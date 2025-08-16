Lord SriKrishna Jewellery Insurance : ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు (శనివారం) శ్రీకృష్ణజన్మాష్టమి వేడుకలను భక్తులు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. దేవాలయాల్లోని శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహాలను బంగారు ఆభరణాలతో అందంగా తీర్చిదిద్దారు. అయితే మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ ఆలయంలో శ్రీకృష్ణుడు, రాధను రూ.100 కోట్ల విలువైన ఆభరణాలతో అలంకరించారు. ఏడాదిలో ఒకరోజు మాత్రమే ఈ నగలను దేవుడికి వేస్తారు. ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషమేమిటంటే ఆ ఆభరణాలకు రూ.100 కోట్ల ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. ఈ క్రమంలో అసలు ఈ ఆలయం ఎక్కడ ఉంది? దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటి? చరిత్ర ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
100 ఏళ్ల క్రితం నాటి ఆలయం
గ్వాలియర్లో చారిత్రక గోపాల్ ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు, రాధ కొలువై ఉన్నారు. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణాష్టమి నాడు కన్నయ్య, రాధకు రూ.100 కోట్ల విలువైన బంగారు, వజ్రాభరణాలతో ప్రత్యేకమైన అలంకరణ చేస్తారు. 100 క్రితం నాటి ఈ దేవాలయంలో ఈ వేడుకను చూసేందుకు భక్తులు పోటెత్తుతారు. ఎందుకంటే జన్మాష్టమి నాడు మాత్రమే ఈ ఆభరణాలను దేవతామూర్తులకు అలంకరిస్తారు. ఆ తర్వాత వీటిని బ్యాంకులో భద్రపరుస్తారు. శ్రీకృష్ణుడి ఆభరణాల ధరను కచ్చితంగా అంచనా వేయలేనప్పటికీ బీమా ప్రకారం వాటి ధర దాదాపు రూ.100 కోట్లు ఉంటుందని తెలుస్తోంది.
లాకర్లో ఆభరణాలు
శ్రీకృష్ణుడు, రాధకు అలంకరించిన వాటిలో చాలా విలువైన ఆభరణాలు ఉన్నాయి. బంగారు కిరీటాలు, ఏడు వారాల పచ్చలు పొదిగిన హారము, వజ్రాలు, రత్నాలు పొదిగిన కంకణాలు, పసిడితో చేసిన కృష్ణుడి వేణువు వంటి నగలను శ్రీకృష్ణుడు, రాధకు అలంకరిస్తారు. అదే సమయంలో, జన్మాష్టమి రోజున వెండి పాత్రలలో ఇక్కడ పూజలు నిర్వహిస్తారు. రాధా కృష్ణుడి ఈ పురాతన ఆభరణాలు గ్వాలియర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పర్యవేక్షణలో ఉంటాయి. వీటిని సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ లాకర్లో భద్రపరుస్తారు. జన్మాష్టమి రోజున వాటిని బయటకు తీసి గోపాలకృష్ణుడు, రాధకు అలంకరిస్తారు. ఈ మొత్తం వ్యవహరం భారీ పోలీసు భద్రత మధ్య జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం జన్మాష్టమి రోజున దాదాపు 200 మంది పోలీసులు ఆలయ పరిసరాల్లో పహారా ఉంటారు. సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా పర్యవేక్షణ కూడా ఉంటుంది.
"ఈ అమూల్యమైన ఆభరణాలు చాలా ప్రత్యేకమైనవి. అందువల్ల వాటి ధరను అంచనా వేయలేం. ఈ నగలను బ్యాంకులో భద్రపరుస్తున్నాం. బ్యాంకు నిబంధనల ప్రకారం ఈ ఆభరణాలకు బీమా చేశాం. కృష్ణుడు తాలుక ఈ ఆభరణాలు దాదాపు రూ. 100 కోట్లకు బీమా చేశాం. దీంతోపాటు ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా బ్యాంకులో ఉంచాం. దీని ప్రకారం వాటి ధరను ఏటేటా అంచనా వేస్తారు. ఏదైనా హెచ్చు తగ్గులు ఉంటే ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. అయితే, భద్రతా కారణాల వల్ల ఇంతకంటే ఎక్కువ సమాచారం పంచుకోలేం''-- సంఘ్ ప్రియ, గ్వాలియర్ మున్సిపల్ కమిషనర్
రాధాకృష్ణ ఆలయంలో ఉన్న నగలేవి?
3 కిలోల బరువున్న రెండు బంగారు కిరీటాలు దేవాలయంలో ఉన్నాయి. ఈ కిరీటాలలో 16 గ్రాముల పచ్చలు, 50 వజ్రాలు, 25 కెంపులను అమర్చారు. శ్రీ కృష్ణుడి బంగారు వేణువులో 20 అధిక నాణ్యత గల వజ్రాలు ఉన్నాయి. రాధకు హారం ఉంది. ఈ హారంలో 55 పచ్చలు, 62 పురాతన ముత్యాలు, 30కి పైగా వజ్రాలు ఉన్నాయి.
ఆలయ చరిత్ర ఏమిటి?
ఆలయ పూజారి సాగర్ బాబా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం- ఈ ఆలయాన్ని 100 ఏళ్ల క్రితం సింధియా రాజవంశం నిర్మించింది. ఈ గుడిలో శ్రీకృష్ణుడు, రాధను ప్రతిష్టించారు. ఆ తర్వాత సింధియా రాజవంశానికి చెందిన అప్పటి మహారాజు మాధవరావు సింధియా శ్రీకృష్ణుడు, రాధ కోసం ఆభరణాలు తయారు చేయించారు. 2007 నుంచి గ్వాలియర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వీటి బాధ్యతను తీసుకుంది. ప్రతి సంవత్సరం బ్యాంక్ లాకర్ నుంచి ఆభరణాలను జన్మాష్టమి రోజున బయటకు తీసి దేవతామూర్తులను అలంకరిస్తారు.
