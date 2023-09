சென்னை: பீட்டா (PETA - People for the Ethical Treatment of Animals ), டபிள்யு.வி.எஸ்.(WVS - Worldwide Veterinary Service), ஐ.பி.ஏ.என் (IPAN - India Project for Animals and Nature) ஆகிய விலங்குகள் அமைப்புகளுக்கு அந்நிய பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமங்களை ரத்து செய்ய மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரி விலங்குகள் நல ஆர்வலரான முரளிதரன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை அளித்திருந்தார்.