கல்வித் தகுதி:

முதுகலைப் பட்டத்தில் Library Science/Information Science/Documentation Science பாடப்பிரிவுகளில் 55% மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

முன் அனுபவம்:

பல்கலைக்கழக நூலகங்களில் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் Librarianஆக பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது Library Scienceஇல் 10ஆண்டுகள் Assistant/Associate Professorஆக பணியாற்றிய அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

Evidence of innovative library services, including the integration of ICT in a library

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://pmu.edu/careers/applynow.aspx?ID=J1066 என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணைய முகவரி மூலம் 31.10.2022 தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

