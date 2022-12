காலிப்பணியிடங்கள்:

PGT - 1409

TGT - 3176

librarian - 355

primary teacher - 303

Principal - 239

Vice Principal - 203

commissioner - 52

finance officer - 6

Assistant Engineer - 2

Assistant Section Officer - 156

Hindi translator - 11

Senior Secretariat Assistant - 322

Junior Secretariat Assistant - 702

Stenographer Grade – II - 54

கல்வித்தகுதி:

ஒவ்வொரு பணியைப் பொறுத்து அதற்கான கல்வித் தகுதி குறித்து அறிவதற்கு https://kvsangathan.nic.in/sites/default/files/hq/ANN_02_02-12_2022.PDF என்ற அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தைப் பார்க்கவும்.

வயது வரம்பு:

வயது வரம்பு குறித்த விபரங்களுக்கு https://kvsangathan.nic.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தைப் பார்வையிடவும்.

தேர்ந்தெடுக்கும் முறை:

விண்ணப்பதாரர்கள் கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

Assistant Commissioner, Principal & Vice Principal பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க https://examinationservices.nic.in/examsys22part2/root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFawX+HHyXdXBYLX8x04QMs65GqNC6e4WQXhxmjuAXFF0 என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

Post Graduate Teacher பணிக்கு விண்ணப்பிக்க https://examinationservices.nic.in/examsys22part2/root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFcJ6Hj12XiRicxfVRL8ERnr1UIxkpEHq2Tosh0J5lfTA என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

Trained Graduate Teacher, primary teacher பணிக்கு விண்ணப்பிக்க https://examinationservices.nic.in/examsys22part2/root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFRYH7WnJVuUgORGXbdjV7EbeO3oUw4300Nel7JVo4U3w என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

Librarian and Other Non Teaching பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க https://examinationservices.nic.in/examsys22part2/root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFYVPwa1T0/NP+WOjPFZH/OASuBC3XjMrUTBLWLVo33rT என்ற இணைப்பைப் பார்க்கவும்.

மேற்கண்ட பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பமுள்ளவர்கள் தனித்தனியாக உள்ள இணைப்பின் மூலம் 26.12.2022ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

