மருத்துவப் பட்டப் படிப்பில் சேர இரண்டு ஆண்டுகள் நேரடியான தொடர் மேல்நிலைப் பள்ளிக் கல்விப் (11 மற்றும்12 ஆம் வகுப்பு) படிப்பில் உயிரியல், உயிரியல் தொழில்நுட்பம், வேதியியல், இயற்பியல் இவற்றுடன் ஆங்கிலம் ஆகிய பாடங்கள் செய்முறைப் பயிற்சியுடன் படித்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற விதி இருந்தது. (2 years of regular / continuous / coterminous study of the subjects of Physics, Chemistry, Biology / Biotechnology, in Class 11th & 12th with practical, along with English)