தமிழ் சினிமாவில் மிக மிக அதிகமாக எடுக்கப்பட்ட கதைக்களங்கள், காதல் தொடர்பானவை தான். இக்கதைக்களம் ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் பரிணாமம் அடைந்துகொண்டே இருக்கும். அதனின் ஒவ்வொரு பரிணாமத்திற்கும் கருவியாக ஒரு படைப்பாளி தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமாவார். இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனனின் வருகையையும் நாம் அப்படியே காணலாம். தமிழ் சினிமாவின் காதல் கலைக்களத்தை முதிர்ச்சியாக, முற்போக்காக அணுகியதில் கௌதமிற்கு மிகுந்த பங்கு உண்டு.

காதல் உறவை முதிர்ச்சியாக காட்சிப்படுத்தியது மட்டுமின்றி, மெக்கானிக்கல் இஞ்சினியரிங், புல்லட் பைக், காப்பு, காபி ஷாப் என்று கவுதம் மேனன் மேல் கண்ட விஷயங்களைக் கொண்டு ஒரு புதிய டிரெண்ட் செட்டராக, சொல்லப்போனால் அவைகளுக்கு பிராண்ட் அம்பாசடராகக் (Brand ambassador) கூட இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது..!

HBD GVM : என்றென்றும் காதல் காவியன்..!

கௌதம் மேனனின் காதலிகள்

கௌதம் பங்குபெறும் முக்கால்வாசி பேட்டிகளில் அவரிடம் அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்வி, 'உங்கள் படத்தில் மட்டும் எப்படி கதாநாயகிகள் இவ்வளவு அழகாகத் தெரிகிறார்கள்..?' என்பதுதான். இந்தக் கேள்விக்கு தன் நெற்றியின் மேல் விரல்களை வைத்துக் கொண்டு தனக்கான பாணியில் நுணிநாக்கில் ஆங்கிலம் பேசி பதிலளிப்பார் கௌதம் மேனன். இந்தக் காட்சியை நாம் பல பேட்டிகளில் கண்டிருப்போம். அவர் படத்தில் நடிகைகள் அப்படி தெரிவதற்கு உண்மையான காரணம், கௌதம் மேனனின் பெண்கள் குறித்த பார்வை என்று சொல்லலாம்.

மாயா

அவர்களை நேர்த்தியாக, முதிர்ச்சியான சிந்தனை கொண்டவர்களாக காட்ட வேண்டும் என்று தனது ஒவ்வொரு திரைப்படங்களிலும் முயற்சி செய்கிறார். அவர் தன் நாயகிகளைக் கவர்ச்சியாகக் காட்ட நினைக்கவில்லை, மாறாக அவர்களை உண்மையாக காட்ட முயலும்போது, அது மிக அழகியலாக ஆகிவிடுகிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

உதாரணமாக, அவரின் இரண்டாவது திரைப்படமான ’காக்க காக்க’-வில் வரும் ’மாயா’ எனும் கதாபாத்திரம் தன் காதலை சொல்லும் காட்சியை எடுத்துக்கொள்வோம். ஒரு கதாநாயகி தன் காதலை அப்படி வெளிப்படுத்தும் ஒரு காட்சியை நாம் கண்டிருக்கவே முடியாது. ’I want to make love to you' என்று மாயா, அன்புச்செல்வனைப் பார்த்து கேட்கும் போது, 'ச்ச..!,இப்படி ஒரு பெண் தன் காதலை வெளிப்படுத்தும் காட்சியைத் திரையில் ஒரு முறை கூட பார்த்ததில்லையே' என்றே தோன்றியது. இப்படிப்பட்டப் பெண் கதாபாத்திர வடிவமைப்புகள் கௌதம் மேனனின் திரைப்படத்தில் தான் ஆரம்பித்தது.

ஜெஸ்ஸி

மற்றொரு காதல் சொல்லும் காட்சியாக ’வாரணம் ஆயிரம்’ திரைப்படத்தில் பிரியா, சூர்யாவிடம் தன் காதலை வெளிப்படுத்தும் காட்சியையும் சொல்லலாம். அதற்கு சூர்யா 'ஒரு பொண்ணும் பையனும் கடைசி வரை Friendsa இருக்க முடிறது இல்லைல..?' என்று பேசும் பதில் வசனமும் இதுவரை எந்த ஒரு ஆணும் திரையில் சொல்லி நாம் பார்த்திராத பதிலாகத்தான் இருக்கும்.

விண்ணைதாண்டி வருவாயா திரைப்படத்தின் ‘ஜெஸ்ஸி’ கதாபாத்திரம் தமிழ்சினிமாவில் என்றென்றும் நினைவுகூறும் கதாபத்திரமாக இருக்கிறது. ”எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, ஆனா...இது எனக்கு வேணாம்..!” என்று ஜெஸ்ஸி, கார்த்திக்கிடம் சொல்லும் வசனம் இன்றளவும் பல பெண்கள் தங்களுடன் பொருத்திப்பார்த்துக்கொள்ளும் வசனமாகும். ஆம், இந்த சமூகத்தில் பெண்களுக்கு தனக்கென்று பெரிதாக தேர்ந்தெடுக்க எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை தானே...? அதனின் ஒரு வெளிப்பாடுதான் ஜெஸ்ஸியின் அந்த வசனம். அவளிடம் தனக்கு பிடித்ததை தேர்ந்தெடுப்பதில் அவ்வளவு குழப்பமிருக்கும், ஏனெனில் அதுதான் பெண்களுக்கு இச்சமூகம் ஏற்படுத்திய மனநிலை.

நித்யா மற்றும் வருண்

அவரது படங்களில் பெரும் தோல்விப் படங்களில் ஒன்று தான், ’நீ தானே என் பொன்வசந்தம்’. ஆனால் அதிலும் கௌதம் மேனன் வடிவமைத்த பெண் கதாபாத்திரமான ‘நித்யா’ நேர்த்தியாகவே அமைக்கப்பட்டிருக்கும். காதல் உறவில் ஒரு பெண்ணின் பக்கமிருக்கும் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து தெளிவாக எடுத்து கூறியிருப்பார் கௌதம் மேனன். குறிப்பாக, இத்திரைப்படத்தில் பெண்ணின் காதல் வலியை சொல்லும் ‘முதல் முறை’ மற்றும் ‘சற்று முன்பு’ ஆகிய இரண்டு பாடல்களும் மிக அருமையாக இருக்கும். தமிழ்சினிமாவில் மிக சொற்பமான பெண்களின் காதல் வலியை சொல்லும் பாடல்களில் இவை முக்கியமானவை.

கௌதம் மேனனின் ஆண் கதாபாத்திரங்கள்

இவரது திரைப்படங்களில் வரும் ஆண் கதாபாத்திரங்களும் தங்களின் இணையரின் உணர்வுகளை புரிந்துகொள்ளும் ஆண்களாகவே காட்டப்படுவார்கள். குறிப்பாக, வாரணம் ஆயிரம் திரைப்படத்தில் வரும் ’கிருஷ்ணன்’ என்கிற அப்பா கதாபாத்திரம். அப்படி ஒரு அழகான முதிர்ச்சியான மனிதரைப் பார்க்கையில் அவ்வளவு அழகாக இருக்கும். தன் இணையரை மதிக்கும் விதம், தன் மகனிற்கு சின்ன, சின்ன விஷயங்களைக் கற்றுக் கொடுக்கும் விதம், அவனின் சுதந்திரத்தைக் கெடுக்காமல் இருக்கும் விதம், அவனை சண்டை போடச் சொல்லும் விதம் என அனைத்தும் ரசிக்கும் விதமாக இருக்கும். அப்படி ஒரு கனவுத் தந்தை தனக்கு வேண்டுமென்று ஒவ்வொரு இளைஞனும் நிச்சயம் நினைத்திருப்பான்.

கிருஷ்ணண் மற்றும் மாலினி

இவர் பொதுவாக ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கும் போது அதை மிகுந்த உண்மையுடன் அணுக நினைக்கிறார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஒருவனை நாயகன் என்று காட்டினால் அவன் முதலில் எண்ணத்தால் முற்போக்காக வேண்டும், அதுவே சரியான அணுகுமுறை. அதை கௌதம் மேனன் சரியாக செய்து வருகிறார்.

மொத்தத்தில் இவரது கைப்காப்புகள் பல ஆண்களின் கைகளில் இனியும் மாறும். நாம் காணாத இன்னும் பலப் பெண்களை கௌதம் மேனன் நிச்சயம் காட்டுவார். இன்னும் பல ஆண்டு கழிந்தும் கௌதம் மேனன் நிலைத்திருப்பார், என்றென்றும் காதல் காவியனாக..!

