சென்னை:சென்னை ஐஐடியின் இயக்குநரை ஆட்சிமன்றக் குழுவின் தலைவராகக் கொண்டு இந்தியாவில் நிலவும் நீர்ப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணும் வகையில் 'பல்துறை நீர் மேலாண்மை மற்றும் கொள்கை மையத்தை நிறுவியுள்ளது.

புதுமையான தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி அதிகப் பயன் அளிக்கும் மாதிரிகளை வடிவமைப்பதன் மூலம், சவாலான நீர்ப் பிரச்சினைகளுக்குத் தெளிவான தீர்வுகளை இந்த மையம் வழங்கும். நாடு முழுவதும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களில் மாதிரித் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

சென்னை ஐஐடியின் முன்னாள் மாணவர்களான டாக்டர் பரசுராம் பாலசுப்பிரமணியன், கிருஷ்ணன் நாராயணன் ஆகியோர், இந்த முயற்சிக்கு ஆரம்பக்கட்ட நிதியுதவியாக 3 கோடி ரூபாயை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வழங்க உறுதி அளித்திருப்பதுடன், ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தை வடிவமைப்பதிலும் உதவிபுரிந்துள்ளனர்.

அக்வாமேப் திட்டத்தின்கீழ் நடுத்தர- நீண்ட காலத்திற்கு நடைமுறையில் உள்ள சிக்கலான நீர்ப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணும் வகையில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. புதிய நீர்த் திட்டங்களுக்காக குறைந்தபட்சம் ஆறு கிராமங்கள், நகரங்களில் சோதனை அடிப்படையில் புதுமை நீர்த் திட்ட ஆய்வுகளை வெற்றிகரமாக முடித்து, உள்நாட்டில் நீர் மேலாண்மை மற்றும் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்தும் மாதிரித் திட்டங்களாக அவை வெளிப்படுத்தப்படும்.

ஆண்டுக் கணக்கில் தீர்க்கப்படாமல் சவாலாக நீடித்துவரும் மூன்று நீர்ப் பிரச்சினைகளைத் தீர்த்துவைத்தல், சோதனை அடிப்படையிலான திட்டங்களில் அவற்றை வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்துதல்.



அதிநவீன நீர்த் தகவலியல் (Hydro-Informatics) ஆய்வகத்தை அமைத்தல்

அக்வாமேப் திட்டம் முன்னாள் மாணவர்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள முன்முயற்சி என்பதால், நீர் மேலாண்மையில் நிபுணத்துவம் பெற்ற முன்னாள் மாணவர்கள் தங்களை ஆய்வாளராக, தொழில் முனைவோராக, திட்ட வல்லுநர்களாக, தன்னார்வர்களாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம்.

சென்னை ஐஐடியின் திட்டப் பிரிவுத் தலைவரும், கட்டடப் பொறியியல் துறையின் பேராசிரியருமான லிஜி பிலிப் அக்வாமேப் திட்டத்தின் தலைமை ஆய்வாளராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

நீர்ப் பிரச்சினைகள் தொடர்பாகப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் மேலும் 20 ஆசிரியர்கள், கட்டடப் பொறியியல், வேதியியல், ரசாயனப் பொறியியல், மின் பொறியியல், இயந்திரப் பொறியியல், மேலாண்மை, மனிதநேயம், சமூக அறிவியல் போன்ற வெவ்வேறு துறைகளை உள்ளடக்கிய பலரும் உதவிபுரிவார்கள்.

ஐஐடி இயக்குநர் தலைமையில் குழு

சென்னை ஐஐடி இயக்குநரைத் தலைவராகக் கொண்டு அக்வாமேப் ஆட்சிமன்றக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் நீர் தொழில்நுட்பம், நீர் மேலாண்மை, நீர்க்கொள்கை போன்ற துறைகளில் மிகச் சிறந்து விளங்கும், புகழ்பெற்ற பலரைக் கொண்ட ஆலோசனைக் குழு ஒன்றும் செயல்படும்.

இது குறித்து பேராசிரியர் லிஜி பிலிப், "நம் நாட்டில் சவாலாக நீடித்துவரும் நீர்ப் பிரச்சினைகளுக்குச் சிறந்த தீர்வுகளை வழங்க உள்ளோம். இந்தத் திட்டத்தை வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்த சென்னை ஐஐடியின் நீர் ஆய்வு மையங்களான Sutram, International Centre for Clean Water (ICCW) - IIT Madras, and PCoE on Water and Sustainability, இதர பங்களிப்பாளர்களுடன் அக்வாமேப் இணைந்து பணியாற்றும்.

நீர் பாதுகாப்பு, நீரின் தரம், நிலையான நீர் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் உலக அளவில் அளவுகோலாகக் கருதும் அளவுக்குப் பரிந்துரைத் தளங்களை நிச்சயம் உருவாக்குவோம்" எனத் தெரிவித்தார்.

