరించారు. దీంతో పోలీసులు నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో కూంబింగ్ చేపట్టి భారీగా ఎన్​కౌంటర్లు చేపట్టారు.

లొంగిపోయినవారి పరిస్థితి ఏమిటి?
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం, లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు పునరావాసం కల్పిస్తామని స్థానిక అధికారులు వెల్లడించారు. మావోయిస్టులు హింసాయుత విధానాలు వదిలివేసేలా చేయడమే తమ ఉద్దేశమని, జనజీవన స్రవంతిలో కలిసే వారికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మరోవైపు ఛత్తీస్​గఢ్​లోని మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రోడ్డు విస్తరణ, రవాణా సౌకర్యాలు, నీరు, విద్యుత్, ఇతర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు గ్రామీణ ప్రజలకు చేరుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.

Last Updated : October 2, 2025 at 7:26 PM IST

