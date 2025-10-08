దిల్లీ-కోల్కతా హైవేపై 65 కిలోమీటర్ల ట్రాఫిక్ జామ్- 4 రోజులుగా నిలిచిన వాహనాలు
దిల్లీ- గురుగ్రామ్ రహదారిపై 10 కిలోమీటర్ల ట్రాఫిక్ జామ్- గంటల తరబడి రోడ్డుపై ప్రజలు
Published : October 8, 2025 at 11:34 AM IST
Massive Traffic Jam in Delhi Gurgaon : ఉత్తరాదిన కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా హరియాణాలోని గురుగ్రామ్లో రోడ్లపై నీరు భారీగా ప్రవహిస్తోంది. ఫలితంగా దిల్లీ- గురుగ్రామ్ రహదారిపై 10 కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. మంగళవారం రాత్రి గురుగ్రామ్ సరిహద్దు నుంచి IFFCO చౌక్ వరకు భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో రోడ్లు జలమయం కావడంతో వాహనాలు కదలక ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. ఫలితంగా వందలాది మంది ప్రజలు వాహనాలు గంటల తరబడి రోడ్డుపైనే ఎదురుచూశారు.
సాయంత్రం కార్యాలయాలు ముగిసే సమయంలో భారీగా వర్షం పడడంతో ఈ సమస్య తలెత్తింది. మహిపాల్పుర్ నుంచి IFFCO చౌక్ మధ్య ఉన్న 10 కిలోమీటర్ల దూరానికి సాధారణంగా 30-40 నిమిషాల సమయం పడుతుండగా, మంగళవారం ఏకంగా రెండు గంటలు దాటింది. ముఖ్యంగా IFFCO చౌక్, శంకర్ చౌక్, సికందర్పుర్, రాజీవ్ చౌక్ వంటి ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ భారీగా నిలిచిపోయింది. ట్రాఫిక్ను పునరుద్ధరించేందుకు పోలీసులు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారు. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ కావడంతో సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రజలు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ట్రాఫిక్ జామ్కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేశారు. వర్షాల కారణంగా రహదారులపై ఏర్పడిన గుంతల్లో నీరు నిలిచి పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైందని తెలిపారు. అధికార యంత్రాంగం తీసుకున్న చర్యపైనా పలువురు యూజర్లు ప్రశ్నించారు. చాలా ఆలస్యంగా ఇళ్లకు చేరామని ఉద్యోగులు తెలిపారు.
65 కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్
మరోవైపు బిహార్లోని దిల్లీ-కోల్కతా జాతీయ రహదారి (NH-19)పై కూడా భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. నాలుగు రోజులుగా ట్రాఫిక్లోనే చిక్కుకుపోయి వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. భారీ వర్షాల కారణంగా రోహ్తాస్ జిల్లా నుంచి ఔరంగాబాద్ వరకు సుమారు 65 కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. పెద్ద సంఖ్యలో కార్లు, ట్రక్కులు, బస్సులు నిలిచిపోయాయి. గత శుక్రవారం మెుదలైన ట్రాఫిక్ జామ్ 4 రోజులు దాటినా సద్దుమణగలేదు. దాదాపు కిలోమీటరు దూరం ప్రయాణించడానికి కూడా కొన్ని గంటల సమయం పడుతోంది. ఫలితంగా పిల్లలు, వృద్ధులతో వేలాది మంది ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆహారం, నీరు, వైద్య సహాయం లేక సతమతం అవుతున్నారు. వర్షాల కారణంగా రహదారులపై ఏర్పడిన గుంతల్లో నీరు నిలిచి పరిస్థితి మరింత తీవ్రమవుతోంది. ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించేందుకు అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టడం లేదని ప్రయాణికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దిల్లీ- జైపుర్ హైవే పై 10 కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్
అంతకుముందు కొన్ని రోజుల క్రితం కురిసిన వర్షాల కారణంగా దిల్లీ- జైపుర్ హైవే పై 10 కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీంతో వందలాది వాహనాలు గంటల తరబడి నిలిచిపోయాయి. ట్రాఫిక్ క్లియర్ అయ్యేందుకు దాదాపు 3 నుంచి 4 గంటల సమయం పట్టిందని అధికారులు చెప్పారు.
కొండచరియలు విరిగిపడి 17 మంది మృతి! బంగాల్లో భారీ వర్షాలు
డేంజర్ మార్క్ దాటిన యమునా నది- 10కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ జామ్