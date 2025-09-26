ట్రంప్ 100% సుంకాలు- భారత్పై ప్రభావం తక్కువే: నిపుణులు
ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావంపై నిపుణుల వివరణ
Published : September 26, 2025 at 2:45 PM IST
Trump Pharma Tariffs Effect On India : ఫార్మా దిగుమతులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏకంగా 100 శాతం దిగుమతి సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించగా, దాని ప్రభావం భారత ఔషధ కంపెనీలపై పెద్దగా ఉండదని తెలుస్తోంది. ఎందుకంటే భారతీయ కంపెనీలు జనరిక్ మెడిసిన్ను మాత్రమే ఎగుమతి చేస్తున్నాయని ఇండియన్ ఫార్మాస్యూటికల్ అలయన్స్ (IPA) తెలిపింది. అందుకే భారతీయ ఔషధ ఎగుమతులపై పెద్దగా ప్రభావం ఉండదని చెప్పింది.
ఈ మేరకు ఇండియన్ ఫార్మాస్యూటికల్ అలయన్స్ జనరల్ సెక్రటరీ సుదర్శన్ జైన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికాకు భారత్ చేస్తున్న ఎగుమతుల్లో ప్రధానంగా జనరిక్ మందులు, క్రియాశీల ఔషధ పదార్థాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. అవి ట్రంప్ సుంకాల పరిధిలోకి రావని జైన్ చెప్పారు. అమెరికా వెలుపల తయారు చేసిన పేటెంట్ పొందిన బ్రాండెడ్ ఉత్పత్తులకు ట్రంప్ సుంకాలు వర్తిస్తాయని తెలిపారు.
ట్రంప్ 100 శాతం సుంకాలు జనరిక్లకు వర్తించవని, భారత్ ఎక్కువగా అమెరికాకు జనరిక్ ఉత్పత్తులను సరఫరా చేస్తుందని తెలిపారు. మన దేశం అమెరికాకు దాదాపు USD 10 బిలియన్ల విలువైన ఔషధాలను ఎగుమతి చేస్తుందని, వాటిలో ప్రధానంగా జనరిక్ ఉత్పత్తులు, APIలు ఉంటాయని చెప్పారు. కాబట్టి భారతదేశం సుంకాల ద్వారా ప్రభావితం అయ్యే అవకాశం లేదని వివరించారు.
"జనరిక్స్పై సుంకాలు విధించకూడదని మేం నిరంతరం వాదిస్తున్నాం. జనరిక్స్పై సుంకం విధించినట్లయితే, అది పేషెంట్లపై ఒత్తిడి పెంచుతుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ భారాన్ని పెంచుతుంది. డయాబెటిస్, కార్డియాక్, ఆంకాలజీ, జీర్ణశయాంతర రోగుల విషయంలో జనరిక్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అవి ముఖ్యమైన ప్రజారోగ్య అవసరాలను తీరుస్తున్నాయి. కాబట్టి మా ధోరణి ఎల్లప్పుడూ జనరిక్స్పై సుంకాలు విధించకూడదని ఉంటుంది" అని ఆయన అన్నారు.
భారతీయ జనరిక్స్ గణనీయంగా!
అమెరికా ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థలో ఖర్చు ఆదాకు భారతీయ జనరిక్స్ గణనీయంగా దోహదపడతాయని ఆయన అన్నారు. "మేం అమెరికా ప్రభుత్వంతో మా ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తాం. అయితే 90 శాతం జనరిక్ ఉత్పత్తులు అమెరికా ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థకు 13 శాతం మాత్రమే ఖర్చవుతాయి" అని జైన్ తెలిపారు. జనరిక్స్పై సుంకాలు విధించడం అమెరికాకు ఆచరణీయమైన పరిష్కారం కాదని, ఎందుకంటే ఇది ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చులను పెంచుతుందని అన్నారు.
అయితే తక్కువ ధరలో నాణ్యమైన ఔషధాలను భారత ఫార్మా కంపెనీలు కొన్నేళ్లుగా విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నాయని ఫార్మాసిల్ ఛైర్మన్ నమిత్ జోషి పేర్కొన్నారు. అమెరికాకు అవసరమయ్యే 47 శాతం ఔషధ అవసరాలను భారత కంపెనీలే తీరుస్తున్నాయన్నాని చెప్పారు. ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన నూరు శాతం సుంకాలు కేవలం బ్రాండెడ్, పేటెంట్ కలిగిన ఔషధ దిగుమతులకే వర్తిస్తాయని వివరించారుు కాబట్టి ఇప్పటికిప్పుడు భారత ఎగుమతులపై ప్రభావం ఉండబోదన్నారు.
మరోవైపు భారత్ నుంచి దిగుమతయ్యే ఔషధాల వల్ల అమెరికా వైద్యారోగ్య రంగానికి పెద్ద మొత్తంలో భారం తగ్గుతోంది. ఒక్క 2022లోనే 219 బిలియన్ డాలర్ల మేర ఆదా చేసినట్లు పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 2013 నుంచి 2022 వరకు చూస్తే ఈ మొత్తం 1.3 ట్రిలియన్ డాలర్ల మేర ఉంటుందని పేర్కొంటున్నాయి. భారత ఫార్మా ఉత్పత్తుల ఎగుమతులకు అమెరికా అతిపెద్ద మార్కెట్గా ఉంది. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారత్ మొత్తంగా 27.9 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఫార్మా ఉత్పత్తులను విదేశాలకు ఎగుమతి చేసింది.