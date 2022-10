காலிப்பணியிடங்கள்:

Social Case Work Experts பதவிக்கு எனப் பல்வேறு பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. இப்பணிக்கு ஆண், பெண் ஆகிய இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வயது வரம்பு:

விண்ணப்பதாரர்களின் வயதானது 01.07.2022 தேதியின் படி, குறைந்தபட்சம் 18 இருக்க வேண்டும். அதிகபட்சம் SCA-37, SC-37, ST-37, MBC-35, BC-35, OC-32-க்குள் இருக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வித் தகுதி:

அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் இருந்து Post Graduate Degree in Social Work or Social Service or Social science or Criminology or Sociology or Andragogy (Adult Education) or A degree in Social Work or Social Service or Social Science or Criminology or Sociology or Any other Degree with Diploma in Social work or Social Service or Social Science or Criminology or Sociology முடித்திருக்க வேண்டும்.

ஊதிய விவரம்:

இப்பணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு மாதம் ரூ.15,000 சம்பளம் வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

விருப்பமுள்ளவர்கள் கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு கீழே குறிப்பிட்டுள்ள ஆவணங்களின்‌ நகல்களுடன்‌ 07.10.2022 தேதி மாலை 5.00 மணிக்குள் விண்ணப்பங்கள் சென்றடையும்படி தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.

விண்ணப்பத்துடன் அனுப்ப வேண்டிய ஆவண நகல்கள்:

1. கல்விச் சான்றிதழ்‌

2.சாதிச்சான்றிதழ்‌

3. பாஸ்போர்ட்‌ சைஸ்‌ போட்டோ ஒன்று

4. ஆதார்‌ அட்டை

5. முன்‌ அனுபவச்சான்று

முகவரி:

சிறை கண்காணிப்பாளர்‌

புழல்‌, சென்னை – 6

தொலைபேசி எண்‌- 044 26590312/318

