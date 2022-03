சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் முன் முயற்சியால் தமிழ்நாட்டில் டிசம்பர் 2021 முதல் முதற்கட்டமாகத் தனியார் துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுடன் நடத்திய சமவாய்ப்பு கொள்கை விழிப்புணர்வு கூட்டங்களின் மூலம் 3165 நிறுவனங்கள் சமவாய்ப்பு கொள்கையினை வெளியிட்டுள்ளன. மேலும் 1299 பணியிடங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் பணிபுரிய உகந்த பணியிடங்களாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

அதனைத்தொடர்ந்து இப்பணியிடங்களைச் சிறப்பு வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் மூலம் நிரப்பிடும் பணியிலும் ஈடுபட்டு வருகிறது. மாற்றுத்திறனாளிகளின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காகவும், வேலை வாய்ப்புகளில் அவர்களுக்கான சம வாய்ப்பினை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார மையம் (DELC - Differently Abled Employment and Livelihood Center) ஈடுபட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து DELC அமைப்பின் மூலம் மாநில அளவிலும், 6 மண்டல அளவிலும், DELC செயல்படுத்திடத் திறந்தவெளி ஒப்பந்தப்புள்ளி முறையில், குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்த We Are Your Voice என்ற நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்நிறுவனத்தின் ஆலோசனை பணியாளர்கள் மூலம் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், மாவட்ட அளவில் DELC மூலம் அந்தந்த மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு தொண்டு நிறுவனங்கள், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்கள், மற்றும் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலர்களுடன் இணைந்து வேலை வாய்ப்பு முகாம்கள் நடத்தி வருகின்றனர். தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் தனியார் கம்பெனிகளை நேரில் பார்வையிட்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பினை கண்டறியும் பணியினை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக சமவாய்ப்பு கொள்கை

இக்குழுவானது தனியார் நிறுவனங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நல உரிமைகள் சட்டம் 2016ன்படி பணியிடங்களில் சமவாய்ப்பு கொள்கையினை நடைமுறைப்படுத்தும் பணியினை மேற்கொள்ளும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கென பிரத்தியேகமாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள தொடர்பு அலுவலர் பற்றிய விவரங்கள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுபற்றி மாற்றுத்திறனாளிகள் நல இயக்குநர் ஜானி டாம் வர்கீஸ் கூறுகையில், மாற்றுத்திறனாளிகள் நலன்கள், உரிமைகள் மற்றும் அவர்களது முன்னேற்றத்தில் முன்னோடியாக விளங்கி வரும் தமிழகமானது இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாகச் சமவாய்ப்பு கொள்கையினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கென இதுபோன்ற பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் இப்பணிகளைத் துரிதப்படுத்திட மாவட்டந்தோறும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் மூலம் தனியார் நிறுவனங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன என்று தெரிவித்தார்.

