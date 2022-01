சென்னை: நடிகர் ராதாரவி டப்பிங் சங்கத்தில் ஊழல் செய்துவருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இது குறித்து டப்பிங் ஆர்ட்டிஸ்ட் மதியழகன் கூறுகையில், “நடிகர் ராதாரவி டப்பிங் சங்கத்தில் பல விதங்களில் ஊழல் செய்திருப்பதாக அதன் உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வந்த நிலையில், டப்பிங் சங்கத்தின் மூத்த உறுப்பினர்களான மயிலை S குமார், சிஜிமோல், V காளிதாஸ் ஆகியோர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடிகர் ராதாரவி தலைமை நிர்வாகத்திற்கு எதிராக ஒரு வழக்கை தொடர்ந்தனர்.

2019இல் தொடர்ந்த அந்த வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி S M சுப்பிரமணியம் அவர்கள், நடிகர் ராதாரவி தலைமை நிர்வாகம் டப்பிங் சங்கத்தில் செய்திருப்பதாக சாட்டப்பட்டிருக்கும் ஊழல் புகார்கள் அனைத்தையும் தீர விசாரிக்கும் படி ‘The Additional Registrar of Trade Unions – No. 1 cum Deputy Commissioner Labor No. 1” க்கு ஓர் உத்தரவை பிறப்பித்தார்.

அந்த உத்திரவு படி, டப்பிங் சங்கத்தில் நிலம் வாங்கியதில் ஊழல் நடந்துள்ளதா, முறையான ஆவணங்கள் இருக்கிறதா, பத்திரப் பதிவு ஆவணங்கள், டப்பிங் சங்க வரவு செலவு கணக்கு என அனைத்தையும் தீவிரமாக விசாரணை செய்த தொழிலாளர் இணை ஆணையர், இறுதியாக தன் விசாரணை அறிக்கையை வெளியிட்டார்.

47 பக்கங்கள் கொண்ட அந்த விசாரணை அறிக்கையில், நடிகர் ராதாரவி மற்றும் டப்பிங் சங்க நிர்வாகிகள் சேர்ந்து டப்பிங் சங்கத்தில் கோடிக்கணக்கில் ஊழல் செய்திருப்பதை தொழிலாளர் இணை ஆணையர் உறுதி செய்தார்.

இந்நிலையில், சங்க நிதியில் முறைகேடு நடந்திருப்பதை கேள்வி கேட்ட உறுப்பினர்களை சட்ட விரோதமாகவும், ஜனநாயகத்திற்கு எதிராகவும் சங்க நீக்கம் செய்திருப்பதும் பகிரங்கமானது. 15 நாள்களுக்குள் கணக்கு கேட்டிருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு உரிய ஆவண நகல்களை டப்பிங் சங்க நிர்வாகம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

ஆதாரம்

நடிகர் ராதாரவிக்கும், அவர் தலைமையிலான டப்பிங் சங்க நிர்வாகத்திருக்கும் எதிராக நிரூபணமான குற்றங்கள் அனைத்திற்கும், தொழிலாளர் நலத்துறையே நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர, மனுதார்களுக்கு பரிந்துரைத்துள்ளது.

இதன் மூலம், நடிகர் ராதாரவி டப்பிங் சங்க நிர்வாகத்தில் இருந்துக்கொண்டு இத்தனை ஆண்டுகளாக பல கோடி நிதி மோசடி செய்திருப்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ராதாரவி செய்த குற்றங்களுக்கு துணை நின்று அவர் செய்திருக்கும் குற்றங்களை மறைத்து அவரை காப்பாற்றி வந்த மற்ற நிர்வாகிகளும் வழக்கை சந்திக்கலாம்” என்றார்.