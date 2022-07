சென்னை: திமுக அரசை கண்டித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே அதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், "சட்டம் ஒழுங்கு சீர்க்கேட்டை தடுத்து நிறுத்த திமுக அரசுக்கு வக்கில்லை. விளம்பரத்துக்கு தான் திமுக அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது.

அந்த விளம்பரங்களிலும் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் லெஜண்ட் ஹீரோ போல ஸ்டாலின் நடித்து வருகிறார்.

ஜெயக்குமார்

பள்ளிக்கூட பாடத்தில் Rain Rain Go Away, Come Again Another Day என்ற பாடலை போல, எதிர்க்கட்சியாக இருந்த போது Go Back Modi என சொன்ன திமுக தற்போது Modi Come Come என சொல்கிறார்கள்.

அதிமுக உட்கட்சி பிரச்சனையில் மூன்றாம் நபர் தலையிடுவதை அனுமதிக்க மாட்டோம், அதை பிரதமர் மோடியும் விரும்ப மாட்டார்" என கூறினார்.

