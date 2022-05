ஜானி டெப் - அம்பேர் ஹெர்ட் வழக்கு விசாரணை!- நீதிமன்றத்தில் கதறி அழுத அம்பேர் ஹெர்ட்! Published on: 15 minutes ago |

Actor Amber Heard broke down in tears on the witness stand on Thursday while testifying in the defamation trial against ex-husband Johnny Depp claiming that he had sexually assaulted her.