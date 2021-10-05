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CHANCE OF NORTHEAST MONSOON IN TAMILNADU SAID BY CHENNAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT
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வடகிழக்கு பருவமழைக்கு வாய்ப்பு - வானிலை ஆய்வு மையம்
Published on: 1 hours ago
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 10 நாள்களுக்குள் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க சாத்தியம் உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குனர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார்.
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